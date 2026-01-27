حوادث القطارات في إسبانيا تعيد فتح ملف السكك الحديدية

- الحادث المروّع في إسبانيا الذي أودى بحياة 46 شخصاً يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالتوسّع السريع في شبكات القطارات فائقة السرعة دون استثمار كافٍ في صيانة البنية التحتية، مما يضع ضغطاً متزايداً على الشبكة. - إسبانيا، رغم ريادتها في استثمار القطارات فائقة السرعة، تواجه تحديات في الحفاظ على السلامة بسبب الاستهلاك المتراكم، مع تسجيل أكثر من ألف حادث منذ 2006، مما يستدعي استثمارات أعلى في الصيانة. - على المستوى الأوروبي، يشكل القطار جزءاً أساسياً من السياسات الاقتصادية والبيئية، لكن البنية التحتية تواجه تحديات بسبب الضغط المستمر وارتفاع تكاليف الصيانة، مما يضع الصيانة في قلب النقاشات الاقتصادية.

أعاد الحادث المروّع الذي أودى بحياة 46 شخصاً على أحد خطوط القطارات فائقة السرعة في جنوب إسبانيا طرح أسئلة تلامس جوهر النقاش الدائر في أوروبا حول كلفة التوسّع السريع في النقل الحديدي، إذا لم يرافقه استثمار كافٍ في صيانة البنية التحتية. ففي قارة تراهن على القطار بوصفه عماد الانتقال البيئي والبديل عن الطيران والسيارات، تبرز الحوادث الأخيرة بوصفها إشارة إنذار تتعلق بحدود التحمل الفعلية للشبكات القائمة.

ولا يمكن قراءة حوادث القطارات الإسبانية الأخيرة بمعزل زمني أو سياقي عن محيطها الأوروبي، فمنذ سنوات، تشهد دول أوروبية عدّة نقاشاً متصاعداً حول شيخوخة أجزاء واسعة من شبكات السكك الحديدية، في وقت يتزايد فيه عدد الرحلات والركاب بوتيرة غير مسبوقة. وبينما تختلف مستويات المخاطر من بلد إلى آخر، فإن العامل المشترك يتمثل في الضغط المتنامي على البنية التحتية.

وتُعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية استثماراً في القطارات فائقة السرعة، وقد جعلت من هذه الشبكة أحد رموز تحديثها الاقتصادي. مع ذلك، تكشف الأرقام الرسمية وجهاً آخر. فمنذ عام 2006، سُجّل أكثر من ألف حادث قطار في البلاد، بينها نحو 180 حالة خروج عن السكة الحديدية. وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، تجاوز عدد ضحايا الحوادث الحديدية 500 شخص، ما يضع حادث آدموث (في محافظة قرطبة) ضمن أكثر الكوارث دموية في تاريخ السكك الإسبانية.

ويرى رئيس لجنة البنى التحتية في معهد الهندسة الإسباني شيما بيريث ريفينغا أنّ هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن النظام الحديدي الإسباني غير آمن، يقول في حديث هاتفي مع "العربي الجديد" إنّ "الصيانة موجودة ومخطط لها، لكن الاستهلاك المتراكم للشبكة، مع تزايد عدد الرحلات، يتطلب استثماراً أعلى للحفاظ على مستوى السلامة". بدوره، يذهب خبير تنظيم النقل الحديدي في جامعة التعليم عن بعد خوان خوسيه مونتيرو، في الاتجاه نفسه، مشيراً إلى أن الضغط المتزايد على الخطوط الرئيسية بات يفرض تحدياً اقتصادياً يتمثل في موازنة التوسّع مع القدرة الفعلية للبنية التحتية على التحمل.

القطارات تفاقم الأعباء في أوروبا

على المستوى الأوروبي، بات القطار في صلب السياسات الاقتصادية والبيئية. فقد دفعت خطط خفض الانبعاثات، وارتفاع أسعار الطاقة، والازدحام الجوي، ملايين الأوروبيين إلى العودة إلى السكك الحديدية، سواء في الرحلات الداخلية أو العابرة للحدود. وقد انعكس هذا التحوّل في أرقام الاستخدام، ففي دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا، ارتفع عدد المسافرين بالقطار خلال العقد الأخير بنسب لافتة، فيما ازدادت كثافة الحركة على الخطوط الرئيسية.

غير أنّ هذا النجاح صاحبته تحذيرات متكرّرة من خبراء النقل من أن البنية التحتية، في كثير من الدول، لم تُصمَّم لتحمل هذا المستوى من الضغط المستمر من دون رفع موازٍ للإنفاق على الصيانة. وتشير بيانات أوروبية إلى تسجيل آلاف حالات كسر القضبان سنوياً في شبكات القارة، معظمها يُكتشف مبكراً، لكنها تكشف عن تآكل تدريجي في أصول حيوية. وهو الأمر الذي يضع مسألة الصيانة في قلب النقاشات الاقتصادية على المستوى الأوروبي.

ويقدّر مختصون أن كلفة صيانة الكيلومتر الواحد من خطوط السرعة العالية تصل إلى نحو 120 ألف يورو سنوياً، وهو رقم ارتفع بفعل التضخم وغلاء المواد الأساسية. ومع أن الإنفاق على الصيانة زاد خلال السنوات الأخيرة، فإن خبراء يرون أنه لم يرتفع بالوتيرة نفسها التي ارتفع بها الاستخدام. وفي هذا السياق، يحذّر مهندسو بنية تحتية من أن نقاط الضعف غالباً ما تظهر في مناطق اللحام، إذ يمكن لأي خلل في التنفيذ أو اختلاف في خصائص المواد أن يؤدي إلى تشققات دقيقة تتفاقم مع تغيّر درجات الحرارة والضغط المتكرر، وهي مشاكل معروفة في الشبكات الأوروبية عموماً، لا في إسبانيا وحدها.

وتُظهر تقارير لجان التحقيق في حوادث السكك الحديدية أن تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين السلامة يسير ببطء في عدد من الحالات. وفي بعض السنوات، لم يُنفذ سوى جزء محدود من الإجراءات المقترحة، ما يعكس فجوة بين المعرفة التقنية والقرار التنفيذي. هذه الفجوة، بحسب خبراء اقتصاد النقل، ليست تقنية فحسب، بل مالية أيضاً. فالتأخير في الاستثمار الوقائي قد يوفّر نفقات قصيرة الأجل، لكنه يضاعف الكلفة لاحقاً عند وقوع حوادث، سواء عبر الخسائر البشرية أو تعطّل الخدمات أو التعويضات وإعادة التأهيل.