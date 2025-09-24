خسائر كهرباء غزة تجاوزت 728 مليون دولار

- منذ السابع من أكتوبر 2023، حُرم قطاع غزة من 2.1 مليار كيلوواط ساعة كهرباء، مع خسائر أولية تجاوزت 728 مليون دولار بسبب التدمير الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي. - دُمرت 80% من آليات شركة توزيع الكهرباء و70% من مبانيها، مع توقف 100% من مصادر الكهرباء المغذية للقطاع، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل. - احتياج غزة للكهرباء يتراوح بين 400 و600 ميغاواط، بينما المتوفر لا يتجاوز 250 ميغاواط، مما يسبب عجزًا كبيرًا في تلبية احتياجات السكان.

قالت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الأربعاء، إنّ قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حُرم من 2.1 مليار كيلوواط ساعة كهرباء، مشيرةً إلى خسائر أولية تجاوزت 728 مليون دولار نتيجة التدمير الممنهج للقطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرضت شركة توزيع كهرباء غزة في إنفوغرافيك على حسابها في "فيسبوك" أرقاماً صادمة "تعكس مأساة حقيقية ومعاناة إنسانية يومية تهدد حياة أكثر من 2.3 مليون فلسطيني منذ قرابة 700 يوم". واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج البنية التحتية في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة بالتوازي مع العدوان الذي استهدف الإنسان الفلسطيني، وكان قطاع الكهرباء من ضمن أكثر القطاعات تضرراً إلى جانب قطاع المياه وغيره من القطاعات الحيوية.

وأشارت شركة توزيع الكهرباء إلى أنّ 80% من آليات ومركباتها دمرت بشكل كامل و70% من مباني الشركة ومقراتها دمرت بشكل كامل أو جزئي، إلى جانب 90% من مخازن الشركة دمرت بشكل كامل. ولفتت كذلك إلى أنّ 70% من شبكات الكهرباء دمرت بشكل كامل، فيما قالت إنّ 100% من مصادر الكهرباء المغذية للقطاع متوقفة بشكل كامل، إلى جانب 100% من القطاع التجاري متوقف بشكل كامل.

ومنذ الأيام الأولى للعدوان على غزة، انقطع التيار الكهربائي على قطاع غزة بفعل قطع خطوط الكهرباء الإسرائيلية، إلى جانب إغلاق المعابر، ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المحطة، أو لتشغيل المولدات الكهربائية التي من شأنها توفير الطاقة البديلة، إلى جانب الاستهداف الممنهج لألواح الطاقة الشمسية على المنازل والعمارات السكنية لمنع استخدامها من السكان.

يذكر أن احتياج قطاع غزة للكهرباء يبلغ 400 إلى 500 ميغاواط، ويصل إلى 600 ميغاواط في ذروة الاستخدام خلال فصلي الشتاء والصيف، وما كان يتوفر للمحطة من مختلف الأطراف المصرية والإسرائيلية مع إنتاج محطة الكهرباء لا يتجاوز 250 ميغاواط، بعجز يتراوح بين 50 و70% عند تأثر عمل المحطة، الأمر الذي كان ينعكس على طبيعة جداول توزيع الكهرباء قبل الحرب، إلى أن تم إيقافها بشكل كامل.