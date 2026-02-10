دليل طوارئ المطارات عند فقدان الحقائب أو جواز السفر أو الوثائق

- التحديات الشائعة في المطارات تشمل ضياع الأوراق الثبوتية أو فقدان الحقائب أو الصعود على طائرة خاطئة، مما قد يسبب توترًا إذا لم يُعالج بسرعة، كما حدث في مطار شيانغ ماي بتايلاند. - للتعامل مع فقدان الوثائق والحقائب، يُنصح بالاتصال الفوري بالجهات المعنية وتقديم بلاغ رسمي، مع الاحتفاظ بنسخة من البلاغ ووسائل التواصل مع شركة الطيران. - التأشيرة من الوثائق الأساسية التي يجب حفظ نسخة إلكترونية منها، ويمكن المطالبة بالتعويض في حالة ضياع الأمتعة، وينصح بتنظيم الوثائق قبل الوصول إلى المطار.

على الرغم من أن السفر عبر المطارات يعد متعة، يستمتع بها جميع السياح من دون أي استثناء، تبقى هناك بعض التحديات التي قد تواجه المسافرين، خاصة إن واجهوا بعض المشكلات خلال السفر، إما من خلال ضياع أوراقهم الثبوتية وإما فقدان الحقائب وإما الصعود في طائرة متجهة إلى وجهة مختلفة. وفي الكثير من الأحيان، قد تؤدي ضغوط الوقت والحركة إلى وقوع أخطاء غير مقصودة مثل فقدان الحقائب، أو نسيان جواز السفر، أو ضياع الوثائق المهمة. هذه الحوادث رغم أنها شائعة بين المسافرين، قد تسبب توتراً في الرحلات إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح والسريع.

ومن أكثر الأحداث المثيرة في المطارات والتي تُبرز أهمية وجود خطة واضحة لمواجهة هذه المواقف، ما حدث في مطار شيانغ ماي في تايلاند في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عندما ترك أحد السياح حقيبته التي تحتوي على جواز سفره في سيارة أجرة في أثناء توجهه إلى المطار، وتمكن بفضل تنسيق شرطة السياحة مع موظفي المطار من العثور على الوثائق، ليتجه إلى رحلته من دون أي تأخير أو حصول أزمة.

فقدان جواز السفر في المطارات

أحد أكثر المواقف المربكة التي قد يواجهها المسافرون، تلك المتعلقة بفقدان جواز السفر في أثناء الرحلة، سواء كان ذلك داخل سيارة أجرة في الطريق إلى المطار أم في أثناء إجراء الإجراءات داخل المطار نفسه، في جميع الحالات، قد تلغي فكرة فقدان جواز السفر الرحلةَ بكاملها.

يُنصح دائماً، إذا اكتشف المسافر أن جواز سفره مفقود داخل سيارة الأجرة بعد الخروج منها، ضرورة الاتصال الفوري بشركة التاكسي أو مزود الخدمة، وإبلاغ الشرطة، حتى يتم تسلميه الجواز في أسرع وقت. أما إذا كان جواز السفر قد فُقد داخل المطار، فيتطلب من المسافر التوجّه فوراً إلى قسم معلومات المفقودات في المطار وشرح مكان الفقدان وتوقيته، خصوصاً إذا كان ذلك في منطقة التفتيش الأمني، لأن كثيراً من الوثائق تُعاد من موظفي النظافة أو الأمن قبل مغادرة المنطقة. وإذا لم يتم العثور على الجواز، فلا بد من إبلاغ الشرطة، لتسجيل بلاغ رسمي بفقدان جواز السفر، ويمكن عندها تسلّم ورقة من الشرطة، وتسلميها إلى سفارة دولتكم التي تساعد على إمكانية العودة إلى دولكم في حال تم فقدان الجواز خارج دولكم.

فقدان الحقائب

يُعد فقدان الحقائب في المطارات من أكثر المواقف التي قد تُربك المسافر وتؤثر على راحته. بحسب تقرير SITA Baggage IT Insights 2025، بلغ معدل التعامل الخاطئ مع الحقائب (المفقودة، المتأخرة، التالفة أو المسروقة) حوالي 6.3 حقائب لكل ألف مسافر في عام 2024، وهو رقم كبير مقارنة بحركة السفر عالمياً. يُنصح المسافر في هذه الحالة، بضرورة التأكد من رقم السير الصحيح ورقم الرحلة، ثم التوجه مباشرة إلى مكتب خدمة الأمتعة التابع لشركة الطيران داخل منطقة الوصول قبل مغادرة المطار.

عندئذٍ يمكن تقديم بلاغ رسمي عن فقدان الحقيبة (عادة عبر نموذج خاص) مع إبراز بطاقة الصعود ورقم بطاقة الأمتعة، وتقديم وصف دقيق للحقيبة ومحتوياتها الأساسية، مع الحصول على رقم متابعة لتتبعها لاحقاً. كما يُفضل الاحتفاظ بنسخة من البلاغ ووسائل التواصل مع الشركة، كما يمكنه أيضاً طلب تعويض من شركة الطيران. كما يُنصح عادة دائماً بوضع بطاقة تعريف واضحة على الحقيبة، والاحتفاظ بالأغراض المهمة والوثائق الأساسية داخل حقيبة اليد لتفادي أي خسائر كبيرة في أثناء السفر.

التأشيرة أو الفيزا

من الوثائق الأساسية التي لا بد للمسافر ضرورة التنبه إلى عدم ضياعها، هي الفيزا أو التأشيرة، خصوصاً إذا كانت التأشيرة مطبوعة أو مطلوبة لإتمام إجراءات السفر أو المرور عبر الجوازات. وفي هذه الحالة، يُنصح المسافر، إما بالبحث سريعاً في آخر نقطة استخدم فيها الوثيقة، وإما بالتوجه مباشرة إلى مكتب خدمة المسافرين أو الجوازات والهجرة داخل المطار لشرح الحالة، لأنهم الجهة المخولة بتحديد الإجراء المناسب وإعطاء توجيه رسمي.

وعادة ينصح خبراء السياحة بضرورة وضع خطة طوارئ حول ذلك، تتعلق بحفظ نسخة إلكترونية من التأشيرة PDF أو صورة واضحة داخل محفظة رقمية أو مجلد آمن في الهاتف مثل Apple Wallet/Google Wallet إن كانت الدولة تدعم ذلك، أو عبر تطبيقات الملفات المشفرة والبريد الإلكتروني، بحيث يمكن الوصول إليها بسرعة عند الحاجة. صحيح لن تكون النسخة الرقمية بديلاً رسمياً دائماً في كل المطارات، إلا أنها تساعد على إثبات البيانات وتسريع الإجراءات وتجنب التأخير.

هل يمكن الحصول على تعويض؟

لتجنب ضياع الأغراض في أثناء السفر، يُنصح المسافر بتنظيم الوثائق قبل الوصول إلى المطار عبر وضعها جواز السفر في حقيبة صغيرة مخصصة يسهل الوصول إليها، مع تجنب إخراجها بشكل متكرر إلا عند الحاجة. كما يفضل وضع بطاقات تعريف واضحة على الحقائب، واستخدام أقفال آمنة. والأهم من هذا كله، من المهم السعي إلى الاحتفاظ بجميع الوثائق والفحوصات الطبية، وبطاقات الائتمان في محفظة رقمية داخل الهاتف، ووضع رقم سري خاص بها، ففي حال ضاع الهاتف أو سرق، لا يمكن الوصول إلى هذه الوثائق.

يمكن للمسافر في حال ضياع الحقيبة نتيجة خطأ في المطار، أو شركة الطيران، المطالبة بالتعويض بحسب نوع الضرر، فشركات الطيران غالباً تلتزم بسياسات تعويض عند تأخر أو فقدان الأمتعة وفق القوانين الدولية وشروط التذكرة، كما أن بعض بطاقات الائتمان أو وثائق تأمين السفر توفر تغطية إضافية للأمتعة والمقتنيات الشخصية، لذلك ينصح بالاحتفاظ بإيصالات الشراء، ورقم بطاقة الأمتعة.