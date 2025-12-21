اختُتمت الحملة المجتمعية التي أطلقت في محافظة حلب شماليّ سورية باسم "حلب ستّ الكل"، مساء أمس السبت، محققة حصيلة تبرعات قياسية تجاوزت 426 مليون دولار خلال ثلاثة أيام، خُصصت لدعم مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز القطاعات الخدمية. وسجلت الحملة في يومها الأول تبرعات بلغت 150 مليون دولار، لترتفع في اليوم الثاني إلى 271 مليون دولار، قبل أن تصل في اليوم الثالث والأخير إلى أكثر من 426 مليون دولار، بمشاركة من أبناء حلب داخل سورية وخارجها، إضافة إلى مساهمات رجال الأعمال والمؤسسات الأهلية والمنظمات المجتمعية.

وشهدت فعاليات الحملة مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع عبر اتصال هاتفي، أكد فيه مكانة حلب "كقلب نابض للدولة ومحور أساسي في مسار التعافي وإعادة البناء". وسجلت أبرز التبرعات من رجل الأعمال الإماراتي من أصل سوري عبد القادر سنكري بقيمة 40 مليون دولار، تلاه تبرع مجموعة باكير القابضة بمبلغ 35 مليون دولار.

وقال المدير التنفيذي للحملة عبد الرحمن أبو صالح، للوكالة السورية للأنباء "سانا"، إن حملة "حلب ستّ الكل" واجهت منذ انطلاقتها تحديات تنظيمية ولوجستية عدة، تتعلق بالمكان والتجهيزات والبروتوكولات، إضافة إلى السعي لتحقيق أعلى حصيلة ممكنة من التبرعات، مؤكداً أنه "جرى تجاوز هذه الصعوبات وتأمين موقع ملائم ساهم في إنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها".

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لسلسلة من الحملات المجتمعية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، من بينها "لعيونك يا حلب" و"المليون غرسة"، و"منوّرة حلب"، إلى جانب خطة شاملة لتأهيل الطرقات خلال عام 2026. ويأمل أهالي الأحياء الشرقية في حلب أن تسهم الحملة في تحسين واقع الخدمات الأساسية، ومواجهة آثار الدمار الذي خلّفه النظام السابق، بما يعزز صمودهم ويعيد الأمل إلى حياتهم اليومية.

كذلك تأتي حملة "حلب ستّ الكل" ضمن سياق وطني أوسع، شهد إطلاق حملات مشابهة في عدد من المحافظات السورية، أبرزها "فداء لحماة" التي جمعت 210 ملايين دولار، و"الوفاء لإدلب" بـ208 ملايين دولار، و"ريفنا بيستاهل" في ريف دمشق بـ73 مليون دولار، في إطار تكامل الجهود المجتمعية لإعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي.