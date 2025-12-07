حمد الخاطر رئيساً تنفيذياً للخطوط الجوية القطرية خلفاً للمير

- أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعيين حمد الخاطر رئيساً تنفيذياً جديداً خلفاً لبدر محمد المير، الذي تولى المنصب في أكتوبر 2023 بعد تقاعد أكبر الباكر. الخاطر كان مسؤولاً عن العمليات في مطار حمد الدولي وقطر للطاقة. - الخطوط الجوية القطرية تواصل تعزيز مكانتها العالمية، حيث فازت بجوائز مرموقة مثل "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل درجة رجال أعمال"، وتسيّر رحلات إلى أكثر من 170 وجهة عبر مطار حمد الدولي. - أعلنت القطرية بيع حصتها في "كاثي باسيفيك" مقابل 896 مليون دولار، منهيةً علاقة استمرت ثماني سنوات، وتخضع الصفقة لموافقة المساهمين.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأحد تعيين حمد الخاطر رئيساً تنفيذياً اعتباراً من اليوم ليخلف بذلك بدر محمد المير، الذي عين في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 خلفاً لأكبر الباكر الذي تنحى عن رئاسة "القطرية" بعد قيادة إدارتها لأكثر من ربع قرن.

وشغل الخاطر من قبل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، كما شغل مناصب أخرى في شركة قطر للطاقة. وشغل المير المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفاً لأكبر الباكر، أحد أبرز قادة القطاع، إثر تقاعده بعد إدارته للمجموعة على مدى ثلاثة عقود تقريباً.

ووفقا لبيان القطرية فقد كان حمد الخاطر خلال منصبه في مطار حمد الدولي، مسؤولاً عن ضمان سلامة وموثوقية عمليات المطار، وقيادة توجهاته الاستراتيجية، وتحقيق التميز التشغيلي، وتوسيع بنيته التحتية، والتحسين المستمر لتجربة المسافرين. ونقلت الشركة في بيان عن سعد بن شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية قوله "تقدم الخطوط الجوية القطرية خالص التقدير للمهندس بدر محمد المير على خدمته. ونرحب بالسيد حمد علي الخاطر، ونتطلع إلى البناء على الأسس القوية والشبكة العالمية الواسعة للخطوط الجوية القطرية، والتي ترتكز على فريق العمل المتميز داخل قطر وخارجها".

وتابع قائلاً في البيان "من خلال هذا التحول في قيادة الشركة، تؤكد الخطوط الجوية القطرية مجددا التزامها بتقديم تجارب عالمية المستوى وأكثر موثوقية وابتكاراً للمسافرين حول العالم". والخطوط الجوية القطرية حائزة العديد من الجوائز العالمية، وفازت بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس".

كما نالت الناقلة القطرية جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وأفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم". وبوصفها شركة الطيران الرائدة في المنطقة، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضا بجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للمرة 13. وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختارته شركة سكاي تراكس أفضلَ مطارٍ في الشرق الأوسط للمرة 11 على التوالي، وأفضل مطار في العالم للتسوق للعام الثالث على التوالي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستبيع حصتها في شركة طيران "كاثي باسيفيك"، ومقرها هونغ كونغ، مقابل 896 مليون دولار، منهية بذلك علاقة الناقل القطري التي استمرت ثماني سنوات مع الشركة. وبموجب الاتفاقية، ستبيع " القطرية" جميع حصصها، التي تمثل 9.57% من أسهم كاثي باسيفيك. والمساهمان الرئيسيان الآخران في الشركة هما "سواير باسيفيك" و"إير تشاينا"، وتخضع الخطة لموافقة المساهمين.