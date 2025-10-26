خبير تركي: مزيد من الشركات الإسرائيلية ستتعرض للإفلاس

قال الخبير الاقتصادي التركي، يوسف كاتب أوغلو إن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل انعكس سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي وحمّله الخسائر، متوقعاً إفلاس مزيد من الشركات الإسرائيلية. وأضاف تعقيباً على ما نشرته وكالة الأناضول نقلاً عن مواقع إخبارية إسرائيلية عن إفلاس شركة إسرائيلية بسبب قطع العلاقات التجارية بين البلدين، أن "تركيا الدولة الوحيدة التي صعدت مع إسرائيل لهذا الحدّ بين جميع دول المنطقة".

وأكد أنّ "لقطع العلاقات والتبادل التركية مع دولة الاحتلال، آثار كثيرة ستتجلى تباعاً، بعد حالة الإفلاس الأخيرة، سواء على قطاع العقارات أو السياحة أو المنتجات الغذائية"، وأشار إلى أن "بدائل المنتجات التركية تكلف إسرائيل، مزيداً من الخسائر والأموال، بعيداً عن المواصفة وكفاءة الشركات التركية التي خسرتها إسرائيل، في حين أنّ بلاده تجد أسواقاً أخرى كالأسواق العربية"، مستشهداً بتوقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "24 اتفاقية اقتصادية مع الكويت وعمان وقطر الأسبوع الماضي".

وقطعت تركيا، في مايو/أيار العام الماضي، كامل العلاقات التجارية مع إسرائيل، مرحلةً ثانية، بعد إجراءات تقييد تصدير سلع ومنتجات، مثل حديد الإنشاءات، والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك. إضافة إلى جميع منتجات الصلب الطويلة والمسطحة، والأنابيب والفولاذية ومقاطع وأسلاك الألمنيوم. وتصاعدت الإجراءات التركية رداً على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل أن تصعّد الشهر الماضي، وتغلق المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي ومنع السفن من زيارة الموانئ.

وبحسب معهد الإحصاء التركي الرسمي، فقد بلغت قيمة التجارة مع إسرائيل عام 2023 نحو 6.8 مليارات دولار، منها 76% صادرات تركية، لكن الصادرات التركية إلى إسرائيل، بحسب المصدر نفسه، تراجعت سنوياً بنسبة 28% إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب على غزة. وتشكل السلع المصنعة، التي تشمل مواد البناء، العنصر الأكبر من تلك الصادرات، قبل أن تتراجع تباعاً بعد تقييد الصادرات التركية العام الماضي وتبلغ حدود صفرية بعد قطع كامل العلاقات.

وكشفت صحيفة كلكليست العبرية، وفق وكالة "الأناضول"، عن إفلاس شركة إسرائيلية تعمل في مجال الحديد والخردة بمدينة أسدود (جنوب)، إثر قرار تركيا حظر التجارة مع تل أبيب جراء حرب الإبادة الجماعية في غزة. وأشارت الصحيفة العبرية المختصّة بالشؤون الاقتصادية، أن شركة "شاؤول غوئيتا" الموجودة بمدينة أسدود جنوبي إسرائيل، أفلست وانهارت بسبب الحظر التجاري الذي فرضته أنقرة على تل أبيب بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ الشركة الإسرائيلية كانت تعتمد بنسبة 70% من مبيعاتها على التصدير إلى تركيا.

خسائر اقتصادية إسرائيلية متزايدة

وتزايدت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي وهجرة الاستثمارات، بعد حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبحسب موقع "نقابة الأخبار اليهودية JNS"، فإن إسرائيل تحتاج لسنوات لتعويض الخسائر، وبحسب الموقع ذاته في في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن بداية الحرب شهدت هجرة جماعية للعمال من قطاع التكنولوجيا المتقدمة واستمر الوضع وفقاً لهيئة الابتكار الإسرائيلية، التي أفادت بأن نمو القطاع لم يتوقف فحسب، بل إن عدداً مقلقاً من المهنيين المهرة يختارون مغادرة البلاد تماماً، وهو ما يسبب هجرة متزايدة للعقول تُهدّد قدرة إسرائيل التنافسية.

ومن بين الأضرار، وفقاً لتقرير نشرته وحدة الأبحاث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي، انهيار قطاع السياحة، من ذروة بلغت 4.9 ملايين زائر عام 2019، إلى نحو مليون زائر في 2024، وانخفضت رحلات الطيران الأجنبية القادمة إلى إسرائيل بنسبة 70% نتيجة تعليق شركات طيران عديدة رحلاتها إلى إسرائيل.

وأوقف العديد من شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات إلى تل أبيب بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وتجنّبت هذه الشركات المنطقة لفترات طويلة خلال العامين الماضيين بسبب إطلاق الصواريخ من حين لآخر من إيران واليمن، قبل أن تعلن شركات عدّة نيتها استئناف الرحلات بعد توقيع اتفاق وقف الحرب على غزة يوم 10 أكتوبر الجاري. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الحرب كلفت أكثر من 200 مليار شيكل (ما يزيد على 60 مليار دولار) من النفقات المباشرة، ستُضاف إليها مئات المليارات في السنوات القادمة لتغطية ميزانية الدفاع المتنامية وسداد الديون.