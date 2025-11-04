- أعلن حاكم البنك المركزي اللبناني عن إعداد دفتر شروط لتدقيق مالي وجنائي خارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد 17 أكتوبر 2019، بالتعاون مع وزارتي المالية والعدل، بهدف استرداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة. - سيتم فتح باب الاشتراك في المناقصة للشركات المتخصصة في التدقيق الجنائي لضمان تغطية شاملة ودقيقة للمشروع، في إطار استعادة الثقة العامة في النظام المصرفي اللبناني. - شهد لبنان أزمة مالية حادة بعد 17 أكتوبر 2019، حيث انهارت العملة واحتجزت المصارف الودائع، واستغل التجار الوضع لتهريب السلع المدعومة.

أعلن حاكم البنك المركزي في لبنان كريم سعيد، اليوم الثلاثاء، أنه وبعد التنسيق الكامل مع كل من وزيري المالية والعدل، سيباشر مصرف لبنان، بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وذلك بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام القانون رقم 244/2021. (قانون الشراء العام).

وقال سعيد إن "الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصصة بتدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسددة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم ( 2019-2023) بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أية عملية إساءة استخدام للأموال العامة أو أي تجاوز للسلطة قد يكون حصل في سياق عمليات الدعم السابقة".

وأشار إلى أن "الاشتراك في هذه المناقصة سوف يكون متاحاً لكافة الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تتمتّع بالقدرة والخبرة في إجراء تدقيق جنائي لصالح دول ومصارف مركزية ومؤسسات عامة من خلال النشر والإعلان على منصة هيئة الشراء العام". تبعاً لذلك، سيقوم الفريق المتخصص في مصرف لبنان، بالتنسيق مع الفريق المكلّف من وزارتي المالية والعدل، بدراسة الشروط والأحكام المتعلقة بالمشروع لضمان تغطية الجوانب كافة ذات الصلة بشكلٍ شامل ودقيق.

ويؤكد حاكم مصرف لبنان أن التعاون بين مصرف لبنان والحكومة يشكّل ركيزة أساسية في جهود لبنان لاستعادة الثقة العامة في النظام المصرفي ويحرص من خلاله على الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح وعلى التنسيق الوثيق في معالجة القضايا الجوهرية التي تواجه القطاع المالي بدءًا من المساءلة عن الدفعات المشبوهة وصولاً إلى استرداد الودائع وتسديدها. وشهد لبنان إحدى أكبر عمليات الهدر في ملف الدعم، وقد تجاوز بحسب التقديرات الـ8 مليارات دولار، أنفقت على سعر 1507 ليرات (سعر الصرف الرسمي قبيل الانهيار عام 2019)، تحت مسمّى تمويل السلل الاستهلاكية، وقطاعات الأدوية والغذاء والمحروقات، إلا أن المستفيد الأكبر منها كان التجار والمهرّبون.

وفي 23 يونيو/حزيران 2025 أصدرت وزارة المالية قراراً ينصّ على الآلية المشتركة بين وزارتي المالية والعدل لوضع القانون رقم 240/2021 موضع التنفيذ، وهو الذي على أساسه يخضع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، علماً أن القانون المذكور لم ينفذ منذ ذاك الوقت، ولم يتحرك أي من المسؤولين للكشف عن هدر يتجاوز 8 مليارات دولار ولا سيما في فترة عامي 2020 و2021.

ويتضمن القرار، وضع مصرف لبنان قوائم مفصّلة بالتجار الذين استفادوا من دعم الحكومة للسلع المشتراة بالدولار خلال فترة محددة من هذا القانون، وتحديد هذه المبالغ كي توضع بتصرف المدقق الذي يصار إلى تعيينه لاحقاً، إلى جانب وضع وزارة المالية قوائم بضرائب الدخل للمستفيدين من الدعم بالإضافة إلى المستندات المتعقلة بالمعاملات الجمركية المتعلقة بالبضائع التي استوردوها، لتوضع بتصرّف المدقق، على أن تعود وزارة المال لتدقق في حصول أي تهرّب ضريبي على أساس التقارير، تمهيداً لمباشرة الادعاء بالتهرب الضريبي. ومما جاء أيضاً في القرار، منح وزارة العدل صلاحية إحالة تقارير المدقق عند اللزوم إلى السلطات القضائية.

وعرف لبنان بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إحدى أخطر أزماته المالية النقدية والمعيشية، حيث بدأ مسار تدهور قيمة العملة الوطنية، قبل أن تنهار بأكثر من 90%، وعمدت المصارف إلى احتجاز ودائع المواطنين، بينما جرى تهريب وتحويل مليارات الدولارات إلى الخارج، من دون أن يجري التحقيق الجدي فيها ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات.

وقد كان ملف الدعم من أبرز مساحات الهدر والفساد في لبنان في تلك الفترة، حيث استغل التجار وبغطاء سياسي الوضع وعمدوا إلى تهريب السلع المدعومة بسعر الصرف الرسمي إلى الخارج، وبيعها بأسعار مرتفعة، من دون أن يُحاسب أحد منهم أيضاً، رغم ملاحقة بعضهم، بينما حُرم المواطنون من العديد من المواد والسلع الاستهلاكية الغذائية الأساسية عدا عن معاناته من انقطاع ونقص في مواد المحروقات، والأدوية، جراء التهريب، ما ساهم أيضاً بارتفاع كبير في الأسعار، خصوصاً مع دخول السوق السوداء إلى الخطّ، فكان أن حقق التجار ارباحاً خيالية على حساب حاجة الناس إلى هذه السلع والخزينة العامة.