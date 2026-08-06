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خسارة تشغيلية فصلية لـ"ويز إير" بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع أسعار التذاكر

أعمال وشركات
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06 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 10:21 (توقيت القدس)
طائرة ويز إير في بوخاريسـت، 19 يوليو 2023 (Getty)
طائرة لـ"ويز إير" في العاصمة الرومانية بوخارست، 19 يوليو 2023 (Getty)
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- تكبدت "ويز إير" خسارة تشغيلية قدرها 183.3 مليون يورو في الربع الأول بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض أسعار التذاكر نتيجة الحرب على إيران، مع توقع نمو السعة التشغيلية بنسبة 20% في الربع الثاني.
- تواجه شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل "ويز إير" و"رايان إير" تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الطلب على السفر الترفيهي، مقارنة بالناقلات الوطنية التي تعتمد على رحلات طويلة ذات هوامش ربح أعلى.
- اضطرابات الحرب على إيران أثرت على قطاع الطيران الأوروبي، حيث اضطرت شركات لتعديل مساراتها، مما زاد من تكاليف التشغيل، وسط ترقب لتحسن الأوضاع الجيوسياسية.

سجّلت شركة الطيران منخفضة التكلفة "ويز إير"، خسارة تشغيلية بلغت 183.3 مليون يورو في الربع الأول من العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، بعدما أثّر ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض أسعار التذاكر، على خلفية الحرب على إيران، سلباً على أعمالها.

وفي ما يتعلق بالربع الثاني، توقعت الشركة المجرية نمواً في السعة التشغيلية مقاسة بمؤشر "المقاعد المتاحة لكل كيلومتر" بنحو 20% على أساس سنوي، وزيادة في عدد المقاعد بنسبة تراوح في النطاق الأعلى من العشرينيات أي ما يقرب من27% إلى 29%، إلا أنها واصلت الامتناع عن تقديم توقعات مالية للعام بأكمله.

وتأتي نتائج "ويز إير" لتؤكد الصعوبات التي أشارت إليها منافستها "رايان إير"، التي تراجعت أرباحها بمقدار الثلث الشهر الماضي، وتكشف عن تباين متزايد في قطاع الطيران الأوروبي، إذ يتضح أنّ شركات الطيران الوطنية التي تقدّم خدمات كاملة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب، مقارنة بشركات الطيران منخفضة التكلفة.

ويواجه قطاع الطيران الأوروبي منخفض التكلفة ضغوطاً متصاعدة منذ اندلاع الحرب على إيران، والتي أدت إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو أحد أكبر بنود التكلفة التشغيلية لشركات الطيران.

طائرة شركة طيران ويز إير أبوظبي، مطار برشلونة في 29 فبراير 2024 (Getty)
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وبخلاف الناقلات الوطنية الكبرى التي تعتمد على قاعدة أوسع من الركاب رجال الأعمال والرحلات الطويلة ذات الهوامش الأعلى، تعتمد شركات الطيران الاقتصادي مثل "ويز إير" و"رايان إير" على حجم كبير من الرحلات القصيرة وأسعار تذاكر منخفضة، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الوقود وتراجع الطلب على السفر الترفيهي في أوقات عدم اليقين الجغرافي السياسي.

وقد اضطرت عدة شركات طيران أوروبية وآسيوية إلى تعديل مسارات رحلاتها لتجنب المجال الجوي فوق المنطقة، ما رفع من تكاليف الوقود والزمن التشغيلي لبعض الخطوط. ويترقب المستثمرون والمحللون ما إذا كانت أي تهدئة في التوترات المرتبطة بإيران، بما في ذلك احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز، ستنعكس على استقرار أسعار الوقود ومن ثم على هوامش أرباح شركات الطيران في الفصول المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)

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