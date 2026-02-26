خسائر المركزي الأوروبي تتقلص في 2025 إلى 1.25 مليار يورو

- أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خسارته الثالثة على التوالي في عام 2025، حيث بلغت 1.25 مليار يورو، نتيجة لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية. - على الرغم من انخفاض التضخم إلى أقل من 2%، يتوقع البنك المركزي الأوروبي العودة إلى الربحية قريبًا، مشيرًا إلى أن نفقات الفائدة في عام 2025 كانت أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2024. - أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن جهود خفض التضخم كانت فعالة، مع استمرار تثبيت أسعار الفائدة في ظل التوترات الجيوسياسية.

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أنه سجل خسارته الثالثة على التوالي في عام 2025 بسبب التأثير المستمر لسلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة. وخسر البنك المركزي الأوروبي 1.25 مليار يورو (1.47 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أن هذا كان انخفاضًا حادًا عن العجز التاريخي البالغ 7.9 مليارات يورو في عام 2024. وفي عام 2023، سجلت المؤسسة، التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها، أول خسارة سنوية لها منذ ما يقرب من عقدين، وذلك في أعقاب رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح جماح ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

إلى جانب رفع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في منطقة اليورو المكونة من 21 دولة، أثرت الزيادات بشكل كبير على الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي نفسه. وقبل بدء دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لسنوات عديدة. وقال البنك المركزي آنذاك إن "الخسائر منذ عام 2022 تأتي بعد سنوات عديدة من الأرباح الكبيرة، وهي نتيجة لإجراءات سياسية "كانت ضرورية لمكافحة التضخم".

وانخفض التضخم الآن بشكل كبير، حيث كان أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في يناير/كانون الثاني. ويقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة منذ منتصف عام 2024، لكن تأثير هذه التخفيضات سيستغرق بعض الوقت حتى يظهر. ومع ذلك، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن نفقات الفائدة في عام 2025 كانت بالفعل أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2024، وقال إنه يتوقع العودة إلى الربحية هذا العام أو العام المقبل، كما أكد أنه يستطيع العمل بفعالية "بغض النظر عن أي خسائر".

على مستوى السياسة النقدية، اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى نهج الترقّب عبر تثبيت أسعار الفائدة في خمس اجتماعات متتالية، آخرها قرار 5 فبراير/ شباط 2026 بالإبقاء على سعر تسهيلات الإيداع عند 2% دون تغيير، مؤكداً أن قراراته ستظل "معتمدة على البيانات" اجتماعاً باجتماع، في ظل تراجع التضخم واقترابه من هدف 2% مع استمرار ضبابية التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وفي كلمتها أمام البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن منطقة اليورو واجهت "بيئة صعبة للغاية خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع التضخم الذي يؤثر على كل من الأسر والشركات". وأضافت: "لكننا نستطيع الآن أن نرى أن جهودنا لخفض التضخم كانت فعالة".