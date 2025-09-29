دار غلوبال تطلق مشروع ترامب بلازا في جدة بقيمة مليار دولار

- مشروع ترامب بلازا جدة: تخطط شركة دار غلوبال لبناء مشروع بقيمة مليار دولار في جدة، يضم مساكن فاخرة وشققاً فندقية ومساحات مكتبية، كجزء من توسع أعمال عائلة ترامب في الخليج. - شراكات دولية: دخلت منظمة ترامب في شراكة مع دار غلوبال لتطوير مشاريع في الشرق الأوسط، منها أبراج في دبي وجدة ومجمع في عمان، بالإضافة إلى نادي غولف في قطر. - أداء مالي وتوسع محلي: ارتفعت أرباح دار الأركان بنسبة 32% في 2024، وتخطط لإقامة مشروع مانهاتن في جدة، مما يعزز مكانتها في السوق العقاري السعودي.

تخطط شركة التطوير العقاري السعودية دار غلوبال لبناء مشروع ترامب بلازا بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية مع توسع أعمال عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخليج. وذكرت دار غلوبال في بيان، وفقاً لوكالة رويترز اليوم الاثنين، أن المشروع الذي يحمل اسم "ترامب بلازا جدة" سيشمل مساكن فاخرة وشققاً فندقية بالإضافة إلى مساحات مكتبية ومنازل فاخرة على طراز تاون هاوس. وسيكون هذا ثاني مشروع يحمل علامة ترامب في السعودية بعد إطلاق برج ترامب جدة العام الماضي.

ولم تقدم الشركة مزيداً من التفاصيل حول الموعد المتوقع لإتمام المشروع. وتتركز غالبية أعمال منظمة ترامب داخل الولايات المتحدة، لكن لديها مصالح كبيرة في الخارج، بما في ذلك في السعودية والإمارات. ودخلت المنظمة في شراكة مع شركة دار غلوبال، الذراع الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، في عدد من المشاريع، التي تشمل خططاً لإقامة أبراج ترامب في دبي وجدة بالإضافة إلى مشروع عقاري في قطر.

وقالت "دار غلوبال"، الذراع الدولية لشركة "دار الأركان" السعودية للتطوير العقاري، في بيان في يوليو/ تموز 2024 عن مشروع برج ترامب في جدّة، إنه يهدف إلى "استقطاب المستثمرين الدوليين إلى المملكة" وتسليط الضوء على "السوق السعودية للرفاهية". ونقل بيان "دار غلوبال" عن نجل ترامب ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب إريك ترامب قوله: "يُسعدنا توسيع نطاق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وإتاحة معايير الرفاهية العالمية التي تشتهر بها مجموعة ترامب بالتعاون مع دار غلوبال".

وتطوّر "دار غلوبال" أيضاً مجمّع "ترامب إنترناشيونال عُمان" الذي يضمّ فندقاً ومساكن فخمة في مسقط، ويُتوقع أن يكتمل بناؤه عام 2028 بحسب الموقع الرسمي للشركة بتكلفة بلغت 200 مليون دولار. ولا تملك مجموعة ترامب المجمّع في سلطنة عُمان، إنما تسمح باستخدام اسم وعلامة "ترامب" بموجب ترخيص. ولدى دونالد ترامب بالفعل العديد من المشاريع التطويرية التي تحمل اسمه في دبي بعد شراكته مع مجموعة داماك للتطوير العقاري في عام 2015.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، وقّعت شركة الديار القطرية، اتفاقية مع شركة "دار غلوبال"، لتطوير نادي ترامب الدولي للغولف في سميسمة شمالي الدوحة، والذي يضم ملعباً ونادياً للغولف، ومجموعة حصرية من الفلل الفاخرة التي تحمل علامة ترامب التجارية. وأوضحت "الديار القطرية"، التابعة لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) في بيان، أن الشراكة مع "دار غلوبال" تقتضي تطوير مساحة تقدر بنحو 790 ألف متر مربع ضمن مشروع سميسمة الذي تبلغ مساحته ثمانية ملايين متر مربع. ويتضمن إنشاء ملعب ترامب الدولي للغولف المكوّن من 18 حفرة، بالإضافة إلى نادي ترامب للغولف، وعدد من الفلل الفاخرة التي تحمل علامة ترامب التجارية.

وارتفعت أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري، إلى 807.8 ملايين ريال سعودي (نحو 215 مليون دولار) بنهاية عام 2024 بنسبة 32%، مقارنة بـ 610.8 ملايين ريال في 2023. وتمتلك الشركة مساحات واسعة من الأراضي في مدينة جدة، وقالت الاثنين الماضي إن حصتها بلغت نحو 80% في قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع، اشترتها بالشراكة مع شركة أخرى نحو 80%، تخطط لإقامة مشروع باسم مانهاتن سيكون مشروع برج ترامب بلازا جزءاً منه.

