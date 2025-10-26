دليلك العملي لشراء السيارات على دفعات... كيف تحدد المبلغ؟

- التخطيط المالي الجيد عند شراء سيارة يبدأ بتحديد المقدم المناسب، حيث يؤثر مباشرة على القسط الشهري وشروط التمويل، مما يمنحك راحة بال أكبر على المدى الطويل ويجنبك الفوائد والرسوم المخفية. - نسبة المقدم تتراوح بين 10-20% من سعر السيارة، وتختلف حسب نوع السيارة وحالتها، مما يؤثر على قيمة القرض والفوائد. استخدام المدخرات أو العوائد الموسمية يمكن أن يحسن شروط التمويل. - الدرجة الائتمانية تلعب دوراً حاسماً في تحديد سعر الفائدة وشروط القرض، لذا يُنصح بفحص تقرير الائتمان مسبقاً لتجنب المفاجآت وتحسين فرص الحصول على صفقة عادلة.

عند شراء السيارات من المعارض، لا يتوقف الأمر على اختيار الطراز المناسب فقط، بل يمتد إلى الجوانب المالية، ويبدأ غالباً بالدفعة المقدمة سلفاً. وهذا الدفع الأولي لا يقتصر على مجرد وضع المال، بل يؤثر مباشرة بالقسط الشهري وشروط التمويل، ويمنحك قوة مالية أكبر إذا جرى التخطيط له بحكمة. بالتالي، فإن التخطيط الجيد للمقدم يمكن أن يمنحك راحة بال أكبر على المدى الطويل، ويجنبك دفع مبالغ إضافية نتيجة الفوائد أو الرسوم المخفية.

عادة ما يتراوح مقدم السيارة بين 10 و20% من السعر الكلي. فمثلاً، سيارة بسعر 30 ألف دولار تحتاج لمقدم لا يقل عن ثلاثة آلاف دولار. بعض البائعين قد يشجعون على دفع مبلغ أكبر لتقليل القرض، بينما قد تعرض عروض بدون مقدم، لكن هذا غالباً يرفع الفوائد لاحقاً. أصحاب الائتمان الجيد قد يحتاجون لمقدم أقل، لكن دفع مبلغ أكبر يخفّض إجمالي الفوائد، ويزيد فرصة الموافقة على القرض. كما أن وضع مبلغ مناسب في البداية يعطيك ميزة تفاوضية عند مناقشة شروط القرض مع البنك أو المعرض، حسب "فوكس تو موف".

ويمكن استخدام بطاقات الائتمان لتغطية جزء من المقدم، خصوصاً إذا كان لديك عرض صفر فائدة لفترة محدودة، لكن يجب التأكد من قدرة البطاقة على تغطية المبلغ، حيث إن الفوائد العالية يمكن أن تلغي أي ميزة مؤقتة. كما يفضّل استخدام المدخرات الخاصة أو العوائد الموسمية مثل مكافآت العمل أو استردادات الضرائب، لتقليل القرض وتحسين شروط التمويل. وتذكّر أن تنوع مصادر المقدم يوفر مرونة أكبر، ويقلل من الضغط المالي عند توقيع العقد.

وتختلف نسبة المقدم بحسب نوع السيارة. فالسيارات الجديدة تستفيد من دفع 20% لتقليل الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة فور مغادرة السيارة المعرض، بينما قد يكون 10% كافياً للسيارات المستعملة، و15% للطرازات المضمونة أو Certified Pre-Owned. واختيار المقدم المناسب يحميك من الوقوع في فخ الديون المفرطة ويعطيك سيطرة أكبر على مصاريفك الشهرية.

وتلعب الدرجة الائتمانية دوراً رئيسياً، حيث تحدد سعر الفائدة وشروط القرض. فأصحاب الدرجات المنخفضة قد يُطلب منهم دفع 25% أو أكثر، بينما يمكن للدرجات الجيدة تقليل الحد الأدنى. الإعداد المسبق، وفحص تقرير الائتمان وتصحيحه، يمكن أن يوفر آلاف الدولارات على المدى الطويل. معرفة حدك الائتماني الحقيقي قبل زيارة المعرض يمنحك أفضلية عند المفاوضة ويقلل المفاجآت غير السارة.

ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المشترون دفع أقل من القدرة المالية لمجرد الحصول على القرض، استخدام بطاقة الائتمان دون خطة سداد واضحة، دمج قيمة السيارة المستبدلة مع المقدم دون تفاوض منفصل، أو التقدير الخاطئ للمال المتاح على البطاقة. التخطيط الجيد يجنّب هذه الأخطاء، ويحسّن فرص الحصول على صفقة عادلة، ويتيح لك التمتع بالسيارة الجديدة دون ضغوط مالية لاحقة.

بالإجمال، التخطيط المسبق، والسؤال عن الخيارات المتاحة، واختيار الأنسب بين النقد أو البطاقة، يضمنان لك تجربة شراء أكثر راحة، وقراراً مالياً أفضل على المدى الطويل.