- وقّعت محافظة دمشق مذكرات تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة فينيسيا لتطوير التخطيط الحضري المستدام، بعد جهود استمرت لأكثر من شهر ونصف. - تتضمن الخطة إنشاء مرصد حضري متكامل لتحليل البيانات، واتفاقية مع منظمة غراس النهضة لدعم البنية العمرانية، مع التركيز على التخطيط المستدام. - أعرب الشركاء الدوليون عن دعمهم للمشروع، وتم عقد ورشة عمل تناولت إعادة الإعمار ورؤية دمشق المستقبلية، مع التركيز على التخطيط المستند إلى البيانات.

وقّعت محافظة دمشق السورية، اليوم الاثنين، مذكرات تعاون استراتيجية في مجال التخطيط الحضري المستدام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

(UNDP) وجامعة فينيسيا الإيطالية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق الشام بدمشق، بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات دولية ومحلية.

وأكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، خلال اللقاء، أن توقيع مذكرات التعاون يأتي تتويجاً لعمل متواصل استمر أكثر من شهر ونصف الشهر، أُعدّت خلاله خطة تنموية شاملة لمدينة دمشق ومحيطها الحيوي، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ومحافظة ريف دمشق ومنظمة غراس النهضة، إلى جانب شركاء دوليين.

وبيّن إدلبي أن الخطة الجديدة تسعى إلى دعم مسارات إعادة الإعمار، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات العامة، وتطوير مجالات السياحة والثقافة والتاريخ، موضحاً أنه سيُنشأ مرصد حضري متكامل لجمع البيانات الحضرية وتحليلها، بما يسهم في تحسين جودة اتخاذ القرار على مستوى جميع مؤسسات المحافظة.

وفي سياق متصل، وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية تعاون مع منظمة غراس النهضة غير الحكومية لدعم جهود محافظة دمشق في تطوير بنيتها العمرانية. وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية محمد مضوي أن هذه الشراكة مع جامعة فينيسيا وغراس النهضة تهدف إلى تعزيز قدرات محافظة دمشق في مجال التخطيط الحضري والعمراني المستدام، مؤكداً أن البرنامج يسعى إلى أن تكون هذه الخطوة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من دعم مشاريع إعادة الإعمار في سورية.

من جهته، أشار المدير التنفيذي لمنظمة "غراس النهضة" غياث الدين الزين إلى أن المركز الحضري المزمع إنشاؤه سيعمل على تحسين جودة الحياة في دمشق، عبر دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، ومراقبة التحولات الديموغرافية والعمرانية، وتعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، كما سيساهم المركز في تقليص الفوارق بين الأحياء وتحسين إدارة الموارد والخدمات العامة.

أما عميد كلية العمارة والتخطيط الحضري في جامعة فينيسيا بينو ألبركت، فقد أعرب عن تفاؤله بالاتفاقية، معتبراً أنها تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التطور العمراني والتقني والتكنولوجي، وتتيح تبادل الخبرات بين الكفاءات السورية والإيطالية في مجالات التصميم الحضري، وتخطيط المدن المستدامة.

بدوره، أكد السفير الإيطالي في سورية ستيفانو رافانيان استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل لإنجاح المشروع، مشيداً بجهود محافظة دمشق في تطوير رؤيتها المستقبلية، ومعتبراً أن "دمشق بتاريخها العريق وثقافتها المتنوعة تستحق أن تستعيد مكانتها كوجهة حضارية وسياحية عالمية".

وعقب توقيع مذكرات التعاون، عقدت ورشة عمل فنية بعنوان "التخطيط الحضري في مدينة دمشق ومحيطها الحيوي 2025"، تضمنت عروضاً تقنية قدمها مختصون من البرنامج والمنظمات المشاركة، تناولت مسارات إعادة إعمار المناطق المتضررة، ورؤية دمشق المستقبلية، إضافة إلى عرض موجز حول توجهات المخطط العام للمدينة.

ويرى الخبير في التخطيط العمراني مروان الخطيب أن هذه المذكرات تمثل "تحولاً نوعياً في مقاربة التنمية الحضرية في سورية"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن إدخال منهجية التخطيط المستند إلى البيانات والتحليل المكاني يساعد على تجاوز العشوائية التي رافقت النمو السكاني والعمراني خلال السنوات الماضية. وأضاف أن "وجود شركاء دوليين، مثل جامعة فينيسيا والـUNDP، يعزز مصداقية الخطة، ويمنحها بعداً علمياً وتقنياً يواكب المعايير العالمية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التنمية الشاملة لمحافظة دمشق، الهادفة إلى تحقيق إعادة إعمار مستدامة ترتكز على التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الإدارة الذكية للموارد، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية للمدينة. وتعد هذه المذكرات جزءاً من الجهود الحكومية لإعادة تنظيم المدن السورية المتضررة، واستقطاب الخبرات الدولية لإعادة بناء العاصمة بما يواكب متطلبات التنمية الحديثة.