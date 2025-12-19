حيلة صينية تُنعش رقائق الذكاء… وأميركا تفتح تحقيقاً

- لجأت الصين إلى تحديثات غير مباشرة لمعدات الطباعة العميقة وخدمات هندسية في الموقع لتجاوز القيود الأميركية على تصنيع الرقائق الإلكترونية، مما يساهم في زيادة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي والهواتف المتقدمة. - قامت مصانع أشباه الموصلات الصينية بتحسين أداء آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة بطرق تتجاوز ضوابط التصدير، مما مكّنها من زيادة إنتاج الرقائق رغم القيود. - تُمنع شركة "إيه أس أم أل" من تزويد الصين بأحدث المعدات، مما يدفع المصانع الصينية للاعتماد على تقنيات قديمة، ومع ذلك تمكنت شركات مثل "سميك" و"هواوي" من تعزيز إنتاجها.

لجأت الصين إلى حيلة تتجاوز بها ضوابط لتصنيع الرقائق الإلكترونية أمام القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية، عبر تحديثات غير مباشرة لمعدات الطباعة العميقة ومكوّناتها وخدمات هندسية تُنفذ في الموقع، ما يرفع إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي والهواتف المتقدمة ويضع واشنطن أمام تحقيقات وتشديدات جديدة.

وقام مصنّعو أشباه الموصلات الصينيون بتحديث معدات تصنيع الرقائق المتقدمة لديهم بطرق تتجاوز ضوابط التصدير العالمية، في سعيهم لمنافسة الولايات المتحدة في تطوير الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وسائل إعلام أميركية اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة أن مصانع التصنيع الصينية التي تنتج رقائق الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي المتقدمة قامت بتحسين أداء آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة المتطورة التي تصنعها شركة "إيه أس أم أل" وهي شركة هولندية رائدة عالمياً في تطوير وتصنيع آلات الطباعة الحجرية القديمة.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن مكتب الصناعة والأمن الأميركي يتجه للتحقيق في الدعم الذي تقدمه شركة "إيه أس أم أل" لعملائها الصينيين، وكان يستعد لتشديد القواعد لمنعها من تقديم بعض خدمات الدعم المسموح بها بموجب القواعد الحالية. وأشارت الصحيفة إلى المكتب قد يلجأ إلى تغيير القواعد بعد أن أشارت إدارة ترامب إلى هدنة في حربها التجارية مع بكين.

قيود أميركية

وسعت الولايات المتحدة إلى فرض قيود لمنع الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة، في حين مارست ضغوطاً على حكومات هولندا وكوريا الجنوبية واليابان لتشديد ضوابط المبيعات لديها. ويهدف هذا الجهد الذي تقوده الولايات المتحدة إلى دفع الشركات في جميع أنحاء سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية إلى تقليص أعمالها مع العملاء الصينيين. وبموجب هذا النظام التنظيمي، يُسمح لشركة "إيه أم أس أل" بتقديم الدعم الهندسي للعملاء الصينيين لصيانة معداتهم الحالية.

لكن الشركة الهولندية ممنوعة من تقديم خدمات الصيانة والتحديثات لتقنية "التراكب" (تطابق طبقتين أو أكثر من طبقات الرقاقة فوق بعضهما)، أو دقة تحديد المواقع في أجهزة الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، أو إجراء أي تغييرات تُحسّن "الإنتاجية" أو سرعة الأجهزة بنسبة تتجاوز 1%.

ونقلت وسائل إعلام أميركية أن مصانع أشباه الموصلات المحلية تستورد المكونات من الخارج وتشحنها إلى الصين، وأضافوا أن شركات خارجية تُقدّم خدمات هندسية في الموقع لتحديث أجهزة الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية العميقة الموجودة.

وقد مكّنت ترقيات المكونات مصانع أشباه الموصلات من التخفيف من بعض هذه القيود وزيادة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية المتقدمة، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

وقالت شركة "إيه أم أس أل" إنها "تلتزم التزاماً تامّاً بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، وتعمل الشركة ضمن هذه الأطر القانونية بدقة، ولا تدعم ترقيات الأنظمة التي تسمح للعملاء بتحسين مستويات الأداء بما يتجاوز ما يسمح به القانون". كما تمنع ضوابط التصدير شركة "إيه أم أس أل" من تزويد الصين بأجهزة الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة الأكثر تطوراً.

وقد دفع ذلك مصانع أشباه الموصلات الصينية إلى استخدام تقنيات مثل التعريض المتعدد للأشعة فوق البنفسجية العميقة وهي عملية تُعرف باسم "النقش المتعدد" لإنتاج رقائق متطورة، لكن هذه الطريقة تتطلب فترات تشغيل أطول للآلات، مما يزيد تكاليف الإنتاج ويقلل من "الإنتاجية" أي نسبة الرقائق الوظيفية.

ضوابط التصدير

وتمنع ضوابط التصدير الأميركية والهولندية شركة "إيه أس أم أل" من تزويد الصين بأحدث آلات الأشعة فوق البنفسجية العميقة، مما يضطر العديد من المصانع الصينية إلى الاعتماد على معدات قديمة، لا سيما نظام (Twinscan NXT:1980i) لتصنيع رقائق "النانومتر" السبع اللازمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، أي الأجيال المتعاقبة من الرقائق.