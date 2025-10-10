هزّت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق المالية اليوم الجمعة، بعد أن هدّد بفرض "زيادة هائلة" في الرسوم الجمركية على واردات الصين نتيجة نزاع حول المعادن الأرضية النادرة، ما أدى إلى تراجع المؤشرات الرئيسية وارتفاع تقلبات السوق بشكل ملحوظ.

وجاءت تصريحات ترامب في منشور على تروث سوشال (Truth Social)، حيث أعلن أيضا عن إلغاء اجتماعه المخطط مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية. وأوضح ترامب أن بكين كانت ترسل رسائل إلى دول عدة تفيد بأنها تعتزم فرض قيود على صادرات كل العناصر المتعلقة بإنتاج المعادن الأرضية النادرة.

وقال ترامب: "تحدث أمورٌ غريبةٌ للغاية في الصين! إنهم يُصبحون عدائيين للغاية، ويُرسلون رسائل إلى دولٍ حول العالم، يُطالبون فيها بفرض ضوابط على تصدير كل عنصرٍ من عناصر إنتاج المعادن النادرة، وأي شيءٍ آخر يُمكنهم تخيُّله، حتى لو لم يُصنّع في الصين".

وقد أحدث هذا الإعلان موجة بيع حادة في الأسهم، بعد أسبوع هادئ نسبيا كانت فيه الأسواق تحقق مكاسب مدفوعة بتوقعات السياسة النقدية المتساهلة. وأوضح الخبراء أن التصعيد في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد يثقل كاهل النمو العالمي ويزيد الضغوط على الشركات الأميركية، التي تواجه بالفعل ارتفاع التكاليف.

وبحسب بيانات السوق عند الساعة 12:11 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أوردت رويترز انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones Industrial Average) بمقدار 554.58 نقطة، أي بنسبة 1.2%، ليصل إلى 45803.84 نقطة. وخسر ستاندرد أند بورز (S&P 500) نحو 105.34 نقاط، أي 1.56%، ليغلق عند 6629.77 نقطة. كما تراجع ناسداك المركب (Nasdaq Composite) بمقدار 471.76 نقطة، أي 2.05%، إلى 22552.86 نقطة، وفقا لبيانات رويترز. وإذا استمرت المؤشرات عند هذه المستويات، فإنها ستكون قد سجلت انخفاضا أسبوعيا.

الأسهم الأكثر تضرراً من تهديدات الرسوم الجمركية

هذا وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا على ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2%، بينما انخفضت الأسهم المالية 1.4% والطاقة 1.8%. وكان مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (Philadelphia SE Semiconductor Index) من بين الأكثر تضررا بتراجع 3.7%.

كما تأثرت الأسهم الأميركية المدرجة للشركات الصينية، حيث هبطت أسهم مجموعة علي بابا (Alibaba Group Holding) وجيه دي (JD.com Inc) وبي دي دي القابضة (PDD Holdings) بين 3.9% و6.7%. وتراجع سهم كوالكوم (Qualcomm) 4.5% بعد إعلان هيئة تنظيم السوق الصينية عن فتح تحقيق احتكاري ضد الشركة بسبب استحواذها على أوتوتاكس (Autotalks) الإسرائيلية.

المخاطر العالمية وسلاسل الإمداد... ومعنويات المستهلكين

وتمثل الصين أكثر من 90% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الخاصة بها، وهي مكونات أساسية في صناعات السيارات الكهربائية (Electric Vehicles – EVs) ومحركات الطائرات وأجهزة الرادار العسكرية. ويثير تصاعد التوترات المخاوف من اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، خصوصا للشركات العاملة في التكنولوجيا والطاقة والدفاع. كما ارتفع مؤشر تقلبات السوق (CBOE Volatility Index)، الذي يُعرف بمؤشر الخوف لدى المستثمرين، إلى أعلى مستوى له خلال شهر.

وفي السياق ذاته، أظهرت القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلكين (Consumer Sentiment Index) من جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر ارتفاعا طفيفا إلى 55 نقطة، مقارنة بتوقعات اقتصاديين بلغت 54.2 نقطة، ما يشير إلى ثبات معتدل في تفاؤل المستهلكين رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية.

وبحسب بيانات التداول، تجاوزت الأسهم المتراجعة الأسهم المرتفعة بنسبة 2.73 إلى 1 في بورصة نيويورك (NYSE)، و3.36 إلى 1 في ناسداك (Nasdaq)، مع تسجيل ستاندرد أند بورز 17 ارتفاعا جديدا خلال 52 أسبوعا و12 انخفاضا، بينما سجل ناسداك المركب 93 ارتفاعا و82 انخفاضا جديدا.

ماذا يقول المحللون؟

إلى ذلك، يشير المحللون إلى أن السوق ما زال حساسا للغاية للتطورات السياسية والتجارية، وأن أي تصعيد إضافي في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يفاقم التقلبات ويضغط على أرباح الشركات، خصوصا في القطاعات التكنولوجية والصناعات الثقيلة والسيارات الكهربائية.

وفي هذا الإطار، قال روبرت بافليك (Robert Pavlik)، مدير المحافظ في داكوتا ويلث (Dakota Wealth): "لقد فاجأ الرئيس السوق مرة أخرى وألقى المزيد من علامات الاستفهام عليه". بينما أضاف ستيف سوسنيك (Steve Sosnick)، كبير محللي السوق في إنترأكتيف بروكرز (Interactive Brokers): "لقد تجاوزنا أسوأ المخاوف المتعلقة بمسألة الرسوم الجمركية والآن نواجه جولة جديدة منها".