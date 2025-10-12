دخول 10 شاحنات وقود وغاز إلى قطاع غزة لأول مرة منذ مارس الماضي

- دخلت عشر شاحنات محملة بالوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة، في أول عملية منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في مارس، لتوزيع سبع شاحنات غاز وثلاث شاحنات وقود لتشغيل المرافق الحيوية. - تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأزمة المعيشية في غزة، حيث كان من المقرر إدخال 30 شاحنة يومياً وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ضمن خطة تبدأ بـ400 شاحنة. - انخفض سعر الحطب إلى 5 شواكل للكيلو بعد دخول شاحنات الغاز، مما يخفف من معاناة السكان الذين اضطروا لاستخدام الحطب للطهي.

دخلت عشر شاحنات محملة بالوقود وغاز الطهي، مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، في أول عملية من نوعها منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مطلع شهر مارس/آذار الماضي. ووصلت الشاحنات إلى وسط القطاع، إذ توزعت على سبع شاحنات غاز طهي وثلاث شاحنات وقود مخصصة لتشغيل المرافق الحيوية.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف الأزمة المعيشية التي يعانيها سكان القطاع منذ أشهر. ووفقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المقرر إدخال ما لا يقل عن 30 شاحنة يومياً، ضمن خطة تبدأ بـ400 شاحنة وترتفع تدريجياً إلى 600 شاحنة تحمل مواد غذائية وخياماً وملابس ووقوداً.

ويقدّر الاحتياج اليومي لسكان غزة من غاز الطهي بما يتراوح بين 300 و350 طناً، يرتفع إلى 400 طن خلال فصل الشتاء مع ازدياد الحاجة للتدفئة والطهي. ومنذ مارس الماضي اضطر الغزيون إلى العودة لاستخدام الحطب وبقايا المخلفات في الطهي، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو من الحطب إلى 10 شواكل بسبب ندرته (نحو 3 دولارات).

ومع دخول شاحنات الغاز، انخفض سعر الحطب إلى نحو 5 شواكل للكيلو الواحد، في وقت يأمل سكان القطاع أن تتواصل عمليات إدخال الشاحنات بانتظام لتخفيف المعاناة الإنسانية المستمرة منذ أشهر.