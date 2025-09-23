خسائر لبنان تتصاعد من العدوان الإسرائيلي المتواصل

- استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان رغم وقف إطلاق النار يزيد من الخسائر البشرية والمادية، حيث تقدر الأضرار بين 14 و20 مليار دولار مع تدمير آلاف الوحدات السكنية والقطاع الزراعي، واستشهاد أكثر من أربعة آلاف شخص. - لم تبدأ عمليات إعادة الإعمار بعد، ويعتمد لبنان على مؤتمرات الدعم الدولية، خاصة من فرنسا، لتحمل التكاليف. الوضع الاقتصادي شهد تحسناً بعد وقف إطلاق النار، لكن الاعتداءات المستمرة تعيق الاستقرار وتؤثر على ثقة المستثمرين. - يطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وينتظر مؤتمرات دعم من فرنسا مرتبطة بالإصلاحات. رئيس الوزراء اللبناني عرض أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي اندلع في مثل هذا اليوم، وعلى الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلّا أن اعتداءات جيش الاحتلال تتواصل يومياً على الأراضي اللبنانية، وخصوصاً جنوباً، لتزيد من الخسائر البشرية والمادية، وتفاقم معاناة الكثير من السكان الذين اقتُلعوا من جذورهم بعدما جرى تدمير ونسف قراهم ومنازلهم بالكامل.

ولم يتمكّن لبنان من إكمال عمليات مسح الأضرار في جميع المناطق التي طاولها العدوان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أو تحديد رقم رسمي ونهائي للخسائر وذلك في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية ومواصلة اسرائيل احتلال خمس نقاط جنوبية، عدا عن العمليات التي تطاول في بعض الأوقات، بلدات في البقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، إلّا أن التقديرات تدور بين 14 و20 مليار دولار، إلا أن مراقبين أكدوا لـ"العربي الجديد" أن الخسائر أكبر بسبب تواصل اعتداءات الاحتلال التي استهدفت بنى تحتية واقتصادية.

تواصل العدوان والتدمير

تعمّد جيش الاحتلال خلال العدوان التسبّب بدمار هائل في المباني السكنية والممتلكات، والذي كان محصوراً بالقرى الجنوبية، لكنه توسّع مع تمدد العدوان على لبنان بدءاً من 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ليطاول الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، ولجأ العدو خلال هذه الفترة إلى إبادة المدن ليدمر أحياء بكاملها سواء بالقصف أو التفخيخ بغية تفكيك النسيج الاجتماعي وتحقيق أهداف سياسية وديمغرافية وعسكرية.

في الإطار، تقول مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "لا إحصاءات نهائية صادرة بعد حول خسائر لبنان من جرّاء العدوان، خصوصاً بعد فترة نوفمبر/تشرين الثاني، لأنّ الاعتداءات لا تزال مستمرّة ممّا يرفع الأرقام، ولكن بحسب التقديرات، سواء صادرة عن مؤسسات محلية أو دولية، فإنّ الخسائر قد تصل إلى 20 مليار دولار، عدا عن استشهاد أكثر من أربعة آلاف شخص".

وتشير المصادر إلى أن "عدد الوحدات السكنية المهدّمة يفوق 45 ألفاً، أما عدد الوحدات السكنية المتضررة فيتجاوز 150 ألفاً، وهناك أكثر من 37 قرية ومنطقة مسحت بالأرض"، لافتة إلى أن "الأضرار طاولت بشكل كبير القطاع الزراعي، وتقدّر بأكثر من 900 مليون دولار، بحيث تعطل النشاط الزراعي على امتداد 130 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وطاول الإحراق المتعمد عشرات الآلاف من أشجار الزيتون وأشجار الفاكهة والأراضي الزراعية المتنوعة".

كما لفتت إلى أن "هناك بعض المنازل والمؤسسات جرى ترميمها وإصلاحها، خصوصاً تلك التي لم تتضرّر بشكل كبير، والموجودة في مناطق باتت آمنة، خصوصاً في البقاع وبيروت، ولا تتعرّض لاعتداءات يومية، ومنها ينتظر التعويضات، خصوصاً التي تعرّضت لتدمير كبير".

عمليات الإعمار لم تبدأ

تلفت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن "عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، بانتظار مؤتمرات الدعم الموعود بها لبنان ولا سيما فرنسياً، وهناك تعويل كبير عليها، لأن لبنان لا يمكن وحده أن يتحمّل التكلفة، فالخسائر كبيرة وطاولت جميع المرافق، من مطاعم ومنازل ومؤسسات سياحية وفنادق ومدارس ومستشفيات وغيرها".

كذلك، تلفت المصادر نفسها إلى أن "تداعيات العدوان الاقتصادية لا تزال مستمرة خصوصاً في ظلّ مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية ما يبقي الاستقرار الأمني هشّاً، ويبقي التردّد قائماً عند المستثمرين، ولا سيما العرب والأجانب، وهناك بعض القطاعات لا سيما في المناطق الجنوبية، لم تنهض بعد، بسبب هذه الخروقات والتهديدات الإسرائيلية التي تخرج كل فترة بتوسعة العدوان".

وتقول المصادر "لكن بشكل عام الوضع الاقتصادي وخصوصاً السياحي في لبنان تحسّن كثيراً في هذه الفترة، وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهذا الصيف تحقق خلاله أرقاماً استثنائية، ونأمل أن تتوقف الاعتداءات بالكامل، لتبدأ عملية النهوض الاقتصادي".

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، والانسحاب من النقاط التي تحتلها وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، كما يطالب لبنان بإطلاق مسار إعادة الإعمار، ولا سيما بعدما قام بخطوات اعتبرت تاريخية على صعيد بدء خطوات تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وإقراره أهداف الورقة الأميركية بعد إدخال تعديلات لبنانية عليها.

مؤتمرات الدعم

ينتظر المسؤولون اللبنانيون من فرنسا بالدرجة الأولى أن تعقد مؤتمرات لدعم المؤسسة العسكرية في لبنان وإعادة الإعمار، في ظلّ وعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذلك، لكنهم سمعوا في زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الأخيرة إلى بيروت، كلاماً حول ربط الدعم بالإصلاحات، ولو أن هناك ترحيباً بعدة خطوات أنجزها لبنان في إطار المشوار الإصلاحي، منذ بدء عهده الجديد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعرض رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أمام لودريان أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، ومحطات أساسية يجب السير بها، أولها مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد، الثانية، ومؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة، والثالثة، مؤتمر "بيروت 1" للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

وشدّد سلام على أنّ هذه المحطات مترابطة وتكمل بعضها بعضاً، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكّداً أنّ إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.