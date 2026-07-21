خريطة الطاقة تتغير: الحروب تبدّل مسارات النفط والغاز

- تشهد خريطة مشتريات النفط العالمية تغييرات كبيرة بسبب الحرب الإيرانية، حيث تراجعت إمدادات الدول الخليجية نتيجة استهداف المرافق وتصاعد مخاطر الإبحار عبر مضيق هرمز، مما دفع أوروبا لتحقيق توازن بين الغاز الأميركي والروسي، بينما تعزز الهند والصين مخزوناتهما من الخام الروسي. - تواجه روسيا تحديات في أمن الطاقة بسبب المسيرات الأوكرانية، مما دفعها لاستيراد الوقود من دول أخرى، وارتفعت واردات الهند من النفط الخام الروسي إلى مستويات قياسية، مما ساهم في رفع أحجام صادرات النفط الخام الروسية بنسبة 14%. - تتأثر إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بتغيرات في الإنتاج، حيث انخفضت شحنات الغاز من دول الخليج، لكن تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بزيادة إنتاج الغاز من مشاريع جديدة في أميركا الشمالية وأفريقيا، وتواجه روسيا أزمة وقود داخلية بسبب الهجمات الأوكرانية.

تتغير خريطة مشتريات النفط حول العالم بعدما فرضت الحرب الإيرانية تحديات قاسية على الأسواق، وسط خنق إمدادات الدول الخليجية بعد استهداف المرافق، وتصاعد مخاطر الإبحار عبر مضيق هرمز وتناقص مخزونات النفط والغاز الدولية. وبعدما تراجع المد الخليجي، حاولت أوروبا الموازنة ما بين الغاز الأميركي والروسي، فيما عبأت الهند والصين مستودعاتهما من الخام الروسي لتعويض نقص الإمدادات الخليجية.

في المقابل، بدأت المسيرات الأوكرانية تزعزع أمن الطاقة الروسي، دافعة موسكو لاستيراد الوقود من غير دولة أهمها الهند. فقد ارتفعت واردات الهند من النفط الخام الروسي إلى مستوى قياسي في يونيو/حزيران، مع تراجع الاعتماد على النفط الإيراني، حيث زادت بنسبة 34% عن الشهر السابق، على الرغم من انخفاض إجمالي عائدات صادرات النفط الروسية، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).

وذكر التقرير أن الهند اشترت خاماً روسياً بقيمة 4.5 مليارات يورو في يونيو، وهو ما يمثل 83% من إجمالي وارداتها من الوقود الأحفوري الروسي البالغة 5.5 مليارات يورو، ما يجعلها ثاني أكبر مشترٍ للمواد الهيدروكربونية الروسية بعد الصين. وجاءت هذه الزيادة الحادة في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات الهند الإجمالية من النفط الخام بنسبة 5.4% على أساس شهري، مع تسجيل الإمدادات الروسية إلى المصافي الرئيسية مكاسب حادة. وساهمت الزيادة الكبيرة في مشتريات الهند في رفع أحجام صادرات النفط الخام الروسية بنسبة 14% في يونيو، وفق موقع "ذا نيو إنديا إكسبرس"، على الرغم من انخفاض عائدات صادرات النفط الخام بنسبة 8% على أساس شهري إلى 348 مليون يورو يومياً بسبب انخفاض الأسعار.

وقد قامت مصافي النفط في الهند وتركيا وبروناي وجورجيا بتصدير منتجات نفطية بقيمة 814 مليون يورو إلى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا في يونيو، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وأستراليا والولايات المتحدة، وما يقدر بنحو 369 مليون يورو من تلك الصادرات جرى تكريرها من النفط الخام الروسي.

وعلى الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية المصنوعة من النفط الخام الروسي، فقد جرى تفريغ شحنتين من مصافي تكرير هندية تستخدم النفط الخام الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي في يونيو. كما قامت المملكة المتحدة باستلام أول شحنة من وقود الطائرات من مصفاة جامناجار الهندية بعد السماح باستيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر من النفط الخام الروسي بموجب استثناء. أما الصين، فقد ظلت أكبر مستهلك للوقود الأحفوري لروسيا في يونيو، حيث بلغت قيمة مشترياتها 7.3 مليارات يورو.

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ويمكن رصد المفارقة الحاصة في بيانات الجمارك الصينية في نهاية مايو/ أيار الماضي، والتي أظهرت أن واردات الصين من النفط الروسي زادت في إبريل/نيسان 11% على أساس سنوي، فيما انخفضت من السعودية 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

والأمر لا يتوقف على النفط، ففي يونيو، دفعت أكبر خمس دول مستوردة للوقود الأحفوري الروسي في الاتحاد الأوروبي (المجر، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، سلوفاكيا) مبلغاً إجمالياً قدره 1.7 مليار يورو لروسيا. وشكّل الغاز الطبيعي (عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) الذي خضع جزئياً لعقوبات الاتحاد الأوروبي 75% من قيمة واردات الدول الخمس التي اشترت بـ861 مليون يورو غازاً روسياً في يونيو/حزيران، وبـ379 مليون يورو غازاً عبر خطوط الأنابيب، وبـ421 مليون يورو نفطاُ خاماً عبر خط أنابيب دروجبا.

ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، فقد تراجعت إمدادات الغاز من منتجي الشرق الأوسط بشكل حاد في عام 2026، لكن موردين آخرين عززوا إمداداتهم. فبين مارس/آذار ويونيو، انخفضت شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات العربية المتحدة بمقدار 35 مليار متر مكعب على أساس سنوي. إلا أن هذا الانخفاض الحاد عُوِّض جزئياً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشاريع جديدة في أميركا الشمالية وأفريقيا، وتحسن توافر إمدادات الغاز من المنتجين التقليديين في أفريقيا وآسيا وروسيا.

ونما إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خارج منطقة الخليج بنسبة تقارب 18% (أو حوالي 27 مليار متر مكعب) على أساس سنوي خلال هذه الفترة، ما عوض نحو ثلاثة أرباع الانخفاض في شحنات الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج خلال الفترة نفسها.

وبشكل عام، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي بنسبة 4% (أو 8 مليارات متر مكعب على أساس سنوي) من مارس إلى يونيو. ومن جهة أخرى، تشتعل حربٌ من نوعٍ آخر في روسيا التي تتعرض مصافيها إلى ضربات بمسيرات أوكرانية أدت إلى استفحال أزمة الوقود في البلاد، ما دفع موسكو إلى بدء استيراد البنزين عن طريق البحر من الهند بما يصل إلى حوالي 110 آلاف طن، وتهدف روسيا وفق تقرير لـ"رويترز" إلى استيراد نحو 400 ألف طن من البنزين شهرياً من عدة دول، بما فيها جارتها بيلاروسيا، التي زادت بالفعل شحناتها من الوقود إلى السوق الروسية.