خلاف نيابي ليبي بشأن ضريبة السلع وسط تحذير من تداعيات على التضخم

توسّع الجدل في ليبيا حول قرار فرض ضريبة على بعض السلع المستوردة، بعدما تحوّل من إجراء مالي مقترح إلى أزمة سياسية داخل مجلس النواب، وسط تضارب في الروايات بشأن آلية إقراره، وتعثر في التنفيذ، ومخاوف من انعكاساته على الأسعار والقدرة الشرائية. وبين تأكيد صدور القرار خلال جلسة رسمية، ونفي طرحه من الأساس، يجد الملف نفسه في قلب تجاذب تشريعي ومؤسسي يثير تساؤلات حول المشروعية والمسؤولية.

في السياق، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إن قرار فرض ضريبة على استيراد بعض السلع أُقر خلال جلسة رسمية عُقدت في 13 يناير/كانون الثاني الفائت، مؤكداً أنه لم يكن حاضراً وقت عرض القرار والتصويت عليه. وأوضح في إيجاز صحافي صدر من بنغازي، أن الجلسة عُقدت برئاسة النائب الأول، وأن المجلس هو الجهة التي أقرّت الضريبة، وذلك عقب جدل واسع أثاره القرار في الأوساط السياسية والاقتصادية.

وأضاف أنه فور علمه بمخرجات الجلسة دعا إلى وقف تطبيق الضريبة على السلع الاستهلاكية والضرورية، تجنباً لتحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيراً إلى أنه طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الالتزام بذلك إلى حين إعادة عرض المسألة على المجلس مجدداً، وأكد أن مراجعة القرار ينبغي أن تجري بعد التشاور مع مختصين في الاقتصاد والمحاسبة والمالية العامة، بما يضمن أن يكون أي إجراء "في مصلحة الوطن والمواطن"، مشدداً على أن الكلمة الفصل تعود إلى قاعة المجلس، سواء بالإقرار أو التعديل أو الإلغاء.

في المقابل، نفى النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، طرح موضوع ضريبة السلع خلال جلسة 13 يناير، قائلاً في بيان إن ما ورد في إيجاز رئيس المجلس "غير صحيح". وأوضح النويري أن الجلسة التي أدارها بعد مغادرة صالح اقتصرت على بنود مدرجة مسبقاً في جدول الأعمال، "وهو أمر موثق ويمكن الرجوع إلى تسجيل الجلسة للتحقق منه"، معتبراً أن ما ورد يمثل "محاولة للتنصل من المسؤولية". وأضاف أن المراسلات المتعلقة بفرض ضريبة السلع صدرت عن رئيس المجلس نفسه، وبالتالي فإن "المسؤولية السياسية والقانونية عنها تقع عليه مباشرة"، معلناً عزمه اتخاذ إجراءات قانونية حيال ما وصفه بمعلومات مضللة.

وامتد الخلاف إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، التي أعلنت إقالة رئيسها بدر النحيب، مبررة القرار بقيامه بمخاطبة جهات معنية بشكل منفرد بشأن الضريبة، من دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو عرض الأمر عليهم للنقاش والتصويت. وفي 24 فبراير/شباط الفائت، نفى 107 أعضاء بمجلس النواب صدور أي قرار رسمي أو نافذ بفرض ضرائب جديدة، مؤكدين أن المجلس، بصفته السلطة التشريعية المختصة، لم يعتمد أي تشريع بهذا الشأن خلال جلسة مكتملة النصاب، ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

على صعيد متصل، طلب مصرف ليبيا المركزي من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح الضريبة على بعض السلع غير الأساسية. وأوضح المصرف، في رسالة مؤرخة في 18 فبراير، أن لجنة السياسة النقدية ناقشت مقترح ضريبة الاستهلاك والإنتاج الذي سبق اعتماده من اللجنة الاقتصادية بالمجلس، مشيراً إلى أن التنفيذ يتطلب تحديد الموازنة الاستيرادية لبعض السلع، ووضع أسعار نمطية لها، والتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب.

وأكد المصرف أنه شرع في اتخاذ الإجراءات الداخلة ضمن اختصاصه، لكنه لم يتلقَّ إفادة رسمية بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد أو الجهات المعنية الأخرى، ما حال دون استكمال التنفيذ، محذراً من إعادة النظر في التدابير المتخذة إذا استمر غياب الإجراءات المطلوبة.

ويرى خبراء في المال والاقتصاد أن الجدل لا يقتصر على الجوانب الإجرائية، بل يمتد إلى جوهر السياسة المالية وأثرها الاجتماعي. وفي هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف لـ"العربي الجديد" إن ضريبة السلع "أصبحت أشبه بكرة نار يتقاذفها الجميع"، معتبراً أن الجدل كشف عن حالة انقسام داخل البرلمان أضعفت موقفه السياسي. وأضاف أن الضريبة أداة من أدوات السياسة المالية، وينبغي أن تُفرض بقانون واضح ومتكامل يصدر عن جهة تشريعية مختصة، لا عبر ترتيبات إدارية غير مكتملة، مشدداً على ضرورة وجود إطار قانوني شامل ينظم العملية الضريبية.

وأشار إلى أن للضرائب وظائف متعددة، من بينها المساهمة في مكافحة التضخم، وإعادة توزيع الدخل، وتمويل عجز الموازنة، "لكن فعاليتها ترتبط بحسن التصميم وعدالة التطبيق".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، أحمد المبروك، إن أي ضريبة على الاستيراد في اقتصاد يعتمد بصورة شبه كاملة على الواردات "ستنعكس مباشرة على الأسعار"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن العبء الضريبي ينتقل غالباً إلى المستهلك النهائي في ظل ضعف المنافسة المحلية. وأضاف أن الأولوية ينبغي أن تكون "لإصلاح هيكل الإنفاق العام، وضبط المصروفات، قبل البحث عن أدوات جباية جديدة"، محذراً من أن فرض ضريبة دون دراسة دقيقة لأثرها التضخمي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

واعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية، عبد السلام الورفلي، أن الإشكال لا يكمن في مبدأ الضريبة بحد ذاته، بل في "غياب الوضوح التشريعي، وتضارب الرسائل الصادرة عن المؤسسات"، وهو ما يربك السوق ويؤثر سلباً في ثقة المستوردين والقطاع الخاص،

وأشار لـ"العربي الجديد" إلى أن أي إجراء ضريبي يحتاج إلى إطار قانوني واضح، وجدول زمني محدد للتنفيذ، وآلية شفافة للتحصيل، إضافة إلى تنسيق كامل بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية والمصرف المركزي.