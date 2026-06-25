- نواب مجلس الدوما الروسي يقترحون دعم الشركات المتضررة من هجمات المسيرات الأوكرانية عبر قروض بفائدة 0%، بهدف تسريع تعافيها وتقليل مخاطر الإغلاق وتسريح العمال، مع اشتراط إثبات الضرر رسميًا. - الخبيرة الاقتصادية فيكتوريا كالينوفا تحذر من أن القروض بدون فوائد قد تصبح عبئًا دون ضمانات أمنية ودعم مالي لأنظمة الدفاع، مشيرة إلى تحديات في سرعة ونزاهة تقييم الأضرار وتقديم التقارير للبنوك. - منطقة موسكو شهدت هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة، مما أدى إلى أضرار في 18 مبنى سكني، وتعمل السلطات على تقييم الأضرار واختيار المقاولين لأعمال الترميم.

بدأ نواب في مجلس الدوما الروسي اليوم الأربعاء تحركات تهدف إلى دعم الشركات المتضررة من هجمات المسيرات الأوكرانية بهدف إنقاذها وتحصينها من خطر الانهيار.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصعيد أوكراني غير مسبوق بهجمات على قطاع النفط والطاقة بما فيه المصافي الرئيسية بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

وجاء في نص الاقتراح الذي وجهه نواب كتلة "الشعب الجديد" إلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وأوردته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" أنه "من المناسب النظر في إمكانية استكمال قواعد الدعم المعمول بها في جميع الأقاليم بآلية لتعويض سعر الفائدة إلى 0% سنوياً للمقترض النهائي، عن طريق قروض تمويلية تمنح للكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المتضررين". ويهدف المقترح إلى توسيع نطاق المساعدة لتشمل الشركات التي لحقت بها أضرار جراء هجمات المسيّرات والقصف.

ويشترط الاقتراح للاستفادة من هذا التمويل أن يكون صاحب المشروع قد اعتبر متضرراً رسمياً، بناءً على محضر معاينة للممتلكات المتضررة، أو استنتاجات لجنة مختصة، أو وثائق صادرة عن أجهزة إنفاذ القانون أو الإدارة المحلية أو السلطات التنفيذية. ويرى واضعو المبادرة أن تطبيق هذه المبادرة سيضمن دعمًا أكثر عدلًا لرواد الأعمال في جميع المناطق، ويسرع من تعافي الشركات المتضررة، ويقلل من مخاطر تسريح العمال وإغلاق الشركات، ويحافظ على الإيرادات الضريبية والنشاط الاقتصادي، ويكمل مدفوعات التعويضات الحالية بأداة لتمويل إعادة التأهيل بشكل قابل للسداد ومُدار.

من جهتها قالت، الخبيرة الاقتصادية الروسية، فيكتوريا كالينوفا، لـ"العربي الجديد": إن "القروض بدون فوائد تعد أداة إنقاذ طارئة أكثر منها مساعدة طويلة الأجل" وأشارت إلى أن "المشكلة الرئيسية تكمن في غياب الضمانات الأمنية. فبدون ضمانات أمنية ودعم مالي لأنظمة الدفاع ضد الطائرات المسيرة، قد يصبح القرض بدون فوائد عبئاً على رواد الأعمال بدلاً من أن يكون عوناً لهم، في حال تعرضت المنشأة المرممة لهجوم آخر وتدميرها".

وأضافت كالينوفا: "تعد سرعة ونزاهة تقييم الأضرار تحديًا كبيرًا. فجمع جميع الوثائق اللازمة وتنسيقها مع جميع الجهات المختصة سيستغرق شهورًا. وهذا يعني أن الإغاثة السريعة ليست خيارًا متاحًا" وتابعت: "لكن المشكلة الكبرى تكمن في الضوابط الصارمة وضرورة تقديم التقارير إلى البنك. وهذا يحول أي إجراء إنقاذ إلى مخاطرة، فخطأ واحد في تنفيذ أمر الدفع قد يجبر صاحب العمل على دفع فوائد السوق للبنك عن كامل الفترة، وليس صفرًا".

وكانت منطقة موسكو قد شهدت، يوم الخميس الماضي واحدة من أوسع الهجمات بالطائرات المسيرة خلال العامين الأخيرين، حيث تجاوز عدد المسيرات التي أُسقطت منذ بداية اليوم 190 طائرة. وذكر أندريه فوروبيوف، حاكم مقاطعة موسكو، في قناته على "تليغرام" أن الأضرار طاولت 18 مبنى سكنياً.

وأشار فوروبيوف إلى أن متخصصين من إدارة الإشراف الفني على إصلاحات العاصمة يعملون حاليًا في جميع المواقع لتقييم نطاق أعمال الترميم. بعد ذلك، سيتم اختيار المقاولين بالتعاون مع صندوق إصلاحات العاصمة، وستبدأ أعمال الترميم. أما في حال كانت الأضرار طفيفة، فستتولى البلديات وشركات الإدارة تنفيذ الأعمال.