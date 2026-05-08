- حملة ترامب ضد شركات الطاقة الشمسية المرتبطة بالصين تعرقل نمو صناعة الألواح الشمسية في الولايات المتحدة، مما يهدد أكثر من ثلث القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية ويزيد الاعتماد على الواردات الصينية. - السياسات تهدف لمنع الشركات الصينية من دخول السوق الأميركية وتقليص الدعم للطاقة الخضراء، لكن الخبراء يحذرون من نتائج عكسية مثل تهديد نمو الوظائف وزيادة تكاليف الطاقة. - التشريع المدعوم من ترامب يفرض قيوداً على ملكية الشركات الصينية، مما يثير تساؤلات حول الأهلية للدعم الحكومي، وسط دعوات لضمان المنافسة العادلة.

تؤدي حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّ شركات الطاقة الشمسية المرتبطة بالصين إلى تعطيل طفرة بناء المصانع في الولايات المتحدة، بعدما أوقفت كبرى شركات الطاقة الشمسية والبنوك وشركات التأمين التعامل مع ما لا يقل عن ستة مصانع أميركية حديثة للألواح الشمسية، بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت روابطها بالصين قد تحرمها من الحصول على دعم الطاقة النظيفة، بحسب مسؤولين في القطاع ووثائق اطلعت عليها وكالة رويترز. ويهدّد هذا التحول، المدفوع بسياسات جديدة لإدارة ترامب، أكثر من ثلث القدرة الإنتاجية الأميركية للطاقة الشمسية في مصانع شيدتها في الأصل شركات صينية.

وتتوافق هذه التداعيات مع جهود ترامب الأوسع لمنع الشركات الصينية من دخول السوق الأميركية وتقليص الدعم الحكومي للطاقة الخضراء، إلّا أن خبراء في القطاع يرون أن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية، من خلال تهديد نمو الوظائف الصناعية وإنتاج الكهرباء، في وقت ترتفع فيه فواتير الطاقة ويزداد الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتبرز التأثيرات الواسعة المحتملة على الصناعة الأميركية مدى صعوبة فك الارتباط مع الهيمنة الصينية على قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، وهي هيمنة عزّزتها الإعانات الحكومية الصينية الضخمة، كما تخلق السياسة الصناعية الصينية معضلة للجهات التنظيمية الأميركية، التي ترغب في إقصاء الشركات الصينية من دون الإضرار بمصنّعي الطاقة الشمسية الأميركيين الذين يعتمدون على المعدات والتكنولوجيا الصينية لإنتاج منتجات تنافسية ومنخفضة الكلفة.

ويقول مسؤولون تنفيذيون أميركيون إنّه من دون نمو قوي في التصنيع المحلي للطاقة الشمسية، لن يكون أمام الولايات المتحدة خيارات كثيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجدّدة سوى استيراد الألواح المصنعة في الصين، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتعود حالة الغموض الجديدة في استثمارات الطاقة الشمسية الأميركية إلى بنود واردة في مشروع القانون الذي دعمه ترامب والمعروف باسم "مشروع القانون الجميل الكبير"، والذي أقره الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في عام 2025.

وقلص القانون الدعم المخصص للطاقة النظيفة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، كما فرض قيوداً على بعض الدول الأجنبية، بما فيها الصين، للحصول على ما تبقى من هذا الدعم. ولم تصدر وزارة الخزانة الأميركية بعد توجيهات كاملة بشأن كيفية تطبيق القانون، فيما رفض متحدث باسم الوزارة تحديد موعد لنشر هذه التوجيهات.

ويريد ترامب توسيع شبكة الكهرباء الأميركية بسرعة لتلبية احتياجات مراكز البيانات الأميركية، لكن خبراء الطاقة يقولون إن مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بأنظمة التخزين بالبطاريات تمثل أسرع وسيلة لزيادة إنتاج الكهرباء، لأنها أسهل في البناء مقارنة بمحطات الغاز أو الفحم أو الطاقة النووية. وكان ترامب قد وصف الطاقة المتجددة سابقاً بأنها غير موثوقة ومكلفة، واعتمد سياسات تدعم التوسع في مصادر الطاقة الأحفورية. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

من جهتها، انتقدت السفارة الصينية في واشنطن القيود الأميركية ووصفتها بأنها تمييزية، مؤكّدة أن بكين ستدافع عن مصالح شركاتها. وتسيطر الصين على نحو 80% من تصنيع معدات الطاقة الشمسية عالمياً، بحسب شركة "وود ماكنزي". وكانت شركات صينية، من بينها "لونغي" و"ترينا"، من أوائل الشركات التي سارعت إلى بناء وتشغيل مصانع في الولايات المتحدة بعد قانون المناخ الذي أقره بايدن عام 2022، والذي منح ائتمانات ضريبية لمصانع الطاقة النظيفة.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت شركات تصنيع معدات الطاقة الشمسية استثمارات تقارب 43 مليار دولار، تدعم نحو 48 ألف وظيفة متوقعة، وفقاً لجمعية صناعات الطاقة الشمسية الأميركية. وبات التصنيع المحلي متماشياً مع الطلب الأميركي على الألواح الشمسية، ما ألغى الحاجة إلى استيرادها. لكن هذا الوضع قد يتغيّر إذا أصبحت نسبة كبيرة من المصانع الأميركية المتأثرة بالغموض التنظيمي غير قادرة على المنافسة.

ويقيد التشريع المدعوم من ترامب ملكية الشركات الصينية في المصانع الساعية إلى الحصول على الدعم الفيدرالي بنسبة لا تتجاوز 25%، كما يفرض شروطاً على مصادر التوريد، ويحظر "السيطرة الفعلية" للشركات الصينية. وتؤكد الشركات أن هذه الإعانات، التي تشمل ائتمانات ضريبية لتصنيع وتركيب معدات الطاقة الشمسية، ضرورية للحفاظ على قدرتها التنافسية. وسعت الشركات الصينية إلى الامتثال عبر بيع حصص من المصانع أو إعادة هيكلتها، لكنّها أبقت في معظم الحالات على روابط مالية مع مصانعها الأميركية، سواء عبر تقاسم الأرباح أو اتفاقيات التوريد، وفق مراجعة أجرتها رويترز لإفصاحات الشركات.

ويثير ذلك تساؤلات داخل القطاع بشأن ما إذا كانت هذه الروابط المتبقية ستحرم المصانع من الحصول على الدعم الحكومي للطاقة النظيفة. وفي ظل غياب توجيهات واضحة من وزارة الخزانة، بدأت شركات تركيب، مثل "سان رن"، تجنب هذه المصانع، بينما علقت البنوك وشركات التأمين التمويل والتغطية المرتبطة بها. وفي يناير/كانون الثاني، وزعت شركة "سان رن" قائمة مختصرة بالموردين المعتمدين على شركائها في التركيب، تضمنت فقط شركات غير صينية، مثل "كيو سيلز" و"آر إي سي" و"سيلفاب" و"إلين". وكانت القائمة تضم سابقاً شركات مرتبطة بالصين، مثل "كنديان سولار" و"جيه إيه سولار" و"جينكو" و"لونغي" و"ترينا".

وفي الوقت نفسه، قلصت بنوك مثل "مورغان ستانلي" و"جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" تمويلها لبعض مشاريع الطاقة الشمسية، بسبب مخاوف من أن تؤدي تفسيرات مستقبلية من وزارة الخزانة إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية بأثر رجعي، وفق ثلاثة أشخاص مطلعين على الصفقات. ورفضت البنوك التعليق، واتخذت شركات التأمين موقفاً أكثر تشدداً، إذ رفضت توفير تغطية ضد مخاطر حرمان الشركات من الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة، بحسب أنطوني جويس، المتخصص في تأمين الضرائب لدى شركة "مارش".

وقال بيتر هندرسون، المسؤول في شركة "بيكر تيلي" للمحاسبة، إنّ "الشركات الأفضل وضعاً حالياً هي بالتأكيد تلك التي لا تملك روابط ملكية واضحة مع دول مثيرة للقلق"، مشيراً إلى أنّ التوجيهات المنتظرة من وزارة الخزانة ستكون حاسمة. ودعت مجموعة "مصنّعو الطاقة الشمسية من أجل أميركا"، التي تمثل شركات غير صينية تمتلك مصانع في الولايات المتحدة، من بينها "فيرست سولار" و"كيو سيلز"، وزارة الخزانة إلى اتخاذ موقف صارم.

ويكمن جوهر المشكلة التي تدفع الشركات إلى الابتعاد عن هذه المصانع في استمرار الروابط بين الشركات الصينية ومصانعها الأميركية، بدلاً من قطع العلاقة بالكامل. وتشكل المصانع التي بنتها أو شغلتها شركات مرتبطة بالصين ما لا يقل عن 25 غيغاواط من أصل نحو 66 غيغاواط من القدرة التشغيلية الأميركية لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية، وقالت إليسا بيرس، المحللة في شركة "وود ماكنزي": "عدد قليل جداً من الشركات الصينية يفصل نفسه بالكامل عن مصانعه الأميركية".

