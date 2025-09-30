- خطة السلام التي اقترحها ترامب تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعرقل تحقيق هذه الرؤية، حيث تعاني السلطة الفلسطينية من ضغوط مالية خانقة بسبب حجز إسرائيل لأموال المقاصة الضريبية. - تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية يتفاقم مع نقص حاد في الأدوية وتخفيض رواتب موظفي السلطة، مما يهدد بانهيار مالي ويفرض قيودًا على تمويل الخدمات الأساسية. - توسع شركات الاتصالات الإسرائيلية في الضفة الغربية يهدف إلى تقليص مستخدمي الشبكات الفلسطينية، مما يخلق فجوة رقمية تؤثر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني.

خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة ترسم ملامح دولة فلسطينية، لكن في الضفة الغربية، حيث يُفترض أن تتحقق هذه الرؤية، تخنق الانتهاكات الإسرائيلية الآفاق الاقتصادية لقيام دولة قابلة للحياة.

ممرات النقل التي تحتاجها الأعمال التجارية تمزقت بفعل شبكة المستوطنات الإسرائيلية، كما أن موظفي المؤسسات الفلسطينية لم يتقاضوا رواتبهم بسبب حجز إسرائيل أموال المقاصة الضريبية، والركيزة الحيوية المتمثلة في تحويلات العمال المتوجهين إلى إسرائيل جفّت تقريبًا منذ اندلاع العدوان على غزة.

يقول رامي حرفوش لوكالة رويترز: "نفكر مرتين قبل أن نصرف شيكلًا واحدًا"، فيما ينظر إليه ابنه البالغ 13 عامًا متسائلًا إن كان سيتمكن يومًا من دخول الجامعة. لم يتمكن الوالد من شراء بديل لجهاز السمع الخاص بابنه بعد أن فقد راتبه الشهري البالغ 1700 دولار، الذي كان يتقاضاه من عمله في إسرائيل.

حصل ترامب الاثنين على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح سلام ترعاه واشنطن يهدف لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ نحو عامين، وسط تنامي الدعم الدولي لفكرة الدولة الفلسطينية.

وجاء في تقرير للبنك الدولي: "الضغوط المالية المستمرة أضعفت بحدة القاعدة الإيرادية للسلطة الفلسطينية، وفرضت قيودًا بالغة على تمويل الخدمات الأساسية". وأضاف: "إذا استمرت هذه الديناميات فقد تؤدي إلى انهيار مالي".

وقالت السلطة إن إسرائيل تشن "حربًا مالية" لمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وبموجب اتفاق قائم منذ سنوات، تجمع إسرائيل الضرائب على السلع التي تمر عبرها إلى الضفة، وتحولها شهريًا إلى خزينة السلطة في رام الله.

ومنذ مايو/أيار، حجبت وزارة المالية الإسرائيلية نحو 10 مليارات شيكل (2.96 مليار دولار) من أموال المقاصة، ما أجبر السلطة على تقليص الرواتب وعجزها عن دفع مستحقات المقاولين.

واقع متدهور في الضفة

وصرّح وائل الشيخ، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، بوجود نقص حاد في الأدوية، بما فيها أدوية السرطان واللوازم الجراحية العامة، مضيفًا: "الوضع بالغ الخطورة".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 خُفضت رواتب موظفي السلطة إلى نحو 70% من كامل الأجور، وتراجعت أكثر في منتصف 2025 مع تعليق تحويلات المقاصة من إسرائيل. ففي مايو 2025 دُفعت الرواتب بنسبة 60%، وفي يونيو/حزيران انخفضت إلى 50%.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي استيفان سلامة: "لم نعد قادرين على الاقتراض من البنوك، كل الحلول التقنية الداخلية قمنا بها، وكل إجراءات خفض النفقات استنفدناها".

بدوره، قال ليث دراغمة، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية، إن شركات الاتصالات الإسرائيلية تمددت إلى الضفة. وفي عام 2025، سيجري بناء 22 برجًا للاتصالات بتمويل حكومي إسرائيلي قرب المستوطنات اليهودية. وأضاف: "لكنها تعليمات مباشرة للتأثير على الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقليص مستخدمي الشبكات الفلسطينية وخلق (الفجوة الرقمية) التي يسعون إليها دائمًا". وأشار إلى أن بعض المناطق الفلسطينية لا تتوفر فيها خدمات اتصالات أصلًا.

(رويترز، العربي الجديد)