- الاقتصاد المتنوع والقوي في خاليسكو: تساهم خاليسكو بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي المكسيكي، وتتميز بتنوع اقتصادي يشمل الخدمات والصناعة التحويلية والزراعة، مع تميز غوادالاخارا كمركز للتكنولوجيا، مما جعلها تُعرف بوادي السيليكون المكسيكي. بلغت صادراتها 42.5 مليار دولار في 2024. - التحديات الأمنية وتأثيرها على الاقتصاد: تواجه خاليسكو تحديات أمنية بسبب نشاط "كارتل خاليسكو الجيل الجديد"، مما يزيد تكاليف النقل والتأمين ويؤثر على أسعار السلع والخدمات، ويشكل تكلفة خفية على الاقتصاد. - الاستعدادات لكأس العالم 2026 وتأثيرها المحتمل: تستعد غوادالاخارا لاستضافة مباريات كأس العالم 2026، مما يتطلب استقرارًا أمنيًا لتعزيز جاذبية خاليسكو للاستثمار والخدمات، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والتحديات الأمنية.

في غرب المكسيك، تقف ولاية خاليسكو واجهة مزدوجة، من جهة اقتصاد كبير يضخ وظائف وصادرات، ومن جهة أخرى ساحة تُذكر كثيراً في أخبار تجارة المخدرات والعصابات.

في 22 فبراير/شباط 2026 عاد اسم الولاية إلى الواجهة بقوة بعد إعلان مقتل "إل منتشو" زعيم "كارتل خاليسكو الجيل الجديد" في عملية عسكرية داخل خاليسكو، وما تلا ذلك من ردات فعل عنيفة شملت حواجز وحرائق على طرقات وتعطيل الحركة في مناطق بينها "غوادالاخارا" و"بويرتو فالارتا".

خاليسكو ليست اقتصاداً هامشياً في المكسيك، إذ أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا المكسيكي (INEGI) أنه في 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولاية بالقيمة الثابتة 1.834.578 مليون بيزو (نحو 103.7 مليارات دولار). ومثّل هذا زيادة حقيقية بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الأنشطة الأولية بنسبة 1.0%، بينما ارتفعت الأنشطة الثانوية بنسبة 0.5%، وزادت الأنشطة الخدمية بنسبة 3.1%.

وعلى مستوى وزن الولاية داخل الاقتصاد الوطني، أظهرت نتائج المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا أن خاليسكو ساهمت بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في 2023، ما وضعها ضمن كتلة الولايات الأكثر تأثيراً في هيكل الاقتصاد المكسيكي.

وتأتي قوة خاليسكو من تنوع واضح، خدمات واسعة، وصناعة تحويلية مؤثرة، وزراعة حاضرة. وعندما نذكر خاليسكو اقتصادياً، يصعب تجاوز غوادالاخارا لأنها عاصمة الولاية وقلبها الحضري، وتُطرح كثيراً كوجهة للتكنولوجيا والتصنيع المتقدم، حتى وصفتها تغطيات دولية بأنها تسعى إلى ترسيخ موقعها مركزاً تكنولوجياً مكسيكياً، ووصفت بوادي السيليكون المكسيكي، لكونها على مر السنين، إحدى أهم مراكز صناعة الإلكترونيات العالمية. مع حضور صناعات إلكترونيات وسلاسل توريد مرتبطة بالسوق الأميركية.

في التجارة الخارجية، تبدو خاليسكو ولاية تصديرية بامتياز، ووفق منصة "داتا مكسيكو" (Data Mexico) التابعة لوزارة الاقتصاد المكسيكية، بلغت المبيعات الدولية لخاليسكو في 2024 نحو 42.5 مليار دولار بزيادة 16.9% عن العام السابق، وتصدرت سلع مثل الهواتف والسيارات ومعدات معالجة البيانات قائمة الصادرات.

وعلى الجهة الأخرى من الميزان، تشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن "المشتريات الدولية" لخاليسكو في 2024 بلغت 46.7 مليار دولار بزيادة 6.32% عن العام السابق، وتصدرت الدوائر المتكاملة الإلكترونية والهواتف وقطع الغيار الصناعية قائمة الواردات.

أما سوق العمل، فتذكر البيانات أن الولاية سجلت في الربع الأول 2025 معدل بطالة 1.69% تقريباً، وهو مؤشر على حيوية في التشغيل، لكنه لا يلغي نقاش جودة الوظائف والاقتصاد غير الرسمي في المكسيك عموماً.

لكن القصة لا تُروى كاملة دون الصفحة الأصعب، "الجريمة المنظمة" وتجارة المخدرات. خاليسكو تُعد معقلاً تاريخياً ومركز ثقل لـ"كارتل خاليسكو الجيل الجديد"، فمقتل "إل منتشو" فجّر موجات اضطراب عبر إغلاقات طرق وحرائق مركبات وقيود على الحركة وتعليق رحلات إلى مناطق متأثرة، وهي كلها تفاصيل تتحول اقتصادياً إلى تكلفة على النقل والسياحة وسلاسل الإمداد.

وأفادت صحيفة إل باييس الإسبانية أن سائقي الشاحنات المكسيكيين يلجؤون دوما إلى استراتيجيات مثل البحث عن طرق بديلة، وتجنب نقل بضائع معينة، والسفر نهاراً، وحماية أنفسهم بتأمين باهظ الثمن، وسط تصاعد العنف الذي يتعرض له السائقون وشحناتهم. وبالتالي، تُضاف أقساط التأمين وتكاليف الشحن والمراقبة عبر الأقمار الصناعية في الوقت الفعلي إلى أسعار البضائع، مما يؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين. إنه خطٌ غير مرئي، ولكنه يربط بين مشاكل الطرق السريعة وأسعار الطماطم أو الفلفل الحار.

وتشير الصحيفة إلى أن انعدام الأمن أصبح تكلفة خفية تُساهم في ارتفاع أسعار الشحن، ووفقاً لمتوسط ​​إحصاءات العديد من الجمعيات، مثل الغرفة الوطنية لنقل البضائع (كاناكار)، قد تصل نفقات الأمن إلى 10% من تكلفة الرحلة. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن النقل البري حيوي للاقتصاد المكسيكي.

ويبقى هناك موعد عالمي يزيد حساسية الصورة، كأس العالم 2026. فـ"غوادالاخارا" مُدرجة بوصفها مدينة مضيفة في المكسيك ضمن مواقع البطولة، كما اختارت الفيفا غوادالاخارا لاستضافة جزء من ملحق التأهل بين 23 و31 مارس/آذار 2026. إذ ستقام فيها مباراتان، مما يعني أن أي اهتزاز أمني كبير قد ينعكس على السمعة السياحية والاستعدادات اللوجستية، بينما الاستقرار يمنح الولاية فرصة لتسويق نفسها مركز استقبال واستثمار وخدمات خلال أشهر البطولة.

لهذا تبدو خاليسكو كأنها تمشي على خطين في وقت واحد، خط يجرها للأمام عبر الصناعة والصادرات والابتكار، وخط يشدها إلى الخلف كلما تمددت "اقتصادات الظل" المرتبطة بالمخدرات والعصابات. وبين الاثنين، يبقى السؤال الاقتصادي الأهم هو كيف تحافظ الولاية على جاذبيتها الاستثمارية، بينما تظل كلفة الأمن بنداً ثابتاً في ميزانيات الأعمال.