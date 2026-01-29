- أعلنت شركة إيزي جيت عن ارتفاع خسائرها بنسبة 52% في الربع الأخير، بسبب الاستثمارات الجديدة في السوق الإيطالية والمنافسة الشديدة، حيث بلغت خسائرها 93 مليون جنيه إسترليني. - رغم زيادة عدد الركاب بنسبة 7% ونمو أرباح ذراع العطلات، إلا أن الشركة تواجه تحديات في أول شتاء تشغّل فيه قواعد دائمة في إيطاليا، مع استثمار 30 مليون جنيه إسترليني. - قطاع الطيران منخفض التكلفة يواجه تحديات مثل ارتفاع أسعار الوقود والمنافسة الحادة، مما يدفع الشركات للاستثمار طويل الأجل لتعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية.

أعلنت شركة إيزي جيت للطيران منخفض التكلفة أن خسائرها ارتفعت بنسبة 52% خلال الربع الأخير، نتيجة الاستثمارات الجديدة في السوق الإيطالية واحتدام البيئة التنافسية. وسجّلت الشركة، التي تتخذ من لوتون مقراً لها، خسائر أساسية قبل احتساب الضرائب بلغت 93 مليون جنيه إسترليني (نحو 128.7 مليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ61 مليون جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا.

وجاء هذا الأداء على الرغم من ارتفاع عدد الركاب بنسبة 7% خلال الفترة ذاتها، إلى جانب نمو أرباح ذراع العطلات الشاملة إيزي جيت هوليدايز، واستمرار الشركة في خفض التكاليف المرتبطة باضطرابات الرحلات الجوية. وعزت "إيزي جيت" تراجع نتائجها المالية إلى كون هذا الموسم هو أول شتاء تشغّل فيه قواعد دائمة داخل إيطاليا، وتحديداً في مطاري ميلانو ليناتي وروما فيوميتشينو.

وكانت الشركة قد أشارت سابقاً إلى أن هذه الخطوة ستتطلب استثماراً تقديرياً بنحو 30 مليون جنيه إسترليني، لكنها أكدت في المقابل ثقتها بأن هذه الاستثمارات الاستراتيجية ستؤتي ثمارها على مستوى الإيرادات خلال السنوات المقبلة. وفي تعليقها على أحدث النتائج، أوضحت الشركة أن وصول الاستثمارات في القدرة الاستيعابية إلى مرحلة النضج يحتاج إلى وقت، لافتة إلى استمرار وجود بيئة تنافسية قوية في بعض الأسواق الأوروبية. وخلال هذه الفترة، رفعت إيزي جيت عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 9%، وهو المؤشر الذي يُحتسب عبر ضرب عدد المقاعد المتوافرة في المسافة المقطوعة.

الطيران منخفض التكلفة

يُعد قطاع الطيران منخفض التكلفة من أكثر قطاعات النقل الجوي تنافسية في أوروبا، حيث تعتمد شركاته على نموذج تشغيلي يقوم على خفض النفقات، وزيادة عدد الرحلات، ورفع معدلات امتلاء الطائرات، مقابل تقديم أسعار أقل للمسافرين.غير أن هذا النموذج يواجه تحديات متزايدة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود، وتكاليف المطارات، وأجور الطواقم، إلى جانب المنافسة الحادة بين الشركات الكبرى مثل "رايان إير" و"ويز إير" و"إيزي جيت".

كما تمثل مواسم الشتاء عادةً فترة خسائر لشركات الطيران الأوروبية بسبب تراجع الطلب على السفر، ما يدفع الشركات إلى الاستثمار طويل الأجل في فتح قواعد جديدة أو توسيع شبكاتها، على أمل تحقيق أرباح أعلى خلال مواسم الصيف اللاحقة. وفي السياق، تسعى "إيزي جيت" إلى تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، خصوصاً إيطاليا، باعتبارها إحدى أكبر أسواق الطيران في القارة الأوروبية، رغم ما يفرضه ذلك من ضغوط مالية قصيرة الأجل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)