خام النفط برنت يختم 2025 بهبوط مع توقع 2026 أكثر ضغطاً

- شهدت أسواق النفط في 2025 تقلبات ملحوظة مع انخفاض سعر خام برنت إلى 68.8 دولاراً للبرميل، متأثراً بفائض المعروض وضعف الطلب، مما أثار تساؤلات حول مستقبل السوق في 2026 وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. - توقعات 2026 تشير إلى استمرار الضغط النزولي على الأسعار، حيث يتوقع خبراء أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 62.23 دولاراً للبرميل، مع استمرار فائض المعروض وتراجع الطلب، مما يعكس هشاشة السوق. - تباين التوقعات بين المؤسسات يعكس حالة عدم اليقين، حيث قد تؤدي العوامل الجيوسياسية أو تغيّرات الطلب إلى ارتفاعات غير متوقعة، بينما يبقى سيناريو الأسعار مفتوحاً بين مستويات معتدلة وفرص لارتفاعات مفاجئة.

شهدت أسواق النفط العالمية خلال عام 2025 تقلباً بارزاً في سعر خام برنت، المعتمد دولياً مؤشراً رئيسياً لأسعار النفط العالمية، إذ انخفضت الأسعار مقارنة بأداء السنة السابقة، وسط ضغوط من فائض المعروض وضعف الطلب النسبي، ما أثار تساؤلات حول وضع السوق في عام 2026. تأتي هذه التحولات في سياق استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي تحيط بالطلب العالمي على الطاقة.

فقد كان متوسط سعر خام برنت خلال عام 2024 أعلى بكثير، إذ ظل في مستويات حول 80 دولاراً للبرميل مع بعض الارتفاعات المؤقتة بفعل التوترات في الشرق الأوسط وقيود الإنتاج في بعض الفترات، لكن عام 2025 شهد تراجعاً واضحاً في الأسعار. ووفق بيانات السوق وأدلّة المؤسسات، بلغ متوسط سعر برنت حتى الآن في 2025 حوالي 68.8 دولاراً للبرميل، وهو أدنى من مستويات عام 2024، مع استمرار الإنتاج العالمي يواكب أو يتجاوز الطلب.

وجاء هذا الانخفاض في ظل زيادة إنتاج النفط العالمي من دول أوبك+ ومنتجين مستقلين ونمو المخزونات في العديد من الأسواق، ما وضع ضغطاً نزولياً على الأسعار رغم بعض الارتفاعات المؤقتة بسبب الأخبار الجيوسياسية. كما تأثرت الأسعار بعوامل اقتصادية أوسع تشمل تباطؤ الاقتصاد العالمي في بعض المناطق وضعف الطلب على الوقود.

أبرز توقعات النفط في 2026

ومع اقتراب عام 2026، تبدو توقعات أسعار خام برنت أقل تفاؤلاً مقارنة بالماضي، وتعكس مخاوف من فائض العرض وهشاشة الطلب. إذ توقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 62.23 دولاراً للبرميل في 2026، بانخفاض عن توقعات سابقة، فيما يتوقع باركليز بلوغ متوسط سعر برنت 65 دولاراً للبرميل مع استمرار فائض المعروض.

أما بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فتشير إلى توقعات بمتوسط نحو 54.9 دولاراً في 2026 انخفاضاً عن تقديرات سابقة، ما يعني ضغطاً نزولياً مستمراً على الأسعار. كذلك، يتوقع بعض البنوك الاستثمارية، مثل جيه بي مورغان، مستويات أقل في 2026 مع تراجع الطلب ووجود إمدادات وافرة، ما قد يدفع الأسعار نحو 58–60 دولاراً للبرميل ضمن سيناريوهات عديدة.

ويشير تباين التوقعات بين مختلف المؤسسات إلى وجود حالة من عدم اليقين في سوق النفط العالمية، حيث يرى بعض المحللين أن السوق ستظل تحت ضغط فائض الإمدادات ما لم تسحب أوبك+ سيولة كبيرة من السوق، بينما قد تدفع العوامل الجيوسياسية أو تغيّرات كبيرة في الطلب إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع.

وفي ضوء الأداء الضعيف لسعر خام برنت في عام 2025 مقارنة مع العام السابق، إلى جانب مجموعة التوقعات القريبة من مستويات 60–65 دولاراً للبرميل في 2026، يبدو أن السوق النفطية العالمية ستكون مرشحة لمواجهة مرحلة من التوازن الهش بين العرض والطلب.

وفي ظل استمرار متغيرات اقتصادية وجيوسياسية معقدة، يبقى سيناريو الأسعار في عام 2026 مفتوحاً بين مستويات معتدلة وفرص لارتفاعات مفاجئة في حال حدوث صدمات على جانب العرض أو تحسن ملحوظ في الطلب العالمي، خاصة مع تبني سياسات طاقة نظيفة قد تؤثر تدريجياً على الاستهلاك النفطي في السنوات القادمة.