أعلنت شركة "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، اليوم الأربعاء، استكمال صفقة الاستحواذ المعلن عنها سابقاً على كامل رأس المال المصدر لشركة "ماكواري إيرفاينانس المحدودة" وشركاتها التابعة الموحّدة. ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو تسعة مليارات دولار، شاملةً أثر التغيّرات التي طرأت على أسطول "ماكواري إيرفاينانس" بين تاريخ الإعلان عن الصفقة وتاريخ إتمامها.

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وبعد استكمال الصفقة، باتت "دبي لصناعات الطيران" تمتلك وتدير ولديها التزامات تعاقدية مرتبطة بأسطول يضم نحو 1000 طائرة. ويجري تأجير الأسطول المملوك والمدار لأكثر من 175 شركة طيران في أكثر من 75 دولة، كذلك، لدى الشركة التزامات لشراء نحو 150 طائرة من شركات "بوينغ" و"إيرباص" و"إيه تي آر"، إلى جانب عدد من الأطراف المقابلة في صفقات التداول.

كما أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 229.9 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2026، مقارنة مع 217.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 865.9 مليون دولار مقابل 843.6 مليون دولار، حسبما أفادت "وام". وأظهرت النتائج المالية للشركة، ارتفاع هامش الربح المعدل قبل خصم الضرائب إلى 26.6% مقارنة مع 25.7%، في حين بلغ معدل العائد على حقوق الملكية قبل خصم الضريبة 12.7% مقارنة مع 13.3% في الفترة المقابلة من عام 2025، بينما بلغ التدفق النقدي التشغيلي 594 مليون دولار مقارنة مع 659 مليون دولار.

وبحسب النتائج، بلغ إجمالي أصول الشركة 16 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2026، فيما تراجع صافي القروض والاقتراضات إلى 9.798 مليارات دولار مقارنة مع 10.228 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وارتفعت السيولة المتاحة إلى 4.176 مليارات دولار مقابل 3.4 مليارات دولار، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى مستوى قياسي بلغ 1202% مقارنة مع 277% بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.61 مرة، وارتفعت نسبة الديون غير المضمونة إلى 89.4% مقارنة مع 87.8%.

الأداء المالي لشركة دبي لصناعات الطيران (مليون دولار) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وعلى صعيد الأعمال التشغيلية، استحوذت الشركة على 18 طائرة، وباعت 39 طائرة، ووقعت 114 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، فيما بلغ عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب في أسطولها 638 طائرة، كما سجل قسم الهندسة نحو 720 ألف ساعة عمل محجوزة وأنجز 142 فحصاً خلال النصف الأول من العام. ومنذ بداية حرب إيران أعلنت شركة إدارة الأصول البديلة بلاكستون، عن صفقة مع دبي لصناعات الطيران لبرنامج استثماري مشترك لتأجير الطائرات، كما استثمرت 250 مليون دولار في منصة للمدفوعات الإلكترونية في أبوظبي.

اقتصاد عربي هكذا غيّرت حرب إيران سوق العقارات في دبي

وأدت حرب إيران التي اندلعت في المنطقة في نهاية فبراير/ شباط الماضي، إلى اضطرابات في المنطقة، بما في ذلك دبي مركز الأعمال والسياحة في منطقة الخليج، التي شهدت نمواً قوياً خلال السنوات القليلة الماضية، وإلى ارتباك في حركة السفر وسلاسل التوريد، مما دفع السلطات الإماراتية لاتخاذ تدابير اقتصادية، شملت خطوات من المصرف المركزي لدعم سيولة البنوك. ورغم استئناف حركة الطيران والتجارة إلى حد بعيد، فإن تعافي قطاعات مثل الضيافة ربما يستغرق وقتاً أطول.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)