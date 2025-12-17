حين تهتز المكاتب... الذكاء الاصطناعي يربك وظائف النخبة المتعلمة

- يشهد سوق العمل الأميركي تراجعًا في الأمان الوظيفي، مع ارتفاع البطالة إلى 4.6% وفقدان وظائف في قطاعات مثل المعلومات والأنشطة المالية، مما يثير قلق العاملين ذوي الياقات البيضاء. - يعاني حملة الشهادات الجامعية من صعوبة في العثور على وظائف جديدة، حيث انخفضت احتمالية إيجاد وظيفة خلال ثلاثة أشهر إلى 47%، مع تزايد إعلانات التسريح وتجميد التوظيف. - تزداد المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، حيث يمكن استبدال نصف العاملين ذوي الياقات البيضاء، مما يدفع العاملين للتمسك بوظائفهم الحالية كخيار أكثر أمانًا.

تحت وطأة الذكاء الاصطناعي وموجات التسريح، بات الأمان الوظيفي الذي تمتع به العاملون في المكاتب لعقود يبدو وكأنه يتآكل بسرعة. فتقرير الوظائف الأميركية الصادر أمس الثلاثاء، حمل، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، إشارة مقلقة جديدة في زمن تكثر فيه إعلانات الاستغناء عن الموظفين، ويتزايد فيه تحذير الرؤساء التنفيذيين من أن الذكاء الاصطناعي قادم ليحلّ مكان البشر.

فقد ارتفع معدل البطالة الإجمالي إلى 4.6%، فيما فقدت قطاعات تضم أعداداً كبيرة من العاملين ذوي الياقات البيضاء، مثل المعلومات والأنشطة المالية، وظائف خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وتُظهر بيانات وزارة العمل الأميركية أن التوظيف في العديد من الصناعات التي تعتمد على الموظفين ذوي التعليم العالي قد تباطأ هذا العام، بالتوازي مع ارتفاع تدريجي في معدل البطالة بين الحاصلين على شهادات جامعية. هذه المخاوف من سوق العمل تغذّي حالة تشاؤم واسعة حيال الاقتصاد، إذ يقترب مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغن من أدنى مستوياته التاريخية. وبعد نحو خمس سنوات من التضخم المستمر، لم يعد حتى أصحاب الشهادات الجامعية، الذين كانوا في السابق بمنأى عن القلق الاقتصادي، يشعرون بالحماية.

وقبل سنوات قليلة فقط، كان هؤلاء يحصلون على ترقيات وزيادات في الرواتب بسهولة. أما اليوم، فقد باتوا، حسب "وول ستريت جورنال"، يتمسكون بوظائفهم بكل ما أوتوا من قوة، وسط صدمة إعلانات التسريح الواسعة، وتسارع صعود الذكاء الاصطناعي، وسوق عمل قاسية لا ترحم العاطلين. ووفق بيانات صدرت في نوفمبر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يقدّر الأميركيون الحاصلون على درجة البكالوريوس أو شهادة أعلى احتمال فقدان وظائفهم خلال العام المقبل بنحو 15%، ارتفاعاً من 11% قبل ثلاث سنوات. والأكثر لفتاً أن هذه الفئة باتت ترى أن خطر فقدان الوظيفة أعلى لديها مقارنةً بمن هم أقل تعليماً، في انقلاب واضح على ما كان سائداً في الماضي.

ويمتد التشاؤم أيضاً إلى فرص العثور على عمل جديد. ففي الاستطلاع نفسه، قدّر العاملون من حملة الشهادات الجامعية احتمال إيجاد وظيفة خلال ثلاثة أشهر من فقدانهم لوظائفهم بـ47% فقط، مقارنة بـ60% قبل ثلاث سنوات.

ومن هؤلاء سارة راند، البالغة 42 عاماً، التي تختصر هذا القلق بقولها لمراسل "وول ستريت جورنال": "إنها لحظة من عدم اليقين الشديد". وفقدت راند عملها في مجال الاتصالات بجامعة شيكاغو في الربيع، تزامناً مع تسريح زوجها من شركة ناشئة في مجال الصحة الرقمية. كلاهما كان يتقاضى راتباً من ستة أرقام. وتتساءل: "إذا كنا لا نشعر بالاستقرار، وإذا كان الاقتصاد لا يعمل لمصلحتنا، فلمصلحة من يعمل إذن؟".

وتحاول راند اليوم بناء عمل استشاري خاص، لكنه لا يدرّ سوى ثلث دخلها السابق. وقد خفّضت هي وزوجها ساعات المربية التي تعتني بطفليهما، وأوقفا المساهمات التقاعدية، وتخلّصا من سيارتهما الثانية. وتقول إن سوق العمل تبدو مختلفة جذرياً عمّا كانت عليه في 2022، حين استقطبتها الجامعة بزيادة كبيرة في الراتب ومنصب أعلى. الطلبات التي تُقدَّم من دون توصية شخصية تبدو وكأنها تختفي في "ثقب أسود"، وحتى عندما تحصل على مقابلة، قد تمتد عملية التوظيف لأشهر. والأسوأ، كما تقول، أن كثيراً من الشركات باتت تطلب من الموظف أداء مهام أكثر بموارد أقل: "أرى وظائف تبدو وكأنها ثلاث وظائف مضغوطة في واحدة".

أما الإحساس السائد اليوم، فهو أن الحراك المهني أصبح أصعب بكثير. وتضيف راند: "كنت أنظر إلى تغيير الوظيفة على أنها فرصة للارتقاء. الآن سأكون محظوظة إذا تمكنت من البقاء في المستوى نفسه".

ورغم عدم وجود تعريف حكومي دقيق لمصطلح "ذوي الياقات البيضاء"، فإنه يشير عموماً إلى العاملين في المكاتب من أصحاب التعليم العالي. وعلى مدى عقود، كان التوظيف في الوظائف الإدارية والمهنية يتقدم بسرعة تفوق بقية الفئات. وبمقاييس عدة، لا يزال حملة الشهادات الجامعية في وضع جيد نسبياً: فمعدل البطالة لمن تبلغ أعمارهم 25 عاماً فأكثر ويحملون بكالوريوس أو أعلى يبلغ 2.9%، وهو مستوى منخفض تاريخياً، وإن كان أعلى من 2.5% قبل عام. كذلك فإنهم لا يزالون يحققون دخلاً يفوق بكثير دخل غير الجامعيين.

لكن كثيرين يشعرون بأن تحوّلاً بنيوياً يجري. فبعد جائحة كورونا مباشرة، عانت الشركات من نقص في الموظفين ذوي الياقات البيضاء، في محاولة لمواكبة الطلب المتزايد. أما في الأشهر الأخيرة، فقد أعلنت شركات مثل أمازون و(UPS) وتارغت خفض وظائف مكتبية. بعض الشركات بالغ في التوظيف ويصحّح المسار اليوم، فيما يجمّد آخرون التوظيف تحسباً لسياسات الرسوم الجمركية الجديدة وتقليصات التمويل.

التحذيرات من الذكاء الاصطناعي تزيد الصورة قتامة. فقد قال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، في وقت سابق من هذا العام إن التكنولوجيا قد "تحلّ حرفياً محل نصف جميع العاملين ذوي الياقات البيضاء في الولايات المتحدة". ووفق بيانات "إنديد"، فإن فرص العمل في بعض القطاعات المكتبية لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة بكثير: وظائف تطوير البرمجيات عند 68% من مستوى فبراير/ شباط 2020، ووظائف التسويق عند 81%. في المقابل، صمد التوظيف في الرعاية الصحية بشكل أفضل، حيث يصعب استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي.

وتنقل "وول ستريت جورنال" عن الخبير الاقتصادي في شؤون العمل والزميل البارز في معهد "بيرنينغ غلاس"، غاي برغر، قوله: "مخاوفهم مفهومة تماماً في ظل كل ما نراه في الأخبار. فأنت تعلم أنه إذا فقدت وظيفتك، فقد يستغرق البحث عن عمل وقتاً طويلاً".

وقد تنقّل جيمس رايت، 32 عاماً، بين وظائف مالية في شركات غذائية كبرى خلال 2022 و2023. واليوم، يفضّل البقاء في مكانه بعد إعلان شركته وغيرها عن تسريحات وخفض نفقات. ويقول من "غراند رابيدز" في ميشيغن: "الاستقرار يبدو الخيار الأكثر أماناً". ورغم أنه وجد أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة حتى الآن، فإنه لا يخفي قلقه: "إذا استمر التطور بهذه الوتيرة، فقد تختفي وظائف كثيرة، وربما وظيفتي أيضاً".

وحتى العاملون في القطاع الحكومي، الذين طالما تمتعوا بأمان وظيفي، يواجهون واقعاً جديداً. فقد أظهر تقرير الثلاثاء تراجع التوظيف في الحكومة الفدرالية بمقدار 6 آلاف وظيفة في نوفمبر، بعد خسارة ضخمة بلغت 162 ألف وظيفة في أكتوبر. ومع توقف الرواتب عن بعض من قبلوا عروض الاستقالة المؤجلة، يسعى كثيرون الآن لإيجاد عمل، فيما يستهلك المسرّحون من القطاع الخاص تعويضات نهاية الخدمة.