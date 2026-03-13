دراسة: هذه الدول الأربع الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا

- أظهرت دراسة لمركز "إمبر" أن اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز لتوليد الطاقة أدى إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، حيث زادت أسعار الغاز بنسبة 50% خلال الأيام العشرة الأولى من الصراع في الشرق الأوسط، مما أضاف تكاليف إضافية بقيمة 2.5 مليار يورو. - تواجه حكومة المملكة المتحدة ضغوطاً لتوضيح كيفية مساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تحث وزيرة الخزانة ووزير الطاقة الموردين على الحد من زيادات الأسعار ومراقبة أي ارتفاع غير مبرر. - تشهد أسواق الطاقة العالمية اضطرابات مع ارتفاع أسعار النفط، مما يثير مخاوف من التضخم في أوروبا. الحكومات الأوروبية تشدد الرقابة على الأسواق وتضغط على الموردين لمنع زيادات غير مبررة في الأسعار.

خلصت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة "إمبر" إلى أن التداعيات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تسلط الضوء على مدى اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز في توليد الطاقة، وهو ما ينعكس مباشرة على ارتفاع فواتير الكهرباء. وقال كريس روسلو، أحد معدّي التقرير الذي نُشر اليوم الجمعة، إن الصراعات العالمية تؤدي مجدداً إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز، محذراً من أن المناطق الأوروبية التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغاز لتوليد الكهرباء قد تواجه عواقب اقتصادية وخيمة.

وأوضح أن الحرب في المنطقة أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الوقود منذ بدايتها قبل أقل من أسبوعين، إذ ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنحو 50%، ما تسبب في تكاليف إضافية تبلغ نحو 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار) لواردات الوقود الأحفوري خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب.

لكن الدراسة أشارت إلى أن تأثير هذه الزيادة لم يكن متساوياً بين دول الاتحاد الأوروبي، فقد تأثرت الدول التي تعتمد بشكل كبير على محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصورة أكبر. وذكر مركز "إمبر" أنه في الأسبوع الأول من مارس/آذار وصلت أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها هذا العام في كل من ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا، بينما كانت الدول الأقل اعتماداً على الغاز، مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا ودول الشمال الأوروبي، أقل تأثراً.

وفي السياق ذاته، حثّت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ووزير الطاقة إيد ميليباند الموردين وتجار التجزئة في قطاع الطاقة على الحد من زيادات الأسعار، في وقت تحاول فيه الحكومة العمالية إظهار أنها تتخذ إجراءات للتخفيف من التبعات الاقتصادية للحرب في المنطقة.

وذكرت وزارة الخزانة البريطانية في بيان عبر البريد الإلكتروني، اطلعت عليه وكالة بلومبرغ، أن ريفز وميليباند سيعقدان اليوم الجمعة اجتماعاً مع مسؤولي الشركات في مقر الحكومة البريطانية للضغط على الموردين وتجار التجزئة بشأن "ما يجب عليهم فعله للحفاظ على انخفاض الأسعار". وأضاف البيان أن ريفز بعثت أيضاً رسالة إلى هيئة المنافسة والأسواق طالبتها فيها بـ"التحلي بيقظة شديدة" حيال أي ارتفاع غير مبرر في أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط متزايدة لتوضيح كيفية مساعدة البريطانيين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن الحرب بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يشمل أسعار وقود السيارات وفواتير الطاقة المنزلية. وكان ستارمر قد صرّح أمس الخميس بأن الحكومة لن تتهاون مع موردي زيت التدفئة الذين يستغلون الأزمة في المنطقة لتحقيق أرباح إضافية.

وقال إن "عدم الاستقرار العالمي يترك تأثيرات حقيقية على حياة أفراد الطبقة العاملة في أنحاء المملكة المتحدة"، مضيفاً أنه يدرك أن العديد من الأسر في إيرلندا الشمالية تشعر بالقلق من انعكاسات الحرب في المنطقة على أوضاعها المعيشية، خصوصاً أن كثيراً منها يعتمد على زيت التدفئة لتدفئة المنازل. وختم ستارمر بالقول: "دعوني أكون واضحاً، لن نتهاون مع التربح أو الممارسات غير العادلة".

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات واسعة نتيجة الحرب في المنطقة، وما رافقها من مخاوف متزايدة بشأن إمدادات النفط والغاز. وقد انعكس التصعيد العسكري سريعاً على الأسعار، إذ ارتفعت أسعار النفط في بعض الجلسات إلى مستويات قاربت أو تجاوزت 100 دولار للبرميل، مدفوعة بالقلق من تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

وتثير هذه التطورات مخاوف الحكومات الأوروبية من موجة جديدة من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة. فارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على أسعار الوقود والكهرباء والتدفئة، كما يزيد من تكاليف النقل والإنتاج، ما يدفع بعض الحكومات إلى تشديد الرقابة على الأسواق والضغط على الموردين لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار خلال فترة التوتر.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)