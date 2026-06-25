خطة لإجلاء 11 ألف بحار من 600 سفينة عالقة في مضيق هرمز

- بدأت عمليات إجلاء 11 ألف بحّار و600 سفينة عالقة في مضيق هرمز، مع استعادة تدريجية لتدفقات النفط بمرافقة عسكرية، مما يشير إلى عودة الممر المائي لطبيعته. - خروج خمس سفن كورية من المضيق يعكس بداية تفريغ تدريجي لحركة السفن العالقة، بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مع تحذيرات إيرانية بشأن المسارات غير المنسقة. - دعا وزير الطاقة الأميركي والصين إلى استئناف الملاحة الطبيعية لضمان استقرار سلاسل التوريد، مع توقعات بإزالة الألغام خلال أسابيع لتحقيق العودة الكاملة.

تزامناً مع بدء خروج السفن العالقة من مضيق هرمز، تتواصل عمليات إجلاء البحارة العالقين منذ بداية الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط، في وقت عادت فيه تدفقات النفط تدريجياً وبدأت بعض الدول، بينها كوريا الجنوبية، استعادة سفنها من الممر البحري الحيوي.

إجلاء 11 ألف بحّار

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، إن إجلاء 11 ألف بحّار عالقين في منطقة مضيق هرمز قد يستغرق بضعة أسابيع. وأوضح أن العملية ستتيح لنحو 600 سفينة عالقة منذ بداية الحرب مغادرة المنطقة تدريجياً، بعدما عبر عدد من السفن المضيق مساء أول أمس الثلاثاء. وتقضي الخطة بالتواصل مع كل سفينة على حدة وتزويدها بتعليمات المغادرة، بالتنسيق مع سلطات الدول المشاطئة للمضيق، لتجنب التصادمات أو الحوادث إذا حاولت كل السفن المغادرة في وقت واحد.

اقتصاد دولي بدائل مضيق هرمز المحتملة... مصير الطرق البرية والسككية بعد الحرب

وأضاف دومينغيز أن المرحلة التالية تستهدف رفع وتيرة العبور إلى نحو 50 سفينة يومياً، مشيراً إلى أن المنظمة حصلت على الضمانات الأمنية اللازمة وتحققت من شروط الملاحة الآمنة بالتعاون مع إيران وسلطنة عُمان والدول الساحلية الأخرى والولايات المتحدة وقطاع الشحن البحري.

سفن كورية تغادر هرمز

وبخصوص مؤشرات الانفراج في الممر المائي، قالت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن خمس سفن تشغلها الدولة الآسيوية خرجت من مضيق هرمز، موضحة أن إحدى هذه السفن متجهة إلى كوريا الجنوبية.

طاقة 5 ملايين برميل تغادر الخليج عبر مضيق هرمز

ولم تكشف الوزارة أسماء السفن، استجابة لطلبات شركات الشحن وأفراد الطاقم، مشيرة إلى أن 13 سفينة كورية جنوبية لا تزال عالقة في المضيق وعلى متنها 87 بحاراً. ويعد خروج السفن الكورية الجنوبية أحدث مؤشر على بدء تفريغ تدريجي لحركة السفن العالقة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم، بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

إيران تصر على ممراتها

ونقلت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الخميس عن الحرس الثوري الإيراني، قوله إن "المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران"، معتبراً أن أي ممر جديد يُعلَنُ من دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطراً على السلامة العامة. ويأتي هذا الموقف في وقت تتحرك فيه ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مسارات بديلة أو مؤقتة، بعضها قرب الساحل الإيراني وبعضها الآخر جنوباً قرب عُمان، وسط مرافقة عسكرية ومخاوف من الألغام.

النفط يعود للتدفق

وبوصفه مؤشراً على بداية عودة الممر المائي إلى طبيعته، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أمس الأربعاء، إن تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز باتت مماثلة لما كانت عليه قبل الحرب مع إيران، مع مغادرة ناقلات النفط الممر الحيوي برفقة حراسة عسكرية. وأوضح رايت أن نحو 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة، وهي كمية تقارب خمس الاستهلاك العالمي اليومي، وتماثل المستويات المسجلة في الأيام الأخيرة بعد الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد أن تدفق النفط سيستمر حتى إذا لم يصمد الاتفاق، معتبراً أن "إيران لن تتمكن مستقبلاً من إغلاق المضيق". لكنه أشار إلى أن العودة الكاملة إلى الملاحة الطبيعية تحتاج إلى إزالة الألغام، وهي عملية قد تستغرق بضعة أسابيع.

ودعت الصين، عبر وزير خارجيتها وانغ يي، إلى استئناف الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز في أقرب وقت، لضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية، مؤكدة دعمها للمفاوضات وترسيخ وقف إطلاق النار وبناء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة في الشرق الأوسط.