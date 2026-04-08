خلاف أوروبي إسباني حول خفض ضريبة الوقود

- خفضت إسبانيا ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 21% إلى 10% لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثار اعتراض المفوضية الأوروبية التي ترى أن هذا يتعارض مع القواعد الأوروبية. - تضمنت التدابير الإسبانية حزمة أوسع تشمل تخفيضات ضريبية ودعم الفئات الهشة، بقيمة 5 مليارات يورو، مما يزيد الضغوط على الميزانية العامة وسط مخاوف من تأثيرات تضخمية. - توصي المفوضية الأوروبية بتقليص الضرائب الخاصة على المحروقات وتسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة، مع فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة لتوزيع كلفة الأزمة بشكل عادل.

دخلت الحكومة الإسبانية في مواجهة غير مباشرة مع المفوضية الأوروبية عقب قرارها خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 21% إلى 10%، ضمن حزمة تدابير طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج من الحرب في المنطقة. ورغم الطابع المؤقت للإجراء، ترى بروكسل أنه يتعارض مع القواعد المنظمة لهذا النوع من الضرائب داخل الاتحاد الأوروبي. وتستند المفوضية إلى توجيه أوروبي واضح لا يتيح تطبيق نسب مخفّضة على الوقود، ما دفعها إلى توجيه رسالة رسمية إلى مدريد، وكذلك إلى وارسو، للتنبيه إلى هذا الانحراف عن الإطار التشريعي. في المقابل، تؤكد السلطات الإسبانية أن الإجراء استثنائي ومحدود زمنياً، ويأتي في سياق دعم الأسر والشركات في مواجهة صدمة خارجية غير متوقعة.

ويعكس هذا التباين فجوة أعمق بين منطق الانضباط المالي الأوروبي، القائم على قواعد موحّدة تضبط السياسات الضريبية وتحدّ من الانحرافات التي قد تؤثر على تماسك السوق المشتركة، وبين الحاجة الوطنية الملحّة إلى التحرك السريع والمرن لاحتواء آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. فقد وجدت إسبانيا نفسها، في أعقاب التصعيد المرتبط بالحرب على إيران وما تبعه من اضطراب حاد في أسواق الطاقة العالمية، أمام ضغوط داخلية متزايدة فرضت عليها التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للأسر وضمان استمرارية نشاط الشركات، لا سيما في القطاعات الأكثر ارتباطاً بتكاليف الطاقة مثل النقل والصناعة والزراعة.

وفي السياق، لم يكن خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إجراءً معزولاً، بل جاء ضمن حزمة أوسع من التدابير التي جمعت بين تخفيضات ضريبية مباشرة على المحروقات، وتخفيف الأعباء الجبائية على بعض الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب دعم موجّه للفئات الهشة. وتعكس هذه المقاربة توجهاً براغماتياً يهدف إلى امتصاص الصدمة في المدى القصير، حتى وإن جاء ذلك على حساب التقيّد الصارم بالقواعد الأوروبية، خاصة في ظل مخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى موجة تضخمية أوسع قد تؤثر على تنافسية الاقتصاد الإسباني واستقرار سوق العمل.

بدائل بروكسل: الضرائب الخاصة بدل الضريبة العامة

وبدلاً من خفض ضريبة القيمة المضافة، توصي المفوضية بتقليص الضرائب الخاصة المفروضة على المحروقات، باعتبارها أداة أكثر توافقاً مع القواعد الأوروبية. وقد أخذت إسبانيا بهذا الخيار جزئياً من خلال تخفيضات محدودة على أسعار البنزين والديزل. غير أن هذا التوجه يطرح تساؤلات حول مدى فعاليته مقارنة بخفض الضريبة العامة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتُقدَّر قيمة الحزمة الحكومية بنحو 5 مليارات يورو، ما يزيد من التحديات المرتبطة بعجز الميزانية والدين العام. وتدعو بروكسل إلى أن تكون أي تدابير من هذا النوع "انتقائية ومؤقتة"، تفادياً لتفاقم الاختلالات المالية. غير أن تحقيق هذا التوازن يبدو صعباً، إذ غالباً ما تكون الإجراءات الانتقائية أقل تأثيراً سياسياً واجتماعياً مقارنة بالتدابير الشاملة. وتختلف الأزمة الحالية في أوروبا عن تلك التي أعقبت الحرب في أوكرانيا، إذ إن التوترات في المنطقة ذات طابع عالمي، ما يحدّ من قدرة الاتحاد الأوروبي على تنويع مصادر الطاقة كما فعل سابقاً. وهذا ما يفسر تشديد بروكسل على ضرورة عدم زيادة الطلب على الوقود الأحفوري، لما لذلك من انعكاسات تضخمية وبيئية.

وفي السياق، يبرز توجه أوروبي واضح نحو تسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة، حتى في خضم الأزمات، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق المتقلبة. وفي تطور لافت، دعت إسبانيا، إلى جانب دول أوروبية كبرى، إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، بهدف توزيع كلفة الأزمة بشكل أكثر عدالة.

ويعكس هذا المقترح توجهاً متنامياً داخل الاتحاد لإعادة النظر في دور القطاع الخاص خلال فترات الأزمات. وتكشف هذه الأزمة عن معادلة معقدة؛ فبينما تُطالب الحكومات شعبياً بحماية مواطنيها من الصدمات الاقتصادية، تسعى المؤسسات الأوروبية إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي والالتزام بالأهداف البيئية طويلة الأجل. وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، يبدو أن هذا التوتر بين المستويين الوطني والأوروبي مرشّح للتصاعد، خاصة مع اقتراب طرح المفوضية حزمة جديدة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.