دبي المدينة الأكثر جذباً لمليونيرات العالم.. لماذا؟

- دبي تتصدر قائمة المدن الأكثر جاذبية للأثرياء بفضل نظامها الضريبي المميز، البنية التحتية العائلية القوية، ومستويات الأمن العالية، مما يجذب تدفقًا متزايدًا من الأثرياء. - برنامج الإقامة الذهبية في الإمارات يعزز جاذبية دبي، حيث يمنح إقامة لمدة عشر سنوات مقابل استثمار مالي، مما يجذب النخب الثرية عالميًا، بينما تشهد مدن مثل شينزن وبنغالور نموًا في عدد المليونيرات. - بيئة الأعمال والضرائب المنخفضة تجعل دبي ونيويورك وجهتين مفضلتين للأثرياء، بينما تراجعت لندن بسبب نظامها الضريبي، مما أثر على الطلب على العقارات الفاخرة.

لا يوجد مكان في العالم أكثر ملاءمة للأثرياء من دبي في الإمارات العربية المتحدة، هذا ما خلص إليه تقرير لشركة سافيلز للوساطة العقارية، التي صنّفت 30 مدينة عالمية حسب مدى جاذبيتها للأثرياء.

وحسب تقرير نشرته بلومبيرغ اليوم الجمعة، فإن دبي تستقطب تدفقًا متزايدًا من الأثرياء، الذين يجذبهم النظام الضريبي المميز في المدينة، حيث لا ضرائب على الميراث أو الأرباح الرأسمالية أو الثروة، إضافة إلى البنية التحتية العائلية القوية ومستويات الأمن العالية.

وذكرت "سافيلز" في التقرير الذي أرسلته إلى عملائها واطلعت عليه بلومبيرغ، أن "العديد من المدارس الدولية في دبي تُبلغ عن قوائم انتظار أطول مع انتقال مزيد من العائلات الجديدة إلى المدينة"، مشيرة إلى أن دبي "تضم أكبر عدد من المدارس الدولية مقارنة بأي وجهة أخرى في قائمتنا بفارق كبير".

وفقًا لبيانات "سافيلز" المستندة إلى مصادر متعددة، فقد شهدت الثروة العالمية تعافيًا بعد التراجع في عام 2022، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسرع نموًا عالميًا. وارتفع عدد المليونيرات الجدد عند احتساب ثرواتهم بالدولار بأكثر من 680 ألف شخص في عام 2024، بزيادة قدرها 1.2% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يزداد العدد بأكثر من خمسة ملايين شخص إضافي بحلول عام 2029.

وأشار التقرير إلى أن بيئة الأعمال أصبحت عاملًا حاسمًا في قرارات الأثرياء بشأن أماكن الإقامة الجديدة. وقد تصدرت دبي ونيويورك قائمة المدن الأكثر جاذبية بفضل بيئتهما المشجعة للأعمال، ومزاياهما الضريبية، واستقرارهما الجيوسياسي.

جاذبية الإقامة الذهبية

كما ساهم برنامج الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، الذي يمنح إقامة لمدة عشر سنوات مقابل استثمار قدره مليونا درهم (نحو 544.550 دولارًا) في جذب المزيد من النخب الثرية حول العالم. وفي إيطاليا، أدى فرض ضريبة ثابتة على الدخل العالمي إلى زيادة الطلب على العقارات في مدن مثل ميلانو، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير أيضاً إلى "تحوّل واضح بعيدًا عن المراكز المالية التقليدية" نحو "مدن مدعومة بالتكنولوجيا"، حيث شهدت مدينتا شينزن الصينية (Shenzhen) وبنغالور الهندية نموًا كبيرا في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي. كما ساهم النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زيادة عدد الأثرياء في مدن مثل شنغهاي وبانكوك وطوكيو.

وذكر التقرير أن ضريبة الميراث تُعد من أهم العوامل التي تحدد أين يشتري الأثرياء الأكبر سنًا منازلهم، ما جعل بعض المدن تتراجع في تصنيف "سافيلز". فقد جاءت لندن في المرتبة الأولى من حيث عوامل نمط الحياة، لكنها تراجعت في التصنيف العام بسبب النظام الضريبي البريطاني الذي أدى إلى تراجع الطلب على العقارات الفاخرة هذا العام.

وأشار الباحثون إلى أن "التحولات المالية الأخيرة قللت جاذبية لندن لدى الفئات الأكبر سنًا"، مضيفين "بالمقارنة، فإن الأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة، حيث الحدود الضريبية أعلى بكثير، أو في الشرق الأوسط حيث تكاد الضرائب تكون معدومة، تحتل مراتب أعلى في التصنيف".