"حلم الصحراء" يعيد رسم قطاع السياحة السعودية

- مشروع "حلم الصحراء" في السعودية يُعزز قطاع النقل والسياحة الفاخرة، بالتعاون بين مجموعة إيطالية وشركة السكك الحديدية السعودية، ويبدأ تشغيله في 2026، ليقطع 1300 كيلومتر بين الرياض والقريات، بتصاميم مستوحاة من الطبيعة الصحراوية والتراث السعودي. - يُساهم المشروع في دعم الاقتصاد السعودي المتنوع، بعيداً عن النفط، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السياحة الفاخرة، ويُتوقع أن يُسهم في زيادة الدخل القومي وخلق فرص اقتصادية، ضمن رؤية السعودية 2030. - يُمثل المشروع خطوة استراتيجية لتحويل السعودية إلى وجهة سياحية عالمية، ويُعزز من جاذبية المملكة كمقصد سياحي، مما يُعيد تشكيل قطاع النقل البري ويستقطب زواراً من الفئات ذات القدرة الشرائية العالية.

يُعد مشروع قطار "حلم الصحراء" في السعودية من أبرز المبادرات الحديثة التي تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز قطاع النقل والسياحة الفاخرة، وهو عبارة عن قطار فاخر يجري تطويره بالتعاون بين مجموعة إيطالية وشركة السكك الحديدية السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول الربع الثالث من عام 2026، ليقطع مسافة تُقارِب 1300 كيلومتر بين الرياض والقصيم وصولاً إلى محافظة القريات. ويضم القطار 31 جناحاً خاصاً بالإضافة إلى جناحين رئاسيين، مع تصاميم داخلية مُستوحاة من الطبيعة الصحراوية والتراث السعودي، مما يجعله تجربة راقية ومتميزة لمحبي السفر الفاخر، حسب تقرير لنشرة Luxury Train Club، المختصة بالسياحة الفاخرة.

وجاء المشروع ثمرة لتعاون مشترك بين شركة "أرسنالي" الإيطالية، المتخصصة في قطارات الفخامة، وعدد من الجهات المحلية، أبرزها وزارة الثقافة، والهيئة السعودية للسياحة، ومركز دعم هيئة التطوير، وقد تم عرض أولى عرباته خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار في المملكة الشهر الماضي. اقتصادياً، يُساهم تشغيل القطار في دعم توجه السعودية نحو اقتصاد أكثر تنوعاً قائم على جذب الاستثمارات الأجنبية المُستدامة، وتعزيز السياحة بوصفها قطاعا رئيسيا يُدر عوائد متزايدة بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط. وعبر جذب زوار دوليين من الطبقات الثرية ورفع مستوى الإنفاق السياحي الفاخر يتوقع زيادة الدخل القومي وخلق فرص اقتصادية مُتفرعة في قطاعات متعددة، بحسب تقرير موقع GCC Railway المتخصص في النقل والتنمية الاقتصادية.

جذب 150 مليون زائر

يؤكد الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل، لـ "العربي الجديد"، أن مشروع قطار "حلم الصحراء" يُشكل إحدى الركائز الاستراتيجية في إطار رؤية السعودية 2030، باعتباره مشروعاً سياحياً ونقلياً طموحاً يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيض الاعتماد على الطاقة الأحفورية، مُنَوِّهاً إلى أن هذا القطار هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الفخامة والتصاميم الراقية، حيث يُقارن بقطار "أورينت إكسبرس" الأوروبي الشهير.

ويضيف إسماعيل أن أهمية المشروع تنبع من انسجامه مع الأهداف الكبرى لرؤية 2030، لا سيما ما يتعلق منها بجذب 150 مليون زائر إلى المملكة بحلول عام 2030 وتحويل السعودية إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية، ولذا يُنتظر أن يُسهم "حلم الصحراء" بشكل مباشر في تحفيز قطاعات متعددة، أبرزها النقل والخدمات اللوجستية والفنادق والعقارات، فضلاً عن إيجاد فرص عمل واسعة في مجالات السياحة والاستضافة، تُقَدَّر بنحو 1.6 مليون وظيفة جديدة، وفق التوقعات المرتبطة بتنمية القطاع غير النفطي.

ويَلفت الخبير الاقتصادي إلى أن "حلم الصحراء" ليس مجرد وسيلة نقل، بل تجربة سياحية مُتكاملة، إذ ستنطلق أولى رحلاته في الربع الأخير من عام 2026 من الرياض باتجاه الحدود الأردنية الجنوبية، قاطعاً مسافة 1300 كيلومتر عبر مناطق ذات أهمية سياحية وتاريخية وثقافية، ويُشكل هذا المسار فرصة لترويج الوجهات الداخلية وربطها بشبكة نقل فاخرة تُعزز من جاذبية المملكة لكونها مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا.

منتج سياحي ترفيهي

يُشير الخبير الاقتصادي بمكتب استشارات في لندن، علي متولي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن "حلم الصحراء" يُمثل خطوة رمزية واستراتيجية في آن واحد، فهو لا يُصنف وسيلة نقل جماهيري، بل بوصفه منتجا سياحيا ترفيهيا عالي المستوى.

ونظراً لطبيعته الفاخرة ومحدودية طاقته الاستيعابية فإن تأثيره المباشر على شركات الحافلات الجماهيرية سيكون محدوداً في الحجم، إذ يستهدف شريحة من الزوار ذوي الإنفاق المرتفع، الذين لا يعتمدون عادة على وسائل النقل البري التقليدية، بل على الطيران الداخلي أو الخدمات الخاصة.

ومع ذلك، يرى متولي أن المشروع قد يدفع، على المدى المتوسط، إلى إعادة تموضع في قطاع النقل البري، إذ قد تُوَجِّه بعض الشركات خدماتها لتكون مُغَذِّية لمحطات القطار، أو تُرَكِّز على شرائح أكثر اقتصادية، في حين يحتكر القطار الفاخر سوق السياحة الراقية.

ومن الناحية الاقتصادية، يتجاوز أثر المشروع استبدال وسيلة نقل بأخرى، ليتجلى في 3 زوايا جوهرية، حسب متولي: الأولى تتعلق بتعظيم القيمة الاقتصادية للسائح الواحد؛ إذ بدلاً من أن يقتصر تجواله على مدينة أو مدينتين، سيمر عبر شريط جغرافي طويل يشمل مواقع طبيعية وتراثية، مما يُمَدِّد فترة إقامته ويَرفع إنفاقه على الإقامة والأنشطة والخدمات المحلية على امتداد المسار، وهو ما ينعكس إيجاباً على الدخل السياحي غير النفطي.

وتتمثل الزاوية الثانية، حسب متولي، في إسهام المشروع بترسيخ صورة جديدة للسعودية بما هي وجهة سياحية متنوعة وراقية، لا تقتصر على العمرة والحج أو سياحة المدن فحسب، بل تمتد لتشمل تجارب فريدة مثل رحلات القطار عبر الصحراء، مما يعزز علامتها السياحية ويستقطب زواراً من فئات ذات قدرة شرائية عالية.

أما الزاوية الثالثة فتتعلق، حسب متولي، بدور "حلم الصحراء" في التحول الأوسع لقطاع النقل، إذ يُشكل جزءاً من خطة وطنية لتوسيع شبكة السكك الحديدية وتحسين جودة الحياة.