دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الأربعاء

- دخلت 300 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وهو أكبر عدد يومي منذ عودة العدوان الإسرائيلي، حيث تضمنت 230 شاحنة مساعدات إنسانية و70 شاحنة تجارية. - رغم هذا التطور، لا تزال الأوضاع الإنسانية متدهورة بسبب نقص حاد في المواد الأساسية، حيث أن الكميات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة. - يطالب مسؤولون بزيادة تدفق المساعدات إلى أكثر من 1000 شاحنة يوميًا لتلبية احتياجات السكان، بينما تستمر إسرائيل في إدخال كميات محدودة.

دخلت قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أمس الأربعاء، 300 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات، وهو أكبر عدد يومي من الشاحنات يصل إلى القطاع منذ عودة العدوان الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية وتجار وعاملون بالقطاع الإغاثي "العربي الجديد". وتوزعت الشاحنات بين 230 شاحنة مساعدات إنسانية و70 شاحنة تجارية، وهو ما يعادل نصف الكمية اليومية المتفق عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والذي نص على دخول 600 شاحنة يوميا حداً أدنى.

ورغم هذا التطور النسبي في عدد الشاحنات، لا تزال الأوضاع الإنسانية في القطاع متدهورة، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والملابس والمأوى، بعد أشهر من المجاعة التي ضربت غزة منذ مارس/آذار الماضي. وقد بدأت إسرائيل بالسماح الجزئي لإدخال المساعدات إلى غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أن التدفق بقي محدودا للغاية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الكميات التي تدخل لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، مشددا على أن القطاع يحتاج إلى تدفق مستمر وكبير للمساعدات، بما يشمل الوقود وغاز الطهي والمواد الطبية والإغاثية، بشكل عاجل ومنتظم. وبدورها، قالت كانروس سميث، مسؤول الاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، إن إسرائيل لم تسمح إلا بدخول أقل من ثلث الشاحنات المتفق عليها هذا الأسبوع.

ويرى مسؤولون وخبراء أن قطاع غزة يحتاج فعليا إلى أكثر من 1000 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية احتياجات السكان، بينما تستمر إسرائيل في إدخال كميات محدودة وبسلع ذات قيمة منخفضة مع استثناء المواد الحيوية، في سياسة تبقي الوضع الإنساني على حافة الانهيار.