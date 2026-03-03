دخول الغاز والسولار ومساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

- إعادة فتح معبر كرم أبو سالم: أكّد رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، أن المعبر يعمل لإدخال الغاز والسولار والمساعدات الإنسانية، معرباً عن أمله في إعادة فتح معبر كيسوفيم قريباً لإدخال بضائع التجار. - تأثير الإغلاق على الاقتصاد: أشار المدير العام للتجارة والمعابر، رامي أبو الريش، إلى أن استمرار الإغلاق يعطل عمل المصانع ويؤدي إلى شلل تجاري، حيث يعتمد 80% من استهلاك السكان على معبر كرم أبو سالم. - سياسة الاحتلال والضغوط الدولية: سلطات الاحتلال تمارس الابتزاز بحق سكان غزة، وتسمح بإدخال 250 شاحنة يومياً فقط، مما لا يكفي احتياجات السكان، مطالباً بضغط دولي لفتح المعابر.

أكّد رئيس جمعية النقل الخاص في غزة ناهض شحيبر أن معبر كرم أبو سالم يعمل اليوم الثلاثاء لإدخال كميات من الغاز والسولار والمساعدات الإنسانية. وقال شحيبر لـ"العربي الجديد" إن 50 شاحنة توجهت منذ ساعات الصباح الأولى إلى المعبر لتحميل المساعدات، معرباً عن أمله في إعادة فتح معبر كيسوفيم خلال الأيام المقبلة لإدخال بضائع التجار.

وشدد شحيبر على أن البضائع متوفرة في الأسواق بكميات كافية، معتبراً أن إعادة فتح المعبر تأكيد على عدم وجود مشكلة في تدفق السلع، ولا مبرّر لحالة الهلع بين السكان بشأن نفادها. ومع إغلاق معبر كرم أبو سالم بسبب التصعيد بين إسرائيل وإيران، شهدت أسعار السلع ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة إقبال المواطنين على الشراء تحسّباً لاستمرار الإغلاق.

وبحسب بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي، تسمح سلطات الاحتلال بإدخال ما متوسطه 250 شاحنة يومياً إلى القطاع، وهي كمية لا تكفي سوى أقل من خُمس احتياجات السكان. واليوم الثلاثاء، قال المدير العام للتجارة والمعابر رامي أبو الريش، على صفحة الوزارة في موقع "فيسبوك"، إنّ الاحتلال يمارس سياسة الابتزاز بحق سكان قطاع غزة ويشدّد من خناقه وحصاره عليهم، وأوضح أبو الريش أن استمرار الإغلاق سيعطل عمل المصانع في القطاع نتيجة عدم دخول المواد الخام لها، وسيؤدي إلى شلل تام في الحركة التجارية.

وأشار إلى أنّ 80% من استهلاك السكان والحركة التجارية يعتمد على معبر كرم أبو سالم، مطالباً بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته وفتح المعابر عاجلاً. وأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تدريجياً، بعد إغلاق استمر ثلاثة أيام بسبب الأعياد الإسرائيلية والتصعيد مع إيران.

وقال منسق حكومة الاحتلال في بيان إنّ إعادة فتح المعبر تأتي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ضمن قيود وإجراءات أمنية تهدف إلى ضمان سلامة العاملين والموجودين في المعبر من كلا الجانبَين، وأوضح أن إدخال المساعدات سيجري وفق الاحتياجات التي ترد من الميدان عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.