دفة شركات الشحن تتجه مجدداً إلى قناة السويس.. ما الخطط؟

- بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، بدأت شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك في استكشاف خطط للعودة إلى قناة السويس، رغم المخاوف المتجددة بسبب تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران. - أعلنت ميرسك استئناف رحلاتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس بدءاً من 26 يناير 2026، بينما قررت سي إم إيه سي جي إم إعادة توجيه سفنها بعيداً عن القناة بسبب عدم اليقين العالمي. - هاباج لويد تراقب الوضع الأمني في قناة السويس ولن تستأنف رحلاتها حتى تتأكد من الأمان الكامل، بينما تواصل والينيوس ويلهلمسن تقييم الوضع قبل اتخاذ قرار.

تعمل شركات الشحن الكبرى على وضع استراتيجيات للعودة إلى قناة السويس بعد أكثر من عامين من الاضطرابات، بسبب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر. وقامت الشركات بتغيير مسار السفن عبر طرق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا منذ نوفمبر 2023، في أعقاب الهجمات التي شنتها قوات الحوثيين اليمنية على السفن التجارية، تضامناً مع الفلسطينيين خلال العدوان على غزة.

أدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر 2025 إلى قيام بعض الشركات باستكشاف خطط استئناف العمليات، على الرغم من أن تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل في إيران قد جددت بعض المخاوف منذ ديسمبر.

في ما يلي آخر التحديثات:

ميرسك MAERSKb.CO

أعلنت شركة الشحن الدنماركية في يناير/كانون الثاني أنها ستستأنف رحلاتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس لأحد خطوطها هذا الشهر، بعد أن اختبرت سفينتان الطريق في ديسمبر/كانون الأول وفي وقت سابق من يناير.

أعلنت شركة ميرسك أن خدمتها الأسبوعية التي تربط الشرق الأوسط والهند بالساحل الشرقي للولايات المتحدة ستكون الأولى في عودة المجموعة التدريجية إلى خط السويس، بدءاً من 26 يناير برحلة مغادرة من ميناء صلالة في سلطنة عمان.

سي إم إيه سي جي إم

أعلنت ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، أنها ستعيد توجيه سفنها في ثلاثة من خطوطها بعيداً عن قناة السويس، بسبب حالة عدم اليقين العالمية، مما أدى إلى تقليص خطط توسيع عمليات العبور.

وقامت الشركة، ومقرها مرسيليا، بعمليات عبور محدودة باستخدام مرافقة بحرية، وكانت على وشك توسيع استخدامها للمسار، وأرسلت سفينتي حاويات كبيرتين عبر القناة الشهر الماضي، وكانت تعتزم القيام بعمليات عبور منتظمة اعتباراً من يناير/كانون الثاني على خط ملاحي يربط الهند والولايات المتحدة.

ومع ذلك، قالت الشركة في استشارة للعملاء نُشرت على موقعها الإلكتروني وفقاً لوكالة رويترز، إنها ستغير مسار سفنها المنتشرة على ثلاثة خطوط، مشيرة إلى "السياق الدولي المعقد وغير المؤكد".

HAPAG-LLOYD HLAG.DE

صرح متحدث باسم شركة الشحن الألمانية هاباج لويد في يناير/كانون الثاني بعد وقت قصير من إعلان شركة ميرسك أنها ستستأنف رحلاتها البحرية هناك، بأن الشركة لن تعدل عملياتها في البحر الأحمر في الوقت الحالي.

وأكدت شركة هاباج لويد الألمانية، إحدى أكبر ناقلات الحاويات في العالم، الخميس الماضي، أنها تلاحظ تحسناً في الأوضاع الأمنية بمنطقة قناة السويس، عقب وقف إطلاق النار في غزة، لكنها لن تستأنف رحلاتها عبر الممر الملاحي إلا بعد التأكد من أن المنطقة آمنة تماماً.

وذكر رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في اتصال هاتفي مع المحللين بعد تقديم النتائج المالية لتسعة أشهر، أنه "في الوقت الحالي، لا أتوقع أننا سنعود قريباً جداً"، مشيراً إلى أن الشركة تواصل مراقبة الوضع والتواصل مع شركاء الشحن.

والينيوس ويلهلمسن WAWI.OL

قال متحدث باسم الشركة في ديسمبر/كانون الأول إن مجموعة شحن السيارات النرويجية لا تزال تقيّم الوضع ولن تستأنف الإبحار حتى تُستوفى شروط معينة.

(رويترز، العربي الجديد)