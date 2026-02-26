خُمس الشركات الألمانية المتوسطة تواجه منافسة صينية متزايدة

- تواجه الشركات المتوسطة في ألمانيا ضغوطاً متزايدة من المنافسة الصينية، حيث أشار 19% منها إلى تأثير الموردين الصينيين بجودة وأسعار منافسة، مع تأثر القطاع الصناعي بشكل خاص. - تستفيد بعض الشركات من التجارة مع الصين لخفض التكاليف، لكن البيروقراطية والضرائب المرتفعة وتكاليف الطاقة تشكل تحديات كبيرة، حيث تعتبرها 65% من الشركات عائقاً رئيسياً. - يسعى المستشار الألماني فريدريش ميرز لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، رغم تراجع الصادرات الألمانية وارتفاع الواردات الصينية، مما يعكس تحولاً في التجارة بسبب النزاعات الجمركية مع الولايات المتحدة.

بينما يسعى المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، تتزايد مخاوف الشركات المتوسطة في ألمانيا من تصاعد المنافسة القادمة من هناك. وبحسب استطلاع أجراه بنك التنمية الحكومي الألماني كيه إف دابليو، أفادت 19% من إجمالي 3.9 ملايين شركة متوسطة في ألمانيا بأنها تتعرض لضغط تنافسي متزايد من موردين صينيين. وجاء في الاستطلاع: "المنافسون الصينيون لا ينافسون فقط بأسعار منخفضة، بل أيضاً بجودة متزايدة لمنتجاتهم وخدماتهم".

ويُعد القطاع الصناعي الألماني الأكثر تأثراً، إذ أشارت 28% من شركاته إلى شعورها بضغط متزايد من منتجات صينية عالية الجودة، فيما تحدثت 34% عن منافسة قائمة على الأسعار المنخفضة. كما يرى قطاعا تجارة الجملة والتجزئة وجود منافسة واضحة من الصين، وفقاً للاستطلاع الذي أُجري ضمن لوحة بيانات قطاع الشركات المتوسطة، وشارك فيه نحو 2500 شركة في سبتمبر/أيلول 2025.

وكتب بنك التنمية الألماني أن احتمال تقييم الشركات لمستقبلها بصورة متشائمة يرتفع بشكل كبير إذا كان لديها منافسون مباشرون من الصين أو إذا كانت تعتمد على إنتاج كثيف الاستهلاك للطاقة. وبوجه عام، ترى 13% من جميع الشركات المتوسطة أن المنافسة من الصين ستشكّل أحد التحديات الرئيسية لها، فيما ترتفع النسبة إلى 29% بين شركات القطاع الصناعي و24% بين شركات القطاع التجاري.

في المقابل، تستفيد العديد من الشركات المتوسطة من التجارة مع الصين؛ إذ تستخدم نحو 19% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الواردات الصينية لخفض التكاليف أو تحسين عروضها. وترى الشركات المنخرطة في المنافسة الدولية أن البيروقراطية المفرطة في ألمانيا تمثل خطراً خاصاً على قدرتها التنافسية؛ إذ تعتبرها 65% من الشركات مشكلة رئيسية، تليها الضرائب المرتفعة بنسبة 60%، وارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 41%، وهي نسب تفوق بوضوح مستويات عام 2023.

وكان ميرز قد أكد، خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في بكين، رغبته في توسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين. وتُعد الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، متقدمة على الولايات المتحدة، غير أنها أصبحت في الوقت ذاته منافساً قوياً في صناعات رئيسية مثل الآلات والكيماويات والسيارات. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الصين في عام 2025 بنحو 9%، في حين ارتفعت الواردات من هناك بشكل ملحوظ. ويرى خبراء اقتصاد أن الصين تعيد توجيه مزيد من السلع إلى ألمانيا على خلفية النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة.

(أسوشييتد برس)