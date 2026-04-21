- بلغ المخزون الاستراتيجي العالمي من النفط 2.5 مليار برميل، مع تصدر الصين والولايات المتحدة واليابان. استخدمت الدول المتقدمة هذه المخزونات بعد إغلاق مضيق هرمز، حيث أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن سحب 400 مليون برميل. - الولايات المتحدة تنتج 13 مليون برميل يومياً وتستهلك 20.5 مليون برميل، بينما الصين تنتج 4.4 ملايين وتستهلك 16 مليوناً. اليابان تنتج 102 ألف برميل وتستهلك 3.14 ملايين برميل يومياً. - كوريا الجنوبية والهند تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها النفطية، مما يجعلها حساسة للتغيرات في السوق العالمية.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزون الاستراتيجي العالمي من النفط بلغ حوالي 2.5 مليار برميل نهاية العام الماضي، وتتصدر الصين والولايات المتحدة واليابان الترتيب العالمي من حيث حجم المخزونات. وأعلنت وكالة الطاقة الدولية (IEA) التي تضم 32 دولة مستوردة للنفط أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تضم نحو 38 دولة ستسحب من المخزونات نحو 400 مليون برميل، من بينها نحو 172 مليون برميل من المخزون الأميركي.

ولجأت الدول المتقدمة والمستوردة إلى المخزونات الاستراتيجية من النفط، بعد إغلاق مضيق هرمز من جراء الحرب في المنطقة، والذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يومياً، بما يجعله أحد أهم الشرايين الحيوية للطاقة في العالم. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقرير لها أمس الاثنين، إن أكبر ثلاثة مخزونات نفطية استراتيجية كانت بحوزة الصين والولايات المتحدة واليابان حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025. وتحتفظ دول أخرى في أوروبا، وهي جزء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنطقة، وآسيا بمخزونات استراتيجية كبيرة أخرى.

هذه أبرز المعلومات عن مخزونات وواردات الدول من النفط الخام:

الولايات المتحدة: تنتج أكثر من 13 مليون برميل من النفط، بينما تستهلك حوالي 20.5 مليون برميل يومياً. تستورد أنواعاً من النفط بنحو 6.6 ملايين برميل يومياً معظمها من كندا يليها المكسيك. بينما تصدّر نحو 5.2 ملايين برميل نفط يومياً، إضافة إلى صادرات المشتقات النفطية بنحو 7.5 ملايين برميل. وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة نحو 83.7 مليار برميل تقريباً. وقد سجّل الاحتياطي الاستراتيجي (SPR) حوالي 413 مليون برميل بنهاية 2025، بينما وصلت مخزونات النفط التجاري إلى 463.8 مليون برميل.

الصين: تنتج الصين حوالي 4 إلى 4.4 ملايين برميل من النفط يومياً، بينما تستهلك ما يقارب 14 إلى 16 مليون برميل يومياً وتستورد نحو 11.7 مليون برميل يومياً. تمتلك الصين مخزونات ضخمة تقارب 1.4 مليار برميل بنهاية عام 2025، تشمل نحو 413 مليون برميل مخزون استراتيجي (SPR) والباقي مخزونات تجارية وتشغيلية لدى المصافي والموانئ. وتمتلك الصين احتياطيات نفطية مؤكدة تُقدر بنحو 28.2 مليار برميل.

اليابان: تنتج حوالي 102 ألف برميل يومياً، بينما تستهلك نحو 3.14 ملايين برميل يومياً. وتستورد اليابان نحو 2.8 مليون برميل يومياً، معظمها من المنطقة. لكنها تمتلك ثالث أكبر احتياطيات نفطية استراتيجية في العالم، تصل إلى 263 مليون برميل في ديسمبر 2025. كذلك تلزم الدولة القطاع بالاحتفاظ بمخزون يكفي 70 يوماً من الطلب، أو قرابة 220 مليون برميل، بالإضافة إلى الاحتياطي الاستراتيجي الذي يكفي 90 يوماً وتشرف عليه الحكومة. وقررت بسبب الحرب في المنطقة سحب نحو 80 مليون برميل تعادل نحو 45 يوماً من الاستهلاك في إبريل 2026. وحتى أوائل إبريل 2026، كان لدى اليابان ما يكفي من النفط لمدة تقارب 228 يوماً، منها 143 يوماً في المخزون العام (الحكومي).

الاتحاد الأوروبي: منتج ضعيف للنفط، يتركّز بالأساس في عدد من الدول من خارج الاتحاد وهي، النرويج نحو 1.9 مليون برميل يومياً، وبريطانيا نحو نصف مليون برميل يومياً، إضافة إلى روسيا التي تنتج نحو 10 ملايين برميل يومياً. تستهلك دول الاتحاد نحو 12.6 مليون برميل يومياً، وتستورد نحو 10 ملايين برميل من خارج القارة، تمثل نحو 80% من الاستهلاك معظمها في السابق من روسيا والنرويج وبريطانيا ودول المنطقة.

لكن مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا والأميركية الإسرائيلية على إيران زادت وارداتها من الولايات المتحدة لتصل إلى نحو 2.4 مليون برميل يومياً. تبلغ مخزونات أوروبا من النفط حوالي 179 مليون برميل نفط خام حتى أواخر 2025.

كوريا الجنوبية: تنتج حوالي 246 ألف برميل يومياً وتستهلك ما بين 2.5 إلى 3 ملايين برميل يومياً. تستورد نحو 94% من احتياجاتها من الخارج، أي نحو 2.6 مليون برميل يومياً، خاصة دول المنطقة والولايات المتحدة. تمتلك كوريا الجنوبية مخزونات نفطية تقدر بنحو79 مليون برميل حتى نهاية 2025. تكفي لأكثر من 3 أشهر، بينما تلزم الدولة القطاع الخاص بالاحتفاظ بمخزون يكفي 70 يوماً.

الهند: تنتج الهند نحو 950 ألف برميل من النفط يومياً، وتمتلك احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 4.8 مليارات برميل، بينما تستهلك نحو 5.6 ملايين برميل يومياً تحتل بها المركز الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين. تصل واردات الهند من النفط إلى نحو 5.5 ملايين برميل يومياً تمثل نحو 85 إلى 90% من استهلاكها من النفط، وتتصدر روسيا ودول المنطقة قائمة المصدرين. وتحتفظ بنحو 21.4 مليون برميل من النفط الخام في احتياطياتها الاستراتيجية للنفط، لكن إجمالي الاحتياطيات من الخام والمنتجات يصل إلى 250 مليون برميل تكفي نحو 60 يوماً من الاحتياجات.