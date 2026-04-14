- رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لممثلي فلسطين لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بينما اعتذرت سلطنة عمان والكويت عن الحضور، ولم يتمكن العراق من المشاركة. - وسعت واشنطن قائمة الدول الممنوعة من دخول أراضيها لتشمل 20 دولة، منها السلطة الفلسطينية، مع حظر جزئي على 20 دولة أخرى، بينما سمحت لبعثات من دول محظورة أخرى مثل سورية واليمن بالمشاركة. - لم تقدم وزارة الخارجية الأميركية توضيحات حول منع بعض الدول من الحضور، وأحالت الاستفسارات إلى وزارة الخزانة، ولم يتم الرد على استفسارات حول مشاركة إيران.

رفضت الولايات المتحدة منح ممثلي فلسطين تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت فعاليتها أمس وتستمر حتى 18 إبريل/نيسان الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك حسبما أكدت عدة مصادر لـ"العربي الجديد"، بينما أكد مصدران أن وفد سلطنة عمان اعتذر عن عدم الحضور في هذه الدورة وحضر فقط ممثلو سفارتها في واشنطن، بينما أشار مصدر إلى أن دولتين أخريين عربيتين على الأقل لم تحضرا الاجتماعات هذا العام. كما كشف مصدر أن وفد الكويت اعتذر أيضاً عن عدم الحضور، فيما لم يتمكن العراق من الحضور.

وسبق أن أعلنت واشنطن في ديسمبر/كانون الأول، توسيع قائمة منع كامل مواطني 20 دولة من بينها السلطة الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلي حظر جزئي على 20 دولة أخرى، وذلك بعد تحديث قائمة سابقة مكونة من 12 دولة، لتمنع الولايات المتحدة جميع مواطني دول سورية والسودان وليبيا واليمن والصومال من دخول البلاد.

وسمحت واشنطن لبعثات عدة دول من الدول المحظور دخول مواطنيها، بالمشاركة في فعاليات صندوق النقد الدولي، مثل سورية واليمن، بينما منع مسؤولو بعثة فلسطين، كما سمح لمسؤولي عدد من الدول الأفريقية المحظور دخول مواطنيها الولايات المتحدة من بينها النيجر وعدد من الدول الأخرى.

"العربي الجديد" تواصل مع وزارة الخارجية الأميركية للاستفسار بشأن منع ممثلي بعض الدول من دخول البلاد لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلا أنها أحالتنا إلى وزارة الخزانة باعتبارها المختصة بتطبيق العقوبات على الأفراد. وسأل مراسل "العربي الجديد" وزارة الخزانة: هل مُنعت إيران من المشاركة في اجتماعات صندوق النقد؟ إلا أنه لم يتلق رداً، كما تواصل عبر البريد الإلكتروني مع مجموعة الـ24 في صندوق النقد الدولي التي تضم إيران ضمن عضويتها، غير أنه لم يتلق أي رد حتى هذه اللحظة.