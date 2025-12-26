خطة تدريجية لعودة الكفاءات السورية

- تواجه سوريا تحديات كبيرة في استعادة كفاءاتها البشرية المهاجرة، حيث يقدر عدد اللاجئين والمهاجرين السوريين بحوالي 7 ملايين نسمة، مما يشكل قيمة تراكمية لا يمكن تعويضها بسهولة. - تتطلب عودة الكفاءات تبني سياسات جاذبة تشمل حوافز مالية ومعنوية، مثل إعفاءات ضريبية وبرامج قروض ميسرة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة. - يمكن لسوريا الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مثل كوريا الجنوبية ورواندا، التي ركزت على نقل المعرفة وتسهيل إجراءات العودة، مما يعزز الهوية الوطنية ومكانة سوريا دولياً.

يتبادر إلى ذهني دوماً سؤال يتعلق بعودة الكفاءات في الخارج إلى سورية بعد طول غياب ومكوث في بلدان المهجر، لماذا يعود ذلك الشاب بعدما اكتسب خبرة عظيمة ويترك خلفه النهضة والرفاهية والأجور العالية؟ أتراه الحب للبلد وذكريات الطفولة هو الذي يدفعه للعودة يا ترى؟ لم أجد جواباً مبنياً على استبيان لهذا السؤال، أو على الأقل لم أجده حتى الآن. لكن دائماً ما كان الجواب على سؤال الاستقرار في سورية بعد زيارة قصيرة إليها، "حالياً، كلا، ربما لاحقاً عندما تتحسن الظروف".

يقف السؤال الصعب ماثلاً كل صباح أمام بلد مزقته الحرب واقتصاد ضعيف وبنية تحتية مدمرة، أتراها تعود الكفاءات البشرية؛ الأطباء والمهندسون والأكاديميون والتقنيون والفنانين والعمّال المهرة، إلى سورية بعد سقوط النظام وبدء مرحلة جديدة من تاريخ سورية بدون الأسد؟ يشكل هؤلاء الأشخاص قيمة تراكمية بنيت على مر الأجيال، وتعويض خروجهم ليس أمراً سهلاً.

6 آلاف طبيب سوري في ألمانيا

مهما كان حجم تدمير البنية التحتية ضربة كبيرة لسورية واقتصادها، يمكن أن يعوّض ويُعاد بناؤه، وربما أفضل مما كان. لكن ماذا عن النزيف البشري! فقد فقدت سورية حوالي مليون إنسان خلال الحرب، وإذا كانت كلفة استعادة البنية التحتية تقدر بمليارات الدولارات، فليس هناك قيمة وكلفة مادية لاستعادة الموارد البشرية.

يقدر عدد اللاجئين والمهاجرين السوريين في العالم حوالي 7 ملايين نسمة موزعين على كل أصقاع العالم. اندمج معظم السوريون في بلاد المهجر، تكيّفوا مع القوانين وتعلّم أطفالهم اللغة واندمجوا بأسلوب الحياة الجديدة. وهو ما يجعل كلفة استعادة هذه الكوادر عالية. تسببت هذه الهجرة في فقدان الكثير من التخصصات، على سبيل المثال، واجهت المشافي مشاكل كبيرة في إيجاد طبيب تخدير في دمشق كلها، واضطر النظام آنذاك إلى إصدار قوانين تحدّ من خروج الكفاءات. في حين ثمة حوالي ستة آلاف طبيب سوري في ألمانيا وحدها.

وبرز السوريون في بلدان المهجر، بالأخص في أوروبا وأميركا، ضمن تخصصات عديدة، مثل الطب والهندسة والبحث العلمي، إضافة إلى العمالة المهنية، وقد أظهروا حرفية والتزاماً عالياً في أسواق العمل. وهو ما يضع الحكومة السورية الحالية أمام تنافس غير عادل حول قدرتها على إقناعهم للعودة إلى البلاد من منظومات اقتصادية حديثة.

لا أعتقد بواقعية عودتهم إلى سورية في الوقت الحالي، لا بد للحكومة من تبني خطة متدرجة تنتهي بإقناعهم بالعودة بشكل دائم والاستقرار، بحيث يجد الشخص تعويضاً مادياً ومعنوياً عن عودته من المهجر. أما القول أو الجزم بعودة الكفاءات من الشتات من اليوم الأول فينمان عن منطق غير واقعي. ولن يكون الخطاب الوطني وحده كافياً، بل يلزم إطار سياسات يخفض كلفة المخاطرة على العائدين ويرفع عائد المساهمة حتى لمن لا يستطيع العودة الكاملة.

إذاً، ينبغي على الحكومة السورية أن تدرك أن عودة كل المهاجرين عودة كاملة غير واقعية، في حين يمكن أن يكون هناك خطوات تدريجية لانخراطهم، من مساهمات صغيرة، إلى توظيف عن بعد، إلى توظيف مزدوج بين الداخل والخارج، وأخيراً إلى الاستقرار النهائي حين تسمح الظروف.

لا بد من الإشارة إلى الفوائد الجمّة من عودة الكفاءات إلى سورية، إذ تحتاج إعادة الإعمار إلى مهندسي تخطيط عمراني وخبراء في إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية والمائية ومتخصصين في ترميم التراث الحضاري، ومختصين في التكنولوجيا الحديثة. ومع انقطاع سورية عن العالم لمدة 14 عاماً خلال الحرب، ومع وجود خبرات سورية في كل المجالات، من شأن ذلك أن يساهم في الاستعانة بها في تسريع وتيرة الإعمار وفق أعلى جودة.

كما أن الكفاءات السورية في الخارج لم تكتسب خبرات نظرية وحسب، بل دخلت في بيئات عمل تعتمد على أحدث التقنيات والأنظمة والتفكير الابتكاري. وعودتهم بشكل جزئي أو الاستفادة من تلك الخبرات ستُساهم في توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة إلى سورية، ما يساعد في تحديث القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ورفع كفاءتها لتكون قادرة على المنافسة في عالم يتغير بسرعة.

فضلاً عن ذلك، فإنّ إحدى قنوات الجذب الاستثماري وبناء الثقة تمرّ عبر عودة الكفاءات الناجحة والمؤثرة من الخارج، إذ تعد رسالة للعالم عن عودة سورية إلى خريطة الجذب، واستغلال توزع أبنائها ليكونوا أشبه بسفراء سورية في بلدان إقامتهم، ويساهموا في فتح قنوات استثمارية وتجارية ناجحة.

الكفاءات تبحث عن أكثر من المال

يتطلب إقناع الكفاءات بالعودة بعدما أسسوا حياتهم في بلدان المغترب التفكير في كل الزوايا وتقديم حوافز حقيقية. يقع الأمر المالي في مقدمة تلك الحوافز، إذ يمكن أن تشمل حزمة إعفاءات ضريبية وبرامج قروض ميسرة لشراء السكن وتأسيس شركات ناشئة، ورواتب تنافسية في المناصب التنفيذية في القطاع العام والمشاريع الوطنية الكبيرة، وتأمين تمويل لمشاريعهم البحثية والريادية.

المال وحده لا يكفي، فالكفاءات تبحث عن أكثر من المال، وما أهمية المال إذا كانت البيئة غير آمنة، أو لا توفر أساليب الراحة والعمل والإبداع. وعليه فإن على الحكومة أن تعمل على تبسيط الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي غالباً ما تكون عائقاً كبيراً، وتأمين مناطق خاصة بأحدث البنى التحتية من كهرباء ومياه وطرقات واتصالات وتكنولوجيا وبيئة عمل مرنة تشبه تلك الموجودة في الدول المتقدمة، لجذب الشركات والمشاريع الناشئة والعقول.

أيضاً، هناك البيئة التشريعية والإشكالات القانونية التي تُقلق العائدين مثل الورقيات وإعادة الممتلكات وتسهيل إجراءات العودة والاستثمار، وتعديل الشهادات، ومطابقة الإشكاليات القانونية. ويمكن أن توعز الحكومة لكل سفاراتها في الخارج بتذليل كل الصعوبات والعقبات أمامهم والمساهمة في إنجاز جميع معاملاتهم بسهولة وشفافية.

ويشكل الغموض والخوف من المستقبل أحد أبرز الأسباب التي قد تدفع العائد لتعديل قرار العودة والاستقرار، لذا على الحكومة القيام بحملة وطنية تعزّز روح المصالحة الوطنية وتؤكد أن كل سوري له دور في بناء المستقبل، وأن خبراته وشهاداته ذات تقدير في سورية.

ولا يسع الحكومة التمييز بين القادمين من الخارج ومن بقي في الداخل، بل على العكس، فالمهمة للحفاظ على ما بتقى من كفاءات في الداخل لا تقل أهمية عمّن خرج. فغياب الفرص وتدهور الظروف الأمنية والمعيشية وعدم المشاركة في صناعة القرار والغموض والتعقيدات تدفع الكفاءات الموجودة في سورية للتفكير في بلد بديل.

ولتجنب هذا السيناريو ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل تحسين ظروف العمل من خلال توفير رواتب عادلة تتناسب مع تكاليف المعيشة ووضع مسارات وظيفية واضحة تعتمد على الإنجاز بدلاً من المحسوبية. وتوفير برامج تدريبية متقدمة، ومنح دراسية وإتاحة الوصول إلى التقنيات الحديثة لجسر الفجوة التي تشكّلت خلال السنوات الماضية، وإشراكهم في صناعة القرار، سواء في التخطيط أو الإدارة، وهو ما يشعرهم بالملكية والمسؤولية تجاه المستقبل. وأخيراً تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد وضمان الأمن، وهذه العوامل كلها تساعد في إقناع الكفاءات بالبقاء والمساهمة في هذه الفترة الحساسة من عمر سورية.

بالعموم لسنا الدولة الوحيدة التي واجهت تحدي إعادة الكفاءات وبناء نفسها بعد نزاع أو أزمة. هناك دول ونماذج عديدة في العالم، إذ عملت الحكومة الكورية بعد الحرب الكورية على إطلاق برنامج طموح لاستقطاب العلماء والمهندسين من الولايات المتحدة وأوروبا، مقدمةً لهم مناصب قيادية في الشركات الكبرى، وركّزت على نقل المعرفة والتكنولوجيا من العائدين، والنتيجة هي ما نراه اليوم من قفزة اقتصادية وتكنولوجيا هائلة جعلت من كوريا الجنوبية أحد أقوى الاقتصادات في العالم.

وعملت رواندا على تسهيل عودة المغتربين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات ومنحتهم أدواراً محورية في إعادة البناء، واستغلت توزع مواطنيها في الشتات لجذب الاستثمارات وبناء علاقات دولية قوية، وبالمثل عملت أيرلندا على الاعتماد على شبكة المغتربين لتكون جسراً لشركات التكنولوجيا والأدوية العالمية للاستثمار في أيرلندا.

أخيراً، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ فكرة استقطاب الكفاءات السورية والمحافظة عليها هي أكثر من مجرد خطة اقتصادية، فعودة الطبيب السوري من ألمانيا إلى المشفى، والمهندس إلى المشروع، والأستاذ إلى المدرسة والجامعة، ورجل الأعمال إلى شركته، والعمّال الحرفيين والمهرة إلى أعمالهم، والفنّانين وغيرهم، هي التي ستملأ الفراغات التي تركها النزاع. البناء لا يتمّ بإعادة المباني بل من الهوية الوطنية التي يعدّ المغتربون والعقول السورية جزءاً أساسياً في تشكيلها.