دمار شامل للبنية التحتية في غزة... والإعمار يحتاج عقوداً

- دمر الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في غزة بشكل ممنهج، مما أثر على 70% منها بحلول إبريل 2025، مع تقدير احتياجات إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار ودعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة. - يعاني قطاع الكهرباء من خسائر تجاوزت 750 مليون دولار، مما أثر سلباً على الحياة اليومية، خاصة في القطاع الصحي، حيث تأثرت المستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى. - تعرض القطاعان الصناعي والزراعي لخسائر فادحة، مع خروج 95% من الأراضي الزراعية عن الخدمة، مما أدى إلى أزمة غذائية وارتفاع أسعار الخضروات بشكل كبير.

كشفت إحصائيات أممية حديثة عن محو الاحتلال الإسرائيلي عقوداً من التنمية في قطاع غزة، بعد تعمد استهدافه تدمير البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق وخدمات. وحتى في ظل سيناريوهات متفائلة لنمو مزدوج الرقم مدعوم بمساعدات خارجية كبيرة للقطاع، سيستغرق الأمر عقوداً من الزمن لإعادة غزة إلى أوضاع ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لتحذيرات الأمم المتحدة.

وحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر أمس، فإنه بحلول إبريل/نيسان 2025، تضرر ما يقدر بنحو 70% من جميع البنية التحتية، بما في ذلك المصانع والمنازل والمستشفيات والمدارس والبنوك ومرافق الطاقة والمياه والاتصالات والزراعة الأساسية.

ووفق التقرير، أدى الضرر الجسيم الذي لحق بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة إلى تراجع التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تحقق على مدى عقود في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتُقدر المنظمة احتياجات إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار، وتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووصول عاجل للمساعدات الإنسانية، وتمويل دولي مستدام لاستقرار المالية العامة وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية المنهارة للقطاع.

تدمير الكهرباء

من ملامح حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ما ذكرته سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في تقرير صدر مؤخراً، أنه بعد مرور عامين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال أكثر من مليوني مواطن يعيشون في ظروف إنسانية قاسية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بالكامل، في ظل دمار واسع للبنية التحتية للكهرباء وتوقف محطات التوليد عن العمل.

وأضافت أنه وفقاً لتقديرات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، فإن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع الكهرباء تجاوزت 750 مليون دولار منذ بداية العدوان، جراء الاستهداف الممنهج لشبكات الكهرباء ومحطات التوليد وأنظمة الطاقة الشمسية في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي المتكرر دمّر مئات الكيلومترات من الخطوط وشبكات التوزيع، كما منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطات، ما فاقم أزمة الطاقة التي تشلّ الحياة اليومية في غزة.

ولفتت سلطة الطاقة إلى أن انقطاع الكهرباء أثّر في جميع مناحي الحياة، خاصة في القطاع الصحي، حيث واجهت المستشفيات صعوبات كبيرة في تشغيل غرف العمليات وأجهزة العناية المركزة وحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية الحساسة، ما زاد معاناة المرضى والجرحى.

وأشارت إلى أن غياب التيار الكهربائي أدى إلى تعطّل مرافق المياه والصرف الصحي والاتصالات والتعليم، وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية مع توقف المصانع والمنشآت التجارية والخدمات الأساسية.

وذكرت أن شركة توزيع كهرباء غزة تواجه صعوبات وتحديات كبيرة في إعادة تشغيل المحطات وإدخال الوقود والمعدات اللازمة للصيانة، إلى جانب منع الطواقم الفنية من الوصول إلى المناطق المتضررة لإصلاح الأعطال، في ظل ظروف ميدانية صعبة وغير آمنة، والاستهداف المتكرر لفرق العمل والمنشآت.

هدم 90% من المباني

خلّف العدوان الإسرائيلي على غزة دماراً هائلاً، على مدى أكثر من عامَين من الإبادة، وقُدّر حجم الركام الناجم عن هذه الحرب بنحو 70 مليون طنّ، وهُدم خلال الحرب نحو 90% من القطاع، وفقاً لتقديرات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأظهر تقرير سابق للأمم المتحدة، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود من الزمن. ووفقاً لبيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أي أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض. وهذا يعادل نحو 69% من إجمالي المباني قطاع غزة. وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245123 وحدة سكنية. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حالياً إلى مأوى في غزة.

وذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.

الصناعة والزراعة

وعلى مدى أكثر من عامين من العدوان، تكبّد القطاعان الصناعي والزراعي في غزة خسائر غير مسبوقة، نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية وتوقف كامل للأنشطة الإنتاجية مع استمرار إغلاق المعابر.

ووفق تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة بعنوان "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات - قطاع غزة 2024"، بلغت خسائر قطاعي التجارة والصناعة نحو 5.9 مليارات دولار من أصل أضرار إجمالية تجاوزت 29.9 مليار دولار حتى منتصف 2024.

وكان القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تضرّرت خلال الحرب على غزة، في وقت انتهجت فيه سلطات الاحتلال سياسة ممنهجة للقضاء على السلة الغذائية وتجويع الغزيين عبر تجريف وحرق وقصف الأراضي الزراعية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قيمة الإنتاج الزراعي في غزة بلغت عام 2022 نحو 575 مليون دولار، توزعت بنسبة 54% للإنتاج النباتي و46% للإنتاج الحيواني، فيما شكّل القطاع الزراعي حوالي 11% من الناتج المحلي وساهم بتوظيف 6.7% من القوى العاملة.

وفي تصريحات سابقة، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، محمد أبو عودة، لـ"العربي الجديد" أنّ أكثر من 95% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بعد عامين من الحرب، بسبب التدمير والتجريف والحرق وصعوبة الوصول، وهو ما خلق فجوة إنتاج حادة أدت إلى رفع أسعار الخضروات بأكثر من عشرة أضعاف.

وقال أبو عودة إن هذا الارتفاع في الأسعار زاد من حدة معاناة السكان الذين يواجهون نقصاً حاداً في المواد الغذائية مع استمرار إغلاق المعابر، ما يضع القطاع أمام أزمة أمن غذائي غير مسبوقة. كما وجه العدوان ضربات قاسية لقطاع الخدمات في غزة أدت إلى تراجع حاد في النشاط الخدمي.