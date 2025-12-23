دليل سياحة الشتاء... تجارب ممتعة حول العالم لكل أفراد العائلة

تخطط الكثير من العائلات لرحلات سياحة خلال عطلة الشتاء، وتحديداً في ديسمبر/ كانون الأول، لزيارة أماكن جديدة والاستمتاع بالأجواء الشتوية وخوض مغامرات مختلفة. عادة، يحمل الشتاء فرصاً لامحدودة لعشّاق السفر، من التزلج على الجليد وركوب الزلاجات في سياحة المنتجعات الجبلية، إلى التنزّه في الأسواق الشتوية، وحضور مهرجانات الأضواء، والاحتفال برأس السنة في وجهات تشتهر بطابعها الاحتفالي الفريد. غير أن هذا الإقبال الكبير، وخصوصاً في شهر ديسمبر، ينعكس عادةً على ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر السفر والإقامة، خاصة في الدول التي تستضيف فعاليات ومهرجانات شتوية كبرى.

ولذا، سواء كنت تبحث عن أنشطة مليئة بالإثارة، أو لحظات هادئة في أحضان الطبيعة المغطاة بالثلوج، أو احتفالات رأس السنة المبهجة، فإن هذه القائمة والتي تضم وجهات مختلفة، بعضها يعد من الوجهات الفاخرة، والبعض الآخر يراعي التوازن بين المتعة، الراحة، والخيارات الاقتصادية، قد تساعدكم لحجز رحلتكم القادمة.

سياحة شتوية مبتكرة

للباحثين عن تجربة شتوية فريدة، توفر دول المنطقة، وتحديداً تركيا والإمارات، مجموعة من الخيارات المبتكرة للإقامة الشتوية. البداية من تركيا، حيث يمكن التوجه إلى منطقة أوزنجول في شمال شرقي البلاد، حيث توجد الأكواخ الجبلية الخشبية وسط بحيرة ومروج مغطاة بالثلوج. يمكن الحجز عبر منصات مثل Booking.com أو Airbnb، وتراوح كلفة الليلة في شقة صغيرة أو كوخ مخصص لعائلة من أربعة أشخاص بين 120 و250 دولاراً حسب مستوى الفخامة والمرافق. تتنوع النشاطات ما بين التنزه وسط الطبيعة المغطاة بالثلوج، والتزلج على مسارات مهيأة، وركوب الدراجات الثلجية، كما يتم تنظيم رحلات بالقوارب حول البحيرة، وجلسات تذوق مأكولات تركية محلية.

أما في الإمارات، فتقدم منتجعات جبل جيس في رأس الخيمة تجربة الإقامة في فنادق قريبة من قمم الجبال، مع توفير تدفئة مركزية وإطلالات خلابة على الجبال والوديان، وتبدأ أسعار الغرف من 200 دولار لليلة للفرد الواحد مع وجبة إفطار مشمولة. هذه الخيارات تتيح الاستمتاع بأجواء الشتاء دون الحاجة للسفر بعيداً عن الشرق الأوسط.

الهوكي على الجليد

يمكن خلال عطلة الشتاء خوض تجربة جديدة من خلال ممارسة رياضة الهوكي على الجليد في عدة وجهات مميزة في أوروبا والشرق الأوسط. في أوروبا، تقدم منتجعات مثل شاموني في فرنسا، وزيرمات في سويسرا، وكيتزبوهيل في النمسا، ملاعب هوكي مفتوحة للأطفال والكبار، مع إمكانية استئجار المعدات والدروس التعليمية. تراوح أسعار الدخول إلى الملاعب ما بين 15 و30 دولاراً للساعة.

أما في المنطقة العربية، فتتيح أماكن مغلقة في العديد من الدول، كالإمارات، قطر، وتركيا، فرصة ممارسة الهوكي على جليد داخلي أو صالات صغيرة، بأسعار تراوح بين 20 و40 دولاراً في الساعة، مع دروس تعليمية للأطفال والكبار واستئجار المعدات، ما يجعلها تجربة مثالية للعائلات الراغبة في الجمع بين المرح والنشاط البدني خلال عطلة الشتاء.

أسواق الميلاد

في الماضي، لم يكن أمام السياح لزيارة أسواق الميلاد سوى التوجه إلى أوروبا، وتحديداً ألمانيا، إيطاليا، وغيرها من الوجهات التي تتميز بفاعليتها الساحرة، أما اليوم، باتت أسواق الميلاد حاضرة في المنطقة العربية وبتقنيات وفاعليات حتى أهم من تلك الموجودة في الغرب.

وتشهد أسواق الميلاد في لبنان خلال موسم الشتاء نشاطاً اقتصادياً لافتاً، خصوصاً في بيروت ومدينة جبيل القديمة، والبترون، حيث تمتزج الأجواء الكلاسيكية بعروض الكورال الموسيقية ومسابقات للأطفال والحفلات الموسيقية الليلية. ويمكن للسياح زيارة قرية الميلاد في شارع الحمرا حتى 21 ديسمبر، أو زيارة أسواق الميلاد في منطقة الذوق حتى نهاية ديسمبر. في البترون وجبيل، هناك الكثير من الفاعليات المفتوحة للسياح والسكان المحليين، خاصة ورش أعمال خاصة للأطفال، كتزيين شجر الميلاد، أو تحضير كعك الميلاد، أو غيرها من الورش التي تجذب الأطفال، أما بالنسبة إلى الأسعار، فإن دخول أسواق الميلاد مجاني للجميع.

استكشاف سياحة القرى الجبلية

لا يمكن أن يمر فصل الشتاء من دون السعي إلى زيارة القرى الجبلية، والاستمتاع بالتقاليد التي يمارسها السكان في تلك القرى. يمكن للعائلات أو المسافرين الأفراد اختيار زيارة القرى الجبلية في مناطق مثل جبال لبنان الشرقية أو تركيا أو الأردن وسورية، حيث توفر هذه القرى تجربة شتوية تجمع بين الطبيعة الساحرة والأنشطة الثقافية. تشمل البرامج المشي في الممرات الجبلية المغطاة بالثلوج، ركوب الزلاجات التقليدية أو عربات تجرها الخيول، وزيارة الأسواق المحلية التي تعرض الحرف اليدوية والأطعمة التقليدية. ويمكن للأطفال المشاركة في ورش فنية لصنع الألعاب اليدوية أو تجربة الطهي المحلي، بينما يستمتع الكبار بتذوق مأكولات موسمية مثل الشوربات الساخنة والحلويات الشتوية.

الإقامة في الأكواخ أو الفنادق الصغيرة تبدأ من 100–150 دولاراً لليلة للشخص، بينما الرحلات المصحوبة بمرشدين فتراوح بين 50 و70 دولاراً للشخص حسب طول الجولة والأنشطة المتضمنة. توفر بعض القرى في تركيا تحديداً عروضاً خاصة لاحتفالات رأس السنة، تشمل عروضاً موسيقية حية وحفلات عشاء تقليدية.