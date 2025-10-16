دعوى في بريطانيا ضد شركة "جونسون أند جونسون" بسبب بودرة التلك

- تواجه شركة "جونسون أند جونسون" اتهامات ببيع بودرة التلك الملوثة بالأسبستوس، مما أدى إلى دعاوى قضائية في الولايات المتحدة وبريطانيا، مع توقع تعويضات بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية. - كشفت وثائق أن الشركة كانت على علم بالمخاطر لكنها ركزت على التسويق وضغطت لتخفيف معايير الكشف عن الأسبستوس، مع محاولات لإخفاء المعلومات المتعلقة بوجوده. - نفت الشركة الاتهامات وأكدت مطابقة منتجاتها للمعايير، لكنها أوقفت بيع بودرة التلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وطرحت بديلاً يعتمد على نشا الذرة.

لا يزال شبح الفضائح يلاحق عملاق صناعة الأدوية الأميركية "جونسون أند جونسون" عالميا، في ما يتعلق بمنتجها من بودرة التلك الملوثة بالأسبستوس، وهي مادة مسببة للسرطان، رغم مرور أعوام على تفجّر الفضيحة في الأسواق الأميركية، وإجبار الشركة على دفع تعويضات بمليارات الدولارات. آخر فصول القضية تكشّف في بريطانيا، حيث تواجه الشركة دعوى قضائية تتهمها بأنها باعت بودرة التلك الملوثة وهي تعلم منذ ستينيات القرن الماضي بأن المسحوق المخصص للأطفال يحتوي على مواد تشبه في تأثيرها الأسبستوس المرتبط بإصابات سرطانية قاتلة ومحتملة.

ويشير تقرير نشرته "بي بي سي" يوم الخميس، اعتمادا على وثائق الدعوى القضائية التي رُفعت أمام المحاكم البريطانية، إلى أن "جونسون أند جونسون" كانت تسوّق تلك المواد رغم العلم باحتوائها على هذه المعادن وارتباطها المباشر بالسرطان، ودون أن تُصدر أي تحذيرات على عبوات منتجاتها. وبدلًا من ذلك، أطلقت حملات تسويقية عدوانية لترويج المسحوق باعتباره رمزاً للنقاء والأمان، بحسب الدعوى.

وقد دأبت الشركة على نفي تلك الاتهامات، مؤكدة أن منتجها كان مطابقًا للمعايير التنظيمية المطلوبة، ولا يحتوي على الأسبستوس، ولا يسبب السرطان. وقد توقفت مبيعات مسحوق الأطفال المحتوي على التلك في المملكة المتحدة عام 2023. وتشبه هذه الدعوى قضايا واسعة النطاق في الولايات المتحدة، حيث رُفعت دعاوى متعددة حُكم فيها بتعويضات بمليارات الدولارات، وإن كانت الشركة قد نجحت في استئناف بعض الأحكام.

ويقدّر محامو المدعين في بريطانيا، الذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف شخص، أن قيمة التعويضات قد تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، ما قد يجعلها أكبر قضية مسؤولية عن منتج في التاريخ البريطاني.

تطورات الفضيحة

وتركز الاتهامات التي تواجهها الشركة على علمها لعقود باحتواء بودرة التلك على الأسبستوس، وأنها أخفت تلك المعلومات عن جمهور المستهلكين والجهات المنظمة في الفترة ما بين سبعينيات القرن الماضي وحتى بداية الألفية. لكن الشركة دأبت على نفي تلك الاتهامات، وقالت إن منتجاتها آمنة ولا تحتوي على الأسبستوس، ولا تسبب السرطان. وفي عام 2020، وتحت سيل الدعاوى القضائية في أميركا الشمالية، اضطرت الشركة إلى وقف بيع منتجها من التلك، ثم أوقفت بيعه عالميا في عام 2023، وطرحت منتجا بديلا يعتمد على نشا الذرة.

لكن الدعوى البريطانية تنقل عن مذكرة داخلية للشركة تعود إلى عام 1973، جاء فيها: "يحتوي مسحوق التلك لدينا على شظايا من التلك يمكن تصنيفها أليافًا. وأحيانًا يمكن التعرف إلى كميات ضئيلة جدًا من الترموليت أو الأكتينوليت". وحسب أوراق الدعوى، فإن بعض المديرين التنفيذيين في الشركة ناقشوا في العالم نفسه براءة اختراع محتملة لإزالة ألياف الأسبستوس من التلك، وختم أحد الخطابات بالقول: "قد نرغب في إبقاء الأمر سريًا بدلًا من نشره على شكل براءة اختراع، كي لا يعرف العالم كله بذلك". وتقول الشركة إن هذه النقاشات كانت سرية لأن الطريقة المقترحة كانت ستصبح ذات قيمة تجارية لو نجحت، لكنها في النهاية لم تكن فعالة.

التسويق بدل التحذير

وتزعم الدعوى أن الشركة بدل تحذير المستهلكين أخفت المخاطر لعقود وركزت على زيادة الأرباح.

وتشير الوثائق إلى أن فريق التسويق في الشركة واصل الترويج لمسحوق الأطفال في السبعينيات والثمانينيات باعتباره منتجًا "نقيًا ولطيفًا" للرضع، ثم ركز في التسعينيات على النساء الأميركيات من أصول أفريقية. وفي بريد إلكتروني داخلي عام 2008، جاء في إحدى الرسائل: "الواقع أن التلك غير آمن للاستخدام لدى الأطفال، وهو أمر مقلق.. لا نعتقد أنه يمكننا الاستمرار في تسميته مسحوق الأطفال أو وضعه في قسم منتجات الأطفال". وتقول الشركة إن هذا النقاش كان متعلقًا بـ"خطر الاختناق المعروف لجميع أنواع المساحيق، وليس له علاقة بالأسبستوس أو السرطان".

كما تقول الدعوى أيضًا إن الشركة ضغطت على هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) منذ السبعينيات لتخفيف معايير الكشف عن الأسبستوس، بحيث لا تُرصد الكميات الصغيرة. وتشير المستندات إلى أن "جونسون أند جونسون" دعت إلى قبول وجود ما يصل إلى 1% من الأسبستوس في التلك دون اعتباره ملوثًا، ما سمح لها بمواصلة الادعاء بنقاء المنتج.

ضحايا المنتج

في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرت محكمة في ولاية كونيتيكت الأميركية شركة "جونسون& جونسون" بدفع 25 مليون دولار لرجل أصيب بسرطان الصفاق بعد استخدامه المستمر لمسحوق الشركة. ووجدت هيئة المحلفين أن الشركة كانت مهملة ببيعها منتجات تحتوي على الأسبستوس. كما تضمنت المحاكمة شهادة الدكتور ستيف مان، مدير السمّيات السابق في الشركة، الذي أقر بأنه أدلى بتصريحات حول أمان المنتج دون مراجعة بيانات الاختبارات، وأنه تلقى نتائج تُظهر وجود أسبستوس، لكنه لم يُبلّغ الإدارة أو الجهات التنظيمية.

وأشار القاضي إلى أن "بدائل آمنة مثل نشا الذرة كانت متوفرة ومعروفة للشركة، لكنها استمرت في بيع منتجات التلك حتى عام 2020 في الولايات المتحدة و2023 في المملكة المتحدة". وجددت الشركة نفيها بعد الحكم، وقالت إنها ستستأنف القرار.

نقلت "جونسون أند جونسون" ذراعها الاستهلاكية إلى شركة جديدة تُدعى "كينفيو" (Kenvue)، التي قالت في بيان: "نتعاطف بشدة مع المصابين بالسرطان وأسرهم، وندرك رغبتهم في معرفة الحقيقة، ولهذا فإن الحقائق مهمة للغاية"، وأكدت أن سلامة مسحوق الأطفال مدعومة بسنوات من الاختبارات التي أجرتها "مختبرات وجامعات وسلطات صحية مستقلة ورائدة في المملكة المتحدة وحول العالم"، مضيفة أن المنتج "كان مطابقًا للمعايير التنظيمية، ولا يحتوي على الأسبستوس، ولا يسبب السرطان".