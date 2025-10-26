خسائر قطاع الصيد في غزة تجاوزت 75 مليون دولار

- تجاوزت خسائر قطاع الصيد البحري في غزة 75 مليون دولار بسبب الحرب الإسرائيلية، مما يهدد بانهيار هذا القطاع الحيوي الذي يعد مصدر دخل رئيسي لآلاف العائلات. - دمرت البنية التحتية للموانئ بشكل شامل، مما أثر على 70% من مرافق الموانئ، وتسبب في تدمير المراكب ومعدات الصيد، مع استمرار القيود الإسرائيلية على حركة الصيد. - دعا نزار عياش المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإعادة إعمار الموانئ وتعويض المتضررين، محذراً من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لآلاف الأسر.

قال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش اليوم الأحد، إن الخسائر التي لحقت بقطاع الصيد البحري في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية تجاوزت 75 مليون دولار، محذراً من انهيار هذا القطاع الحيوي الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لآلاف العائلات.

وأوضح عياش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير شامل للبنية التحتية للموانئ البحرية، بما في ذلك ميناء غزة الرئيسي وميناء شمال القطاع، إلى جانب أضرار لحقت بنحو 70% من مرافق الموانئ في المنطقة الوسطى والجنوبية.

وأضاف عياش أن الدمار طاول المراكب ومعدات الصيد ومخازن التخزين، فضلًا عن فقدان أدوات الملاحة والاتصال، ما جعل من الصعب على الصيادين استئناف عملهم أو إصلاح ما تبقى من ممتلكاتهم في ظل الإمكانيات المحدودة.

وأشار عياش إلى أن إسرائيل لا تزال تفرض قيوداً مشددة على حركة الصيد داخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، إذ يسمح فقط بالإبحار لمسافات قصيرة باستخدام قوارب صغيرة، وهو ما يقلص حجم الإنتاج اليومي بشكل كبير.

كما أفاد عياش بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من الصيادين في أثناء عملهم في عرض البحر، رغم عدم تشكيلهم أي خطر أمني، معتبراً أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة العاملين في هذا المجال.

وحذر عياش من أن استمرار تعطل الموانئ وغياب التعويضات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لآلاف الأسر التي تعتمد بشكل كامل على مهنة الصيد، في وقت يعاني فيه القطاع الساحلي حصاراً طويل الأمد وارتفاعاً في معدلات البطالة والفقر.

ودعا عياش المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإعادة إعمار موانئ الصيد وتعويض المتضررين، مؤكداً أن قطاع الصيد يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي في غزة ويوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان.

وسبق أن وصفت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة في يوليو/تموز الماضي إغلاق البحر أمام الصيادين والمواطنين بسياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ويشكّل امتداداً لسياسة الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير الممنهج التي تطاول مختلف مناحي الحياة في القطاع.

ووفقا للمعطيات الميدانية التي رصدتها المؤسسة لحقوقية الفلسطينية آنداك في غزة، فقد حُرم نحو 6,000 صياد وعامل في مهنة الصيد من ممارسة مهنتهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع.

ونتيجة لاستمرار الحرب وتدمير البنية التحتية ومحطات الصرف الصحي في غزة، تتسرب المياه العادمة إلى البحر، بالإضافة إلى تراكم النفايات الصلبة والقاذورات في مياه البحر نتيجة نزوح آلاف المواطنين وإقامتهم في خيام على شاطئ البحر، مما شكّل تلوثاً بحريّاً خطيراً يهدد صحة المواطنين.