- بعد وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، دعت غرفتا التجارة لاستئناف التبادل التجاري وفتح الحدود فورًا، حيث أكد الجانب الأفغاني استعداده الفوري بينما يحتاج الجانب الباكستاني ليومين أو ثلاثة لترتيب الإجراءات. - توقفت مئات الحافلات المحملة بالفواكه والخضروات على الحدود، مما أدى إلى إتلافها وتكبد التجار الأفغان خسائر تصل إلى 700 مليون أفغاني، مع استمرار الأزمة. - التجارة بين البلدين تعتمد بشكل كبير على الفواكه والخضروات، وتوقفها منذ 12 الشهر الجاري أدى لخسائر كبيرة في البضائع وأجور النقل والعمال.

بعد التوافق على وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان في الدوحة أمس الأحد، دعت غرفتا التجارة الأفغانية والباكستانية إلى استئناف التبادل التجاري بين الدولتين وفتح المنافذ الحدودية بشكل فوري. وبينما يؤكد الجانب الأفغاني أنه مستعد لفتح المعابر بشكل فوري، يرى الجانب الباكستاني أن الإجراءات قد تأخذ يومين أو ثلاثة لإجراء ترتيبات لازمة، وفق غرفة التجارة الأفغانية.

وقالت الغرفة، مساء أمس الأحد، في بيان لها، إن مئات الحافلات المحملة بالفواكه والخضروات تم إتلافها خلال هذه الأيام بعدما توقفت على الحدود لأيام عديدة ولم تعد صالحة للاستهلاك. وذكرت الغرفة أن الخسائر المالية التي لحقت بالتجار الأفغان فقط تصل إلى 700 مليون أفغاني (نحو عشرة ملايين دولار)، وذلك حتى اليوم الـ18 من الشهر الجاري، كما أن الغرفة لا تزال تعمل على جمع الأرقام وبالتالي فالخسائر ربما تكون أكثر من ذلك، والأزمة مستمرة.

من جانبه، قال نائب غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان الكوزي، في تصريح صحافي له، إنه يتوقع أن تفتح الحدود في وجه التجارة على الفور بعد وقف إطلاق النار بين الدولتين، "ولكن مع الأسف إلى الآن لم يحصل ذلك، في حين أن التجار أكثر الخاسرين منذ توقف التجارة بين البلدين منذ اندلاع الاشتباكات يوم 12 من الشهر الجاري".

وذكر المسؤول أنه بات معروفاً أن تجارة الفواكه والخضروات تمثل جزءاً كبيراً من التجارة بين باكستان وأفغانستان وهي لا تتحمل البقاء أكثر من يوم أو يومين، والحافلات متوقفة منذ أكثر من سبعة أيام، لذا تم إتلاف حمولة أكثر من 500 حافلة أو صهريج بشكل كامل أو شبه كامل. وأوضح الكوزاي أنه "بالإضافة لإتلاف البضائع والمنتجات الزراعية، فإننا نخسر يومياً أموالاً طائلة نتيجة دفع أجور الحاويات والصهاريج والحافلات، كذلك ندفع للعمال والموظفين وسائقي الحافلات ومساعديهم".

وأضاف أن "التجارة باتت خاضعة للوضع الأمني والسياسي في البلدين، ولا ندري متى يمكن أن تفتح التجارة بين الدولتين من جديد". كان وفد من المسؤولين في غرفة التجارة الباكستانية قد زار أمس مدينة قندهار الأفغانية وأجرى مباحثات مع المسؤولين في غرفة التجارة الأفغانية، ووافق الطرفان على العمل من أجل فتح المعابر في وجه التجارة، وأن يبذل كل طرف قصارى جهده من أجل الضغط على المسؤولين لفتح المعابر.

وتوقفت التجارة بين الدولتين منذ صباح اليوم الـ12 من الشهر الجاري بعدما ردت القوات الأفغانية على القوات الباكستانية بعد قصف الأخيرة كابول وولاية بكتيكا، جنوب أفغانستان، بدعوى استهداف قيادات في طالبان الباكستانية.