دان كاتز... رجل ترامب في صندوق النقد

- تعيين دان كاتز كنائب أول لمديرة صندوق النقد الدولي يعزز أجندة الرئيس الأميركي ترامب الاقتصادية، حيث يُعتبر كاتز مستشاراً مقرباً لوزير الخزانة الأميركي، وسيلتحق بالصندوق في أكتوبر المقبل. - كاتز له دور بارز في مفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وشارك في مجلس الاستقرار المالي، ويؤمن بأهمية دور الصندوق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. - الولايات المتحدة تسعى لإعادة توجيه صندوق النقد الدولي نحو مهامه الأساسية، ويُتوقع أن يعكس تعيين كاتز رؤى الإدارة الأميركية في ظل التحديات من الدول الصاعدة.

عد مراقبون اختيار دان كاتز (Dan Katz)، الخميس الماضي، لمنصب النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي، إنجازاً كبيراً للأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لم تبخل إدارته في انتقاد تلك المؤسسة المالية الدولية.

يعتبر كاتز أقرب مستشار إلى وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، حيث تولى منصب مدير مكتبه، وبالتحاقه بصندوق النقد الدولي، سيصبح الرجل الثاني فيه، حيث جرت العادة على أن يتولى أوروبي منصب المدير العام، بينما يؤول منصب نائب المدير العام للأميركيين.

قبل التحاقه بوزارة الخزانة الأميركية، التي تولى فيها مسؤوليات خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان خريج جامعة يال، يعمل في مصرف الأعمال غولدمان ساكس.

وينتظر أن يلتحق دان كاتز بالصندوق في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التي أعلنت الخميس الماضي تعيينه نائباً أول لها.

ويأتي اختيار المستشار السابق لوزير الخزانة الأميركي بعد استقالة جيتا جوبيناث، النائبة الأولى لمديرة لصندوق النقد الدول من منصبها في أغسطس/ آب الماضي، حيث أعلنت اعتزامها العودة إلى التدريس بجامعة هارفارد، وهي التي كانت تتولى في عام 2019 منصب كبير الاقتصاديين في الصندوق، قبل أن تصبح نائبة للمديرة.

وتشير صحيفة نيويورك بوست إلى أن دان كاتز اضطلع بدور محوري في مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا، مؤكدة أنه يحظى بثقة وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في القضايا المرتبطة بالصين.

وكان كاتز زميلاً أول في معهد مانهاتن، حيث انشغل بالعلاقة بين السياسات العامة والأسواق المالية، ومثل الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الاستقرار المالي، واهتم بأنظمة المدفوعات والأصول الرقمية والوساطة غير المصرفية.

وعرف الخبير الاقتصادي الذي نسج علاقات ممتدة مع عالم المال عبر العالم، بكتاباته في صحف عالمية، حيث ركز على السياسات الاقتصادية والشؤون الدولية.

في بيان إعلان قرب شغل دان كاتز ثاني أهم منصب في صندوق النقد الدولي، ذهبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أن كاتز "يؤمن بقوة بالدور المهم الذي يضطلع به الصندوق في مساعدة بلداننا الأعضاء على تأمين استقرارها الاقتصادي والمالي في هذه الفترة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات كبرى".

غير أن المراقبين يدركون أنه سيكون رجل إدارة ترامب في الصندوق، حيث سيحرص على ترجمة رؤيته خلال ممارسة مهامه الأساسية، التي تهم التوازنات المالية، بعيداً عن القضايا الجديدة مثل التغير المناخي.

يستحضر مراقبون تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في إبريل/ نيسان الماضي، حيث دعا إلى تصحيح مسار صندوق النقد والبنك الدوليين، بعدما أكد أنهما لا يؤديان دورهما بالشكل المطلوب.

الوزير الأميركي، الذي أخذ على مؤسستي بروتن وودز انشغالهما بقضايا تغير المناخ والهوية الجنسية، دعا إلى ضرورة إعادة الصندوق إلى ممارسة المهام التي وجد من أجلها، حيث ذكّر بدوره في ضبط سياسة صرف العمل وتسهيل النمو المتوازن للتجارة الدولية، ومعالجة مشكلات ميزان المدفوعات ومحاسبة الدول التي لا تطبق الإصلاحات.

عندما استضافت الولايات المتحدة الأميركية في يوليو/ تموز 1944 مؤتمر بروتن وودز الذي أفضى إلى تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كانت تتوخى تجنب انجذاب البلدان الأوروبية والآسيوية التي تضررت من الحرب نحو الشيوعية.

وتسعى الولايات المتحدة الأميركية اليوم، باعتبارها أكبر مساهم في الصندوق إلى محاصرة طموحات البلدان الصاعدة، مثل الهند والصين، التي تسعى إلى أن يكون لها دور يعكس حجم مساهمتها في الاقتصاد العالمي، ما يفسر حرص الرئيس الأميركي على تعيين مسؤول مثل دان كارتز، قادر عن الدفاع عن رؤية وزارة الخزانة الأميركية التي لا تنظر بعين الرضى لانشغال بروتن وودز بالمناخ والقضايا الاجتماعية.