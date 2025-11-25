دعوى ضد باينانس ومؤسسها: اتهامات بتمويل "حماس" والجهاد"

- اتهامات بتسهيل تمويل جماعات محظورة: رفعت دعوى قضائية ضد منصة باينانس ومؤسسها تشانغبنغ تشاو، متهمةً المنصة بتسهيل تمويل جماعات مثل حماس وحزب الله عبر إخفاء حركة الأموال، وتطالب بتعويضات كبيرة. - معاملات مشبوهة وشركة برازيلية: تشير الدعوى إلى معاملات مشبوهة عبر حسابات لأشخاص بلا مصادر دخل واضحة، مما يثير تساؤلات حول النشاط المالي، مع تأكيد محامي المدّعين على ضرورة محاسبة الشركات. - دعاوى موازية وتحديات تنظيمية: تواجه باينانس دعوى أخرى في نيويورك وسط تحولات تنظيمية وضغوط اقتصادية على صناعة العملات المشفّرة، مع رغبة واشنطن في فرض الانضباط على السوق الرقمية.

رُفعت يوم الاثنين دعوى قضائية جديدة أمام محكمة نورث داكوتا في الولايات المتحدة ضد منصة باينانس ومؤسسها تشانغبنغ تشاو، من ضحايا أميركيين وأسرهم تضرّروا من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتهم الدعوى تشاو وباينانس بتقديم مساعدة جوهرية لجماعات محظورة من خلال السماح لها بإخفاء حركة الأموال عبر المنصة، بحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.

وتشير الشكوى إلى أن باينانس واصلت تسهيل هذه المعاملات حتى بعد إقرارها بالذنب في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ودفعها غرامة جنائية قدرها 4.32 مليارات دولار لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية. وبحسب "رويترز"، كان تشاو قد أقرّ بالذنب في مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال ضمن اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأميركية، وقضى عقوبة بالسجن أربعة أشهر قبل أن يصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً عنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول، مع وصف البيت الأبيض آنذاك للملاحقة بأنها جزء من حملة سياسية ضد العملات المشفّرة.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن المنصة حصلت، قبل صدور العفو مباشرة، على استثمار بقيمة ملياري دولار من صندوق إماراتي باستخدام عملة مستقرة صادرة عن كيان تمتلك عائلة ترامب جزءاً منه، في صفقة وصفتها الدعوى بأنها "مثيرة للتساؤلات" حول تضارب المصالح والرقابة التنظيمية.

اتهامات بتسهيل تمويل جماعات محظورة

تضم قائمة المدّعين 306 أميركيين، بينهم أقارب ضحايا قُتلوا أو أصيبوا أو أُخذوا رهائن في هجوم حماس، إضافة إلى متضررين من هجمات لاحقة شنتها جماعات مختلفة. واتهم المدّعون شركة باينانس بمساعدة حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والحرس الثوري الإيراني على تحويل أكثر من مليار دولار عبر منصتها، بما في ذلك أكثر من 50 مليون دولار بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

وبحسب الدعوى، فإن المنصة أدت عمداً دور الملاذ للأنشطة غير المشروعة، ولا توجد أي دلائل على أنها غيّرت نموذج عملها الأساسي بعد تسويتها مع السلطات الأميركية. وطالبت الدعوى بتعويضات فعلية وثلاثة أضعاف قيمة الأضرار إلى جانب تعويضات إضافية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي. ورفضت باينانس التعليق المباشر على القضية، لكنها قالت في بيان مقتضب إنها تلتزم تماماً بقوانين العقوبات المعترف بها دولياً، فيما رفض محامي تشاو التعليق على القضايا الجارية.

معاملات مشبوهة وشركة برازيلية مثيرة للجدل

تُظهر أوراق الدعوى أن مبالغ ضخمة من العملات المشفّرة مرت عبر حسابات لأشخاص لا يمتلكون مصادر دخل واضحة، من بينهم امرأة فنزويلية يشتبه بأنها تدير شركة فازيندا أمازونيا البرازيلية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية. ووفقاً للشكوى، فُتح حساب هذه المرأة في عام 2022 عندما كانت تبلغ 26 عاماً فقط، وتلقى الحساب أكثر من 177 مليون دولار كودائع، في حين تجاوزت السحوبات 130 مليون دولار.

وقال محامي المدّعين، لي ولوسكي، في بيان: "عندما تختار شركة ما الربح على حساب أبسط التزامات مكافحة الإرهاب، فإنها يجب أن تُحاسب وسوف تُحاسب." وتشير الشكوى إلى أن معاملتَين مشبوهتَين على الأقل جرى تنفيذهما عبر عناوين إلكترونية في مدينة كيندريد بولاية نورث داكوتا، التي لا يتجاوز عدد سكانها الألف نسمة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة النشاط المالي وراء تلك العمليات، وفق وكالة رويترز.

دعاوى موازية في نيويورك

تواجه باينانس وتشاو أيضاً دعوى مدنية منفصلة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، رفعها ضحايا آخرون لهجوم حماس. وتزعم هذه القضية أن المنصة ومؤسسها وفّرا آلية تمويل خفية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي لسنوات، عبر السماح لهما بجمع التبرعات وإجراء معاملات تجارية غير قانونية. وكان القاضي في تلك القضية قد رفض في فبراير/شباط طلب الدفاع بشطب الدعوى، معتبراً أن هناك ما يكفي من الأدلة لمتابعة الإجراءات القضائية.

وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أمرت السلطات الإسرائيلية بتجميد عشرات الحسابات المشفّرة المرتبطة بجماعات فلسطينية، بينما أقرت باينانس حينها بأنها أغلقت عدداً صغيراً من المحافظ المرتبطة بجهات مدرجة على لوائح العقوبات. لكن الشكوى الجديدة تؤكد أن بعض هذه الحسابات ما زالت نشطة، وأن ممارسات باينانس التشغيلية لم تتغير جذرياً، رغم وعودها السابقة بتعزيز الامتثال.

تُعد باينانس أكبر بورصة عملات مشفّرة في العالم، إذ بلغ حجم التداول فيها عام 2024 نحو 2.3 تريليون دولار شهرياً في المتوسط، وفق بيانات موقع "كوين ماركت كاب"، وقد واجهت الشركة خلال العامين الماضيين حملة رقابية واسعة من السلطات الأميركية والبريطانية والأوروبية، بسبب قصور في أنظمة الامتثال المالي وتتبع مصادر الأموال. أما تشانغبنغ تشاو، الذي يُعرف بلقب CZ، فتُقدّر ثروته الشخصية، رغم السجن والعقوبات، بأكثر من 30 مليار دولار وفق تصنيف بلومبيرغ للأثرياء لعام 2025، ما يجعله أحد أبرز الوجوه في صناعة الأصول الرقمية.

تأتي هذه الدعاوى الجديدة ضد باينانس ومؤسسها تشانغبنغ تشاو في وقتٍ بالغ الحساسية لصناعة العملات المشفّرة، التي تواجه تحولات تنظيمية كبرى وضغوطاً اقتصادية عالمية متزايدة. فبعد سنوات من النمو السريع والتوسع غير المسبوق، أصبحت العملات الرقمية اليوم تحت مراقبة صارمة من الحكومات والهيئات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، على خلفية تزايد المخاوف من استخدامها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتحايل الضريبي.

وتشير القضايا المقامة ضد باينانس إلى تحوّلٍ في نهج السلطات الأميركية التي باتت تتعامل مع المنصات الرقمية الكبرى باعتبارها فاعلين ماليين مؤثرين في النظام المالي العالمي، لا مجرد شركات تكنولوجية. فالغرامة الضخمة التي فُرضت على باينانس بقيمة 4.32 مليارات دولار تُعد من الأكبر في تاريخ القطاع المالي، وتعكس رغبة واشنطن في فرض الانضباط على السوق الرقمية وإلزامها بالمعايير ذاتها المفروضة على البنوك والمؤسسات التقليدية.

كما تكشف الدعوى الأخيرة عن البعد السياسي والاستراتيجي في ملف العملات المشفّرة، إذ إنّ ارتباط المنصة باستثمارات أجنبية وصناديق سيادية، بعضها من دول الخليج، يثير تساؤلات حول النفوذ المالي العابر للحدود، وقدرة الولايات المتحدة على ضبط حركة رأس المال الرقمي في ظل التنافس الدولي المتسارع.

وفي ظل هذا المشهد المعقّد، يبدو أن ملف باينانس أصبح رمزاً لصراع أوسع بين حرية السوق الرقمية ومقتضيات الأمن المالي الدولي. ومع استمرار التحقيقات وتعدد القضايا عبر الولايات الأميركية، يتوقع المراقبون أن تمهّد هذه التطورات الطريق نحو عصر جديد من التنظيم العالمي للعملات المشفّرة، إذ لم تعد هذه الأصول مجرد أدوات استثمارية مضاربية، بل جزءاً من منظومة مالية تخضع للمساءلة والرقابة العابرة للحدود.