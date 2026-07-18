خريطة الاستثمار الأجنبي عربياً...من الرابح ومن الخاسر في 2025؟

- شهدت السعودية والمغرب وفلسطين وجيبوتي زيادات قوية في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تراجعت التدفقات في مصر والبحرين وموريتانيا. استحوذت الإمارات والسعودية على القسم الأكبر من إجمالي التدفقات البالغة 116.8 مليار دولار. - الإمارات حافظت على صدارة الدول العربية بنمو 5.7% في الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما حققت السعودية زيادة بنسبة 53%. مصر شهدت تراجعاً بنسبة 67% لكنها بقيت ثالث أكبر وجهة عربية. المغرب حقق نمواً بنسبة 91%. - العراق واليمن سجلا تدفقات سلبية، مما يعكس خروج رؤوس الأموال. لم تُورد بيانات عن السودان وسورية لعامي 2024 و2025، لكن الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية بلغ 30.85 مليار دولار في السودان و10.74 مليارات دولار في سورية بنهاية 2025.

أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في يوليو/تموز 2026، تفاوتاً واسعاً في أداء الدول العربية خلال عام 2025، إذ سجلت السعودية والمغرب وفلسطين وجيبوتي زيادات قوية في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تراجعت التدفقات بصورة حادة في مصر والبحرين وموريتانيا.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، استقبلت الدول العربية التي توفرت عنها بيانات نحو 116.8 مليار دولار من صافي التدفقات خلال العام، مع استحواذ الإمارات والسعودية وحدهما على القسم الأكبر من الإجمالي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية وراء التراجع الحاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر والبحرين وموريتانيا؟ ما هي العوامل التي ساهمت في صدارة الإمارات والسعودية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بباقي الدول العربية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الإمارات

حافظت الإمارات على موقعها في صدارة الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتفع صافي التدفقات إلى 48.24 مليار دولار في 2025، مقابل 45.64 مليار دولار في 2024، بنمو يقارب 5.7%. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الدولة من 270.62 مليار دولار إلى 318.87 مليار دولار.

السعودية

حققت السعودية إحدى أكبر الزيادات العربية، إذ ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 32.63 مليار دولار، مقابل 21.34 مليار دولار في 2024، بنمو يقارب 53%. وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة إلى 293.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 260.63 مليار دولار في العام السابق.

مصر

تراجعت التدفقات إلى مصر من المستوى الاستثنائي المسجل في 2024، إذ بلغت 15.45 مليار دولار خلال 2025، مقابل 46.58 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض يقارب 67%. ورغم هذا التراجع، بقيت مصر ثالث أكبر وجهة عربية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام.

عُمان

ارتفع صافي التدفقات إلى سلطنة عُمان من 12.47 مليار دولار في 2024 إلى نحو 13.31 مليار دولار في 2025، مسجلاً نمواً بنحو 6.7%. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل السلطنة من 78.43 مليار دولار إلى نحو 91.74 مليار دولار.

المغرب

ضاعف المغرب تقريباً تدفقاته الاستثمارية خلال عام واحد، إذ ارتفعت من 1.75 مليار دولار في 2024 إلى 3.34 مليارات دولار في 2025، بنمو بلغ نحو 91%. كما زاد رصيد الاستثمار الأجنبي داخل البلاد إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 64.53 مليار دولار في العام السابق.

لبنان

ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان إلى 2.04 مليار دولار في 2025، مقابل 1.76 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 16%. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي داخل البلاد نحو 75.66 مليار دولار، مقارنة بـ73.62 مليار دولار في العام السابق.

الأردن

استقطب الأردن تدفقات بقيمة 2.02 مليار دولار في 2025، مقابل 1.62 مليار دولار خلال 2024، مسجلاً نمواً بنحو 25%. وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل المملكة إلى 46.08 مليار دولار، بعد أن بلغ 44.03 مليار دولار في العام السابق.

الجزائر

ارتفعت التدفقات إلى الجزائر من 1.30 مليار دولار في 2024 إلى 1.53 مليار دولار في 2025، بزيادة تقارب 18%. كما صعد رصيد الاستثمار الأجنبي داخل البلاد من 38.14 مليار دولار إلى نحو 39.67 مليار دولار.

تونس

بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى تونس 1.17 مليار دولار في 2025، مقابل 867 مليون دولار في 2024، بنمو يقارب 35%. وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد إلى 44.44 مليار دولار، مقارنة بنحو 40.83 مليار دولار في العام السابق.

الصومال

واصلت التدفقات إلى الصومال ارتفاعها مسجلة 834 مليون دولار في 2025، مقابل تقديرات بلغت 765 مليون دولار في 2024، بزيادة تقارب 9%. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل البلاد من نحو 6.41 مليارات دولار إلى 7.24 مليارات دولار.

ليبيا

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليبيا إلى نحو 828 مليون دولار في 2025، مقابل 697 مليون دولار في 2024، بنمو يقارب 19%. ويشير "أونكتاد" إلى أن رقم 2025 تقديري، فيما ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي إلى نحو 19.29 مليار دولار.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية (مليار دولار) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

البحرين

شهدت البحرين تراجعاً حاداً، إذ انخفض صافي التدفقات من 2.87 مليار دولار في 2024 إلى 821 مليون دولار في 2025، بانخفاض يقارب 71%. ومع ذلك، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل المملكة بصورة طفيفة من 46.34 مليار دولار إلى 47.16 مليار دولار.

موريتانيا

تراجعت التدفقات إلى موريتانيا إلى نحو 634 مليون دولار في 2025، مقابل 1.44 مليار دولار في 2024، بانخفاض يقارب 56%. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي داخل البلاد نحو 8.22 مليارات دولار، مقارنة بـ7.61 مليارات دولار في العام السابق، مع تصنيف رقم التدفقات ضمن التقديرات.

الكويت

انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الكويت من 614 مليون دولار في 2024 إلى نحو 497 مليون دولار في 2025، بتراجع يقارب 19%. وفي المقابل، ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد إلى نحو 17.52 مليار دولار، مقارنة بـ16.69 مليار دولار في العام السابق.

قطر

سجلت قطر تدفقات قدرها 460 مليون دولار خلال 2025، مقابل 474 مليون دولار في 2024، بانخفاض محدود بلغ نحو 3%. وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الدولة من نحو 27.60 مليار دولار إلى 30.63 مليار دولار.

فلسطين

ارتفع صافي التدفقات إلى فلسطين من 147 مليون دولار في 2024 إلى 443 مليون دولار في 2025، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف وبنمو يقارب 201%. كما زاد رصيد الاستثمار الأجنبي داخل فلسطين من 3.30 مليارات دولار إلى 3.77 مليارات دولار.

جيبوتي

تضاعفت التدفقات إلى جيبوتي، إذ ارتفعت من 68 مليون دولار في 2024 إلى نحو 149 مليون دولار في 2025، بنمو يقارب 119%. وصنف "أونكتاد" رقم 2025 ضمن التقديرات، فيما ظل الرصيد التراكمي محدوداً عند نحو 35 مليون دولار.

جزر القمر

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جزر القمر من نحو 7 ملايين دولار في 2024 إلى 9 ملايين دولار في 2025، بزيادة تقارب 29%. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل البلاد من 158 مليون دولار إلى نحو 167 مليون دولار.

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العراق

سجل العراق صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر سالباً بقيمة 7.62 مليارات دولار في 2025، مقابل 7.65 مليارات دولار بالسالب في 2024، ما يعني أن قيمة الأموال التي خرجت من الاستثمارات الأجنبية فاقت قيمة الاستثمارات الجديدة الداخلة إلى البلاد خلال العام، مع تحسن طفيف مقارنة بالعام السابق.

اليمن

سجل اليمن تدفقات استثمار أجنبي سالبة بنحو 5 ملايين دولار في 2025، مقابل 3 ملايين دولار بالسالب في 2024. ويعكس ذلك استمرار ضعف الاستثمارات الجديدة، مع خروج محدود لرؤوس الأموال، فيما تبقى الأرقام تقديرية بسبب صعوبة جمع البيانات.

السودان وسورية

لم يورد تقرير "أونكتاد" بيانات عن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السودان وسورية خلال عامي 2024 و2025. وكانت آخر بيانات التدفقات المتاحة للسودان قد سجلت نحو 548 مليون دولار في 2023.

وفي المقابل، أورد التقرير بيانات الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية القائمة، الذي بلغ نحو 30.85 مليار دولار في السودان و10.74 مليارات دولار في سورية بنهاية 2025، دون تغير عن مستوياته المسجلة في العام السابق.