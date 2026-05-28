- تعرضت الأسواق الأميركية لضغوط قوية مع تراجع مؤشرات الأسهم وارتفاع عوائد السندات، نتيجة الضربات الأميركية على أهداف إيرانية، مما أثار مخاوف من التضخم والفائدة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100، مع ضغوط على أسهم التكنولوجيا مثل "إنفيديا" و"تسلا". - شهدت أسهم "العظماء السبعة" تراجعًا، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.49%، مع توقعات برفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. تزايدت المخاوف من التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة. - سجلت بعض الأسهم تحركات حادة، حيث قفز سهم "دولار تري" بنسبة 10% و"إن سي إنو" بنسبة 12%، بينما تراجع سهم "فوترونيكس" بنسبة 26% و"بريز" بأكثر من 11%، مع ضغوط على شركات الرقائق.

تعرّضت الأسواق الأميركية لضغوط قوية مع بدء تداولات اليوم الخميس، فهبطت مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفعت عوائد السندات بعدما أعادت الضربات الأميركية على أهداف إيرانية المخاوف إلى وول ستريت، ودفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير مخاطر التضخم والفائدة والسندات في آن واحد.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية ستاندرد أند بورز 500 بنحو 0.3%، فيما هبطت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.5%، مع تعرض أسهم التكنولوجيا العملاقة لضغوط ملحوظة بقيادة "إنفيديا" (Nvidia) و"تسلا" (Tesla)، في وقت تزايدت فيه المخاوف من أن يؤدي التصعيد العسكري إلى إطالة أمد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

كما تراجعت أسهم ما يُعرف بـ"العظماء السبعة"، إذ انخفضت أسهم "ألفابت" (Alphabet) و"أمازون" (Amazon) و"آبل" (Apple)، بينما سجلت "مايكروسوفت" (Microsoft) و"ميتا" (Meta Platforms) أداءً أكثر تماسكاً. وفي تقرير آخر للوكالة عن سوق السندات، أنهت سندات الخزانة الأميركية أطول موجة مكاسب لها منذ ستة أشهر، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.49%، وسط تنامي الرهانات على أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام.

وتعكس تحركات السندات تحوّل المزاج في الأسواق، بعدما كانت التوقعات تميل سابقاً إلى اقتراب خفض الفائدة، قبل أن تعيد الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة إحياء المخاوف من عودة التضخم. وبحسب بيانات الأسواق، بات المتداولون يرون احتمالاً يقارب 80% لرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية إضافية بحلول نهاية العام، في ظل تشدد متزايد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي.

ونقلت "بلومبيرغ" عن نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون قوله إنّ مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الارتفاع، محذراً من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على إنفاق المستهلكين، بينما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أنّ التضخم "لا يزال أعلى بكثير من المستوى المقبول". ورغم التراجع العام في السوق، سجلت بعض الأسهم تحركات حادة مدفوعة بنتائج الأعمال والتوقعات المستقبلية. وقفز سهم دولار تري (Dollar Tree) بنسبة 10% بعد رفع توقعات الأرباح السنوية، فيما ارتفع سهم إن سي إنو (NCino) بنحو 12% بدعم من زيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، هبط سهم فوترونيكس (Photronics) بنسبة 26% بعد توقعات أرباح مخيبة، بينما تراجع سهم بريز (Braze) بأكثر من 11% عقب نتائج فصلية لم ترقَ إلى تطلعات المستثمرين. كما تعرضت أسهم شركات الرقائق لضغوط إضافية، إذ تراجع سهم مارفيل تكنولوجي (Marvell Technology) رغم تحقيق نتائج فاقت التوقعات، في إشارة إلى ارتفاع سقف توقعات المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.