دليل المغامرين مع بدء موسم التخييم في الصحراء

- يبدأ موسم التخييم في دول الخليج من منتصف أكتوبر حتى منتصف مايو، حيث يُعتبر خياراً مفضلاً لعشاق الطبيعة والمغامرات بتكاليف بسيطة من خلال التخطيط المسبق واستخدام معدات اقتصادية. - تلعب التطبيقات الرقمية دوراً مهماً في تحسين تجربة التخييم، حيث تساعد تطبيقات الخرائط والملاحة والطقس في اختيار مواقع التخييم وتحديد المسارات وضمان سلامة المغامرين. - يتضمن التخييم في الصحراء العربية أنشطة ترفيهية متنوعة مثل رحلات السفاري والتزلج على الرمال والشواء، مما يجعل التجربة غنية وممتعة.

في هذه الفترة من العام، يبدأ الكثير من الناس بالتحضر لاستقبال موسم التخييم وتحديداً في دول الخليج، حيث يرتقب عشاق التخييم تحسّن الطقس نسبياً، للانطلاق إلى الصحراء، باعتبارها متنفّساً، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويُعد التخييم من أهم الخيارات أمام عشاق الطبيعة والمغامرات في دول الخليج. لا يحتاج الزائر إلى إنفاق كبير ليحظى بتجربة غنية، وسط الصحراء أو حتى قرب الشواطئ أو بين الجبال.

وتساعد بعض الأفكار الاقتصادية والخطط الموضوعة مسبقاً في إنجاح هذه التجربة، فالتخييم الاقتصادي يتيح الفرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة بأبسط الوسائل وأقل التكاليف. وعادةً ما يبدأ موسم التخييم في دول شرقي المتوسط عموماً، ودول الخليج خصوصاً، في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ويبقى حتى منتصف شهر مايو/ أيار تقريباً. فإن كنتم من محبي التخييم، إليكم سلسلةً من الأفكار، التي تساعد في التخطيط لموسم التخييم بتكاليف بسيطة.

أساسيات لتوفير أموال التخييم

التخييم عادة يتطلّب وجود معدات أساسية من أجل الاستمتاع بالسهر في الصحراء، ويمكن تجهيز معدات التخييم الرئيسية بأسعار مقبولة، حتى لا تصبح الرحلة مكلفة كثيراً، ومن أهم الأدوات التي لا بدّ من الحصول عليها خيمة قابلة للطي ومقاومة للحرارة والرمال بسعر لا يتعدى 40 دولاراً، وهي مهمة جداً، كونها توفر على أصحاب التخييم استخدام كرفانات مخصصة للتخييم والتي عادة ما يبدأ سعرها بأكثر من 200 دولار في الليلة الواحدة.

كذلك يتطلّب شراء فرشة هوائية قابلة للنفخ، بدلاً من استخدام الأسرّة الجاهزة، لتقليل الوزن والكلفة. ولتحضير الوجبات، يُنصح باستخدام موقد غاز محمول صغير مع مجموعة أدوات طهي من الألمنيوم المتوفرة بأسعار لا تتعدى عشرة دولارات. ومن المهم جداً الحصول على الإضاءة، إذ يكفي الاعتماد على مصابيح شمسية محمولة يمكن شحنها خلال النهار بالطاقة الشمسية واستخدامها مساء من دون أي تكاليف إضافية. هذه الأدوات البسيطة والمستدامة تمكّن المغامرين من خوض تجربة تخييم مريحة وآمنة وبأسعار مقبولة اقتصادياً.

أدوات التخييم الرقمية

يحتاج التخييم إلى وسائل عديدة، ولعل أبرزها التأكد من وجود الوسائل الرقمية الأساسية، ومن أهمها:

- تطبيقات الخرائط والملاحة، على غرار "غوغل ماب" (Google map) و"هير وي غو" (Here we go) الذي لا يحتاج إلى الاتصال بشبكة الإنترنت، وهي أدوات تساعد على اختيار موقع التخييم، وتحديد المسارات، ومعرفة تضاريس المنطقة. وتوفر بعض التطبيقات إمكانية التنزيل للاستخدام من دون إنترنت، وهو مفيد عند التخييم في الصحراء أو المناطق النائية.

- تطبيقات الطقس والبيئة، ومن ضمنها على سبيل المثال، "ويندي" (Windy) و"أكيو وثر" (AccuWeather)، والتي تساعد في تحديد اتجاهات الرياح وسرعتها، وهطول الأمطار، وغيرها.

- تطبيقات النجاة والأمان، والتي تساعد في تحديد الموقع بدقّة، بمعنى يتطلّب من السائح أن يحدد موقعه بدقة مع الأصدقاء في حال الطوارئ، ويساعد تطبيق life 360 وغيره من التطبيقات في تتبع السائح خلال الرحلة، ويمكن لبعض التطبيقات استخدامها عبر الأقمار الصناعية إذا لم تتوفّر الإنترنت.

أساسيات الطعام

لضمان تجربة تخييم مريحة واقتصادية في الخليج، يُنصح بالاعتماد على الطهي البسيط والموارد الغذائية المجهزة مسبقاً، ويمكن تحضير أطعمة عديدة، وتناولها خلال الرحلة، إلا أن الكثير من محبي السياحة الصحراوية، يفضّلون تناول الأطعمة المرتبطة بالصحراء مثل الشوي، وبالتالي يتطلّب منهم شراء ما يحتجون إليه للشواء، وأيضاً شراء معدات مخصصة، مثل موقدة صغيرة، حطب، وبعض الأدوات الخاصة بإشعال النار.

أهم ما يمكن أن تتضمّنه رحلة التخييم في الصحراء العربية توفير كميات جيدة من المياه، إذ يجب التخطيط جيداً لتلبية احتياجات جميع المشاركين. عادة يحتاج كل شخص ما بين اثنين إلى ثلاثة ليترات مياه يومياً للشرب، بالإضافة إلى ليتري ماء للطهي والتنظيف الخفيف. يمكن الحصول على الماء عن طريق شراء عبوات مياه معدنية من المتاجر قبل الانطلاق أو ملء حاويات كبيرة قابلة لإعادة الاستخدام من مصادر موثوقة بالقرب من موقع التخييم.

الكثير من المرح

التخييم لا يعني الانتقال والمبيت في الصحراء وحسب، بل هو تجربة غنية، لممارسة أنواع مختلفة من الرياضة، فضلاً عن الاستمتاع باللعب واللهو والتسلية. يمكن للمغامرين الاستمتاع برحلات السفاري بالدراجات الرباعية (ATV) أو سيارات الدفع الرباعي، حيث توفر تجربة قيادة مثيرة على الكثبان الرملية، ويمكن حجز هذه الجولات مع شركات محلية بأسعار معقولة، كما يُعدّ التزلج على الرمال (Sandboarding) نشاطاً ممتعاً وجذّاباً، وهو يشبه التزلج على الثلج، لكنه على الكثبان الرملية، ولا يحتاج إلى معدات باهظة، ويمكن أحياناً استئجار اللوح بسعر رمزي في مواقع التخييم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ممارسة المشي الطويل واستكشاف الكثبان والمناطق الصحراوية الهادئة، وهو ما يتيح للمغامرين فرصة مراقبة التضاريس الطبيعية والتقاط الصور الفوتوغرافية الخلابة، فضلاً عن أن هناك فرصة لتجربة ركوب الجمال، وملاحقة الطيور والحيوانات البرية. أما محبو التصوير، فالفرصة مناسبة في الليل لالتقاط الصور الفوتوغرافية ومراقبة النجوم في السماء.