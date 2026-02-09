خريطة إنتاج لتركيا... خطة استباقية تحسباً لزلزال كبير يهدّد إسطنبول

- إعادة توزيع الإنتاج الصناعي: بعد زلزال فبراير 2023، تسعى تركيا لنقل 40% من ناتجها الصناعي من منطقة مرمرة إلى ولايات أكثر أماناً لتقليل المخاطر الاقتصادية وتحقيق توزيع متوازن للتنمية. - تعزيز معايير السلامة الإنشائية: شددت الحكومة معايير السلامة في العقارات، مركزة على المباني المقاومة للزلازل وتسريع التحول الحضري، خاصة في منطقة مرمرة. - تحفيز الاستثمارات في المناطق الآمنة: تقدم الحكومة تسهيلات لنقل المنشآت الصناعية إلى مناطق آمنة، مثل الأراضي بأسعار تشجيعية وقروض ميسرة، لتعزيز البنية التحتية وربط الأناضول بالموانئ الجنوبية.

بعد خسائر زلزال فبراير/شباط 2023، الذي ضرب 11 ولاية في تركيا ووصفت وقتذاك بالمنكوبة، وأصاب شريان الإنتاج التركي، بدأت حكومة "العدالة والتنمية" تنفيذ خطة لإعادة توزيع ما يقارب 40% من ناتجها الصناعي المتركز في إقليم مرمرة عالي المخاطر الزلزالية، نحو ولايات أكثر أماناً زلزالياً، في أكبر إعادة تموضع صناعي منذ تأسيس الجمهورية التركية. ولم يُعرف بعد حجم كلفة هذه الخطوة الضخمة غير المعلنة وكيفية تمويلها، وما إذا كانت الحكومة هي من ستتحمل الكلفة كاملة، أم سيشاركها القطاع الخاص والصناعي والاستثماري.

وتلقت الحكومة التركية درساً قاسياً من تداعيات الزلزال الكبير، ما دفعها إلى إعادة توجيه السياسات العمرانية نحو تشديد معايير السلامة الإنشائية، وفرض الالتزام بالمواصفات المقاومة للزلازل في قطاع العقارات، عبر تسريع مشاريع التحول الحضري، وتدعيم أو هدم المباني القديمة المشيدة قبل عام 1999، في إطار تقليل الهشاشة العمرانية التي كشفتها الكارثة. وفي ظل تصاعد التقديرات العلمية حول احتمال وقوع زلزال كبير في إسطنبول، وما تمثله منطقة مرمرة، التي تضم إسطنبول وبورصة وكوجالي، من ثقل اقتصادي يولد قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بدأت تركيا مطلع العام الجاري تنفيذ خطة شاملة، كانت قد أطلقت ملامحها الأولية العام الماضي، تهدف إلى إعادة توزيع الخريطة الصناعية وتوزيع المنشآت الإنتاجية، من منطقة مرمرة التي تعتبر الثقل الإنتاجي بتركيا، إلى ولايات جنوب الأناضول الأكثر استقراراً وبعداً عن المخاطر الزلزالية العالية.

استراتيجية متعددة الأهداف

تكشف مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن خطة الحكومة لا تقتصر على إنشاء مناطق صناعية جديدة وسط الأناضول، بل إعداد دليل لمناطق ومدن صناعية بولايات بعيدة عن المخاطر، مستفيدة من الخريطة المحدثة لخط الصدع الزلزالي بتركيا، التي أعدتها إدارة الكوارث والطوارئ وهيئة الأبحاث الجيولوجية، التي قسمت الولايات إلى درجات من حيث الاقتراب أو الابتعاد عن الصدوع الزلزالية. وتضيف المصادر الخاصة أن الاستراتيجية الجديدة متعددة الأهداف، فبالإضافة إلى الأمن الاقتصادي وتقليل الآثار على الإنتاج والتصدير في حال أي زلزال، تسعى تركيا إلى توزيع التنمية بين المدن الكبرى (إسطنبول، إزمير، بورصة) ومدن وسط الأناضول، لأن توجيه الصناعة لتلك المدن سيقلل أيضاً من الضغط السكاني والاستنزاف بالمدن الكبرى، ويوجه الأنظار إلى المدن الصغيرة بعد توفير فرص العمل.

ونقلت مصادر إعلامية عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا أخيراً بدء العمل على خطة لنشر المنشآت الصناعية، التي تتركز خاصةً في مناطق مرمرة ذات المخاطر الزلزالية العالية، على نحوٍ أكثر توازناً وأماناً في الأناضول، بهدف منع الأضرار التي قد تلحق بقدرات الإنتاج واللوجستيات بعد زلزال كبير محتمل. وأعلن مسؤول بالوزارة عن بدء تحليلات مخاطر الزلازل المتعلقة بالمناطق الصناعية الكبيرة والمنشآت الموجودة في مدن مثل إسطنبول، وتكيرداغ، وبورصة، وباليكسير، وتشاناكالي، ويالوفا، وكوجالي، وسكاريا، ليجري وفق نتائج التحليل إعداد دليل يتعلق بتخطيط المناطق الصناعية الجديدة، وتقديم الدعم من وكالة تنمية وسط الأناضول للمشاريع التي تهدف إلى زيادة قدرة الإنتاج في مدن مثل قيصري، وسيفاس، ويوزغات.

تحفيز وإغراءات

وتعليقا على التحرك التركي، يقول مدير مركز الفكر للأبحاث بإسطنبول، باكير أتاجان، لـ"العربي الجديد" إن خطة إعادة توزيع المنشآت الصناعية ومراكز الإنتاج الكبرى بعيداً عن مناطق الكوارث المحتملة ضرورة ملحة وهدف تنموي، مبيناً أن الخطة التي تشرف عليها وزارة الصناعة بدأت منذ العام الماضي عبر تقييم المناطق الصناعية بالولايات الواقعة على صدع الزلزال، ومسح لأكثر من سبعين منطقة صناعية في ولايات منطقة مرمرة، بهدف معرفة مدى مقاومتها للزلزال ونقل غير المقاومة، أو تدعيم وتقوية المنشآت التي يصعب نقلها. وجرى تقسيم تركيا إلى خمس درجات حسب الخطورة، جاءت ضمن الأولى والثانية إسطنبول، إزمير، يالوفا وبورصة، وهي مركز الصناعة التركية.

وحول شكل الدعم والتسهيلات لنقل المنشآت إلى المناطق الجديدة الآمنة أو توجيه الاستثمارات فوراً للمدن الصناعية الجديدة بمناطق وولايات الدرجة الخامسة، يضيف أتاجان أن تجهيز المدن وإقامة ممرات تربط ولايات الأناضول بالموانئ جنوبي تركيا (مرسين وإسكندرون) هي مقدمات تتعلق بالبنية التحتية، يضاف لها تقديم الأراضي لإقامة المنشآت بأسعار تشجيعية، وتقديم قروض ميسرة مخصصة لمن ينقل منشأته للمدن الجديدة، إضافة إلى إعفاء صاحب المنشأة من حصته بتأمين العمالة بالتأمينات الاجتماعية لسنوات قد تصل إلى 15 سنة. ويختم الباحث التركي أن توزيع التنمية أفقياً بتركيا يضمن استدامة وتوزيع التنمية وانتعاش المدن الصغيرة، مبيناً أن أكثر الولايات المرشحة لنقل الصناعة هي التي تتمتع بتربة صلبة ومخاطر منخفضة، مثل قيصري، أماسيا، أكسراي وكيرشهير.

خسائر 2023

لم تزل خسائر زلزال قهرمان مرعش 2023، التي وصفت بكارثة القرن، موضع اختلاف، بحسب الجهات أو احتساب فوات المنفعة. ففي حين قدر البنك الدولي الخسائر بنحو 34.2 مليار دولار، ما يعادل 4% من الناتج الإجمالي التركي لعام 2021، قالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون إنّ إعادة البناء قد تكلف تركيا مبالغ تصل إلى 100 مليار دولار، وتحذف ما بين 1- 2% من النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد في العام الجاري 2023. لكن اتحاد الشركات والأعمال في تركيا قدر حجم الأضرار بـ84 مليار دولار، أو ما يعادل 10% من الناتج الإجمالي للبلاد.

لكن الخسائر في القوة العاملة، بحسب مصادر تركية، كلفت الاقتصاد التركي 2.9 مليار دولار، بعد أن طاول الزلزال 11 ولاية جنوبي البلاد كانت تساهم بنحو 9% من الناتج الإجمالي وتضم كبريات الصناعات الثقيلة التركية، كالصلب والصناعات التحويلية في ولايات عنتاب وإسكندرون وعثمانية. وبينت المصادر أن إنتاج الصلب الخام انخفض في منطقة الزلزال من متوسطات عالية إلى 227 ألف طن قبل أن يبدأ بالتعافي، وتضررت أكثر من 1500 منشأة صناعية مباشرةً، خاصة في قطاعات النسيج والأغذية والمنتجات الجلدية التي تشتهر بها ولاية غازي عنتاب. لذا؛ تسارع وزارة الصناعة والتكنولوجيا اليوم، ضمن خطتها الاستراتيجية، لنقل ثقل الصناعة من منطقة مرمرة إلى الولايات الأكثر أمناً واستقراراً، كي لا تعيد، في حال حدوث الزلزال الكبير، مآسي عام 2023.