ختام ديمدكس 2026 بتوقيع 70 صفقة قيمتها 5.62 مليارات دولار

اختُتمت اليوم الخميس فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026 بتوقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تتجاوز 18.5 مليار ريال قطري (نحو خمسة مليارات و620 مليون دولار تقريباً). وسجّلت النسخة التاسعة من ديمدكس التي أقيمت على مدى أربعة أيام، مشاركة أكثر من 200 شركة محلية ودولية، إلى جانب ثمانية أجنحة دولية كبرى، فيما بلغ عدد الوفود الرسمية رفيعة المستوى أكثر من 130 وفداً يمثلون 82 دولة.

وشهد المعرض إقبالاً واسعاً من الزوار، إذ تجاوز عددهم 32 ألف زائر، حضروا المعرض الرئيسي إلى جانب عرض السفن الحربية الدولية الزائرة في ميناء حمد. وعرض ديمدكس 2026 أحدث الابتكارات والتقنيات والتجهيزات الدفاعية في المجالات البحرية والبرية والجوية، إضافة إلى الأنظمة المساندة والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الأمن السيبراني، وأنظمة مكافحة القرصنة والذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C5ISR)، إلى جانب أنظمة التحكم عن بُعد والنظم غير المأهولة.

كما شهد الحدث انعقاد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، بالتعاون مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية. وعُقد المؤتمر تحت عنوان "الدبلوماسية الدفاعية وتحديات الأمن البحري"، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والقادة العسكريين، حيث ناقش عدداً من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في صياغة الحلول وتعزيز الأمن والاستقرار.

وشكّل المؤتمر منصة محورية لتبادل الرؤى حول التحديات البحرية، وأكّد على مكانة دولة قطر باعتبارها منصة موثوقة للدبلوماسية الدفاعية، والتزامها بدعم الحوار والتعاون وتعزيز الأمن الجماعي. وتجاوز ديمدكس كونه معرضاً متخصصاً، ليغدو منصة استراتيجية تساهم في دعم الاقتصاد القطري ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، في إطار رؤية دولة قطر لتعزيز استقلالية القرار الدفاعي وتكامل منظومتها الأمنية.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني عن سعادته للنجاح الذي حققته النسخة التاسعة من ديمدكس وما أفضت إليه من نتائج نوعية، وقال في تصريحات صحافية: "نحن سُعداء بالنجاح الذي حققته هذه النسخة على مختلف الأصعدة. فهذا الحدث الدولي الرائد يجسّد رؤية دولة قطر في ترسيخ منظومة متكاملة للتعاون الدفاعي، تقوم على الحوار المسؤول وتبادل المعرفة وبناء الشراكات الاستراتيجية".

وتابع أن ذلك يحدث "في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، باتت الشراكات متعددة الأطراف ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن المستدام. وقد شكّل ديمدكس منصة فاعلة جمعت صُنّاع القرار والقيادات العسكرية والخبراء وممثلي الصناعات الدفاعية، في إطار حوار معمّق يعكس أهمية التنسيق وتكامل الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بالممرات المائية، وحرية الملاحة، لما لها من تأثير مباشر على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وقال: "ندعو إلى مواصلة الجهود الجماعية لتحقيق أهدافنا المشتركة في توطيد أسس الأمن. ونتطلع إلى النسخة العاشرة في عام 2028، التي نعمل على أن تكون محطة أكثر تأثيراً في تعزيز الاستقرار، وترسيخ مكانة دولة قطر شريكاً دولياً موثوقاً".